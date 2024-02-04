مانشستر يونايتد يسحق وست هام.. وتشيلسي يسقط بقسوة أمام وولفرهامبتون

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مدن - حقق مانشستر يونايتد، فوزا مستحقا على ضيفه وست هام يونايتد 3-0 أول من أمس الأحد، ضمن الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.وأحرز ثلاثية مانشستر يونايتد، راسموس هويلوند (23) وأليخاندرو جارناتشو (49 و84).وارتقى مانشستر يونايتد بهذا الفوز إلى المركز السادس برصيد 38 نقطة، فيما تجمد رصيد وست هام عند 36 نقطة في المركز السابع.وبدأ وست هام مسلسل فرص اللقاء في الدقيقة العاشرة، عندما ارتقى توماس سوتشيك لركلة ركنية، فارتدت رأسيته من زميل له قبل أن يتصدى بها الحارس الكاميروني أندي أونانا.ورد مانشستر يونايتد في الدقيقة الخامسة عشرة، عندما وصلت الكرة من ركنية قصيرة إلى برونو فرنانديز التي أطلق تسديدة قوية برع الحارس ألفونس أريولا في إبعادها.ووصلت الكرة من عرضية إلى سوتشيك داخل منطقة جزاء مانشستر يونايتد، فاستدار قبل التسديد، لكن محاولته ارتدت من قدم المدافع هاري ماجواير وذهبت إلى ركينة لم تثمر في الدقيقة السابعة عشرة.واحتسب الحكم ركلة حرة مباشرة لصالح وست هام، نفذها المتخصص جيمس وارد بروس في الحائط البشري بالدقيقة 20.وافتتح مانشستر يونايتد التسجيل في الدقيقة 23، عندما قطع ماركوس راشفورد الكرة لتذهب إلى هويلوند الذي راوغ مدافعا قبل أن يسدد من حدود منطقة الجزاء على يمين الحارس.وأحدثت ركلة حرة لصالح وست هام، إرباكا بين مدافعي مانشستر يونايتد، فوصلت الكرة خارج منطقة الجزاء إلى الظهير جونسون الذي سددها قوية ليبعدها الحارس أونانا في الدقيقة 27.وسيطر أونانا بسهولة على رأسية نجم وست هام محمد قدوس، إثر مجهود فردي وعرضية من الجناح جارود بووين في الدقيقة 31.وكان وست هام الطرف الأكثر خطورة في ربع الساعة الأخير من الشوط الاول، دون أن يتمكن من تهديد المرمى بالصورة المطلوبة، ومرت تسديدة وارد بروس المتسرعة بعيدا عن المرمى في الدقيقة 44.وأهدر مانشستر يونايتد فرصة مضاعفة تقدمه في الوقت بدل الضائع، عندما مرر جارناتشو من هجمة مرتدة، الكرة إلى هويلوند الذي سدد من الجهة اليسرى، في الشباك من الخارج.واضطر وست هام في الشوط الثاني لإشراك الحارس البولندي لوكاس فابيانسكي عوضا عن المصاب أريولا.وأهدر وست هام فرصة لا تعوض في الدقيقة 48، عندما خطف إيمرسون بالمييري الكرة من أمام المدافع ماجواير، ليتقدم يها ويواجه المرمى قبل التسديد برعونة نحو المدرجات.ودفع وست هام ثمن إهدار الفرصة غاليا، عندما تلقى الهدف الثاني في الدقيقة 49، عندما حصل جارناتشو على الكرة في الجهة اليمنى، قبل أن يسدد الكرة بيساره، لترتطم بالمدافع نايف أكرد وتسكن المرمى.واخترق راشفود إلى الداخب من الجهة اليسرى، قبل تسديد كرة منخفضة مرت بجانب القائم البعيد في الدقيقة 51، ثم جرب الظهير الأيمن ديوجو دالوت حظه بتسديدة قوية علت المرمى في الدقيقة 54.ودخل سكوت ماكتوميناي إلى تشكيلة يونايتد عوضا عن كوبي ماينو، وأهدر وأضاع جارود بووين فرصة لتقليص النتيجة في الدقيقة 64، عندما انفرد في الأمام قبل أن يسدد، لكن دالوت رمى بنفسه أمام تسديدته ببسالة.وأرغمت الإصابة مدافع مانشستر يونايتد لياندرو مارتينيز على الخروج من الملعب، ليدخل مكانه رفاييل فاران، وذهبت تسديدة جونسون المتسرعة إلى مدافع وست هام كيرت زوما الذي سدد الكرة بجانب المرمى في الدقيقة 77.وقطع زوما الكرة في الوقت المناسب أمام برونو فرنانديز المتحفز للتسديد على مرمى وست هام في الدقيقة 82، قبل أن يسجل جارناتشو الهدف الشخصي الثاني له في الدقيقة 84، عندما تلقى تمريرة من ماكتوميناي ليضع الكرة زاحفة بعيدا عن متناول الحارس.وفي الوقت بدل الضائع، مرر راشفورد الكرة إلى ماكتوميناي، الذي أطلق تسديدة زاحفة مرت بجوار القائم البعيد لمرمى الفريق الضيف.وأشاد مدرب مانشستر يونايتد إريك تين هاج، بنجمه جارناتشو، وقال في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس": "إنه الوقت الذي يجب عليه أن يعتاد فيه على هذا المركز، لأنه يفضل اللعب قليلا من اليسار. إنه يلعب الآن من اليمين، ويتمتع ببعض الحرية في المباراة حيث يمكنه العثور على بعض المساحات. لقد كان جيدًا جدًا في الهجوم والإبداع والمراوغة، وأنا سعيد جدًا بهذا الأداء".وأضاف: ""لقد قلت ذلك من قبل في الشهرين الأخيرين، مستقبل مانشستر يونايتد مشرق للغاية. لدينا بعض الإمكانات العالية الحقيقية، يمكننا أن نلعب كرة قدم سلسة، ونسرعها كما نحتاج، وندافع بشكل جيد".وتابع: "قدمت الأهداف اليوم لاعبين شبابا يتمتعون بإمكانات عالية. لقد اعتادوا على معايير الدوري الإنجليزي الممتاز. في كل مباراة يتطورون ويتحسنون ويتأقلمون مع مستوى أعلى. عندما يستمتعون بكرة القدم، تأتي الثقة ويمكنك أن ترى أن الإيمان بأنفسهم يكبر".وعن الإصابة التي تعرض لها مارتينيز، قال تين هاج: "لا أستطيع أن أخبركم بالتفاصيل. علينا أن نعرف في الأيام المقبلة ما هو التشخيص. إنه أمر سيئ للغاية بالنسبة له وللفريق. لقد عاد للتو. إنه مهم جدًا بالنسبة لنا. إنه يجلب الروح للفريق، إلى جانب قدراته".وواصل قائد مانشستر يونايتد برونو فرنانديز، تألقه مع فريقه، حيث صنع فرنانديز الهدف الثاني لفريقه.ووفقا لما ذكرته شبكة "سكواكا"، انفرد فرنانديز بالمركز الثاني في قائمة أفضل صانعي الأهداف البرتغاليين في الدوري الإنجليزي الممتاز.ورفع فرنانديز رصيده إلى 38 تمريرة حاسمة، متفوقا بفارق تمريرة واحدة نجم مانشستر يونايتد كريستيانو رونالدو، ولاعب مانشستر سيتي الحالي برناردو سيلفا.ويحتل لاعب مانشستر يونايتد السابق لويس ناني، صدارة ترتيب صانعي الأهداف البرتغاليين في البريميرليج، برصيد 43 تمريرة حاسمة.وعلى ملعب "ستامفورد بريدج"، بات بوكيتينو في وضع لا يحسد عليه بتاتاً بعد سقوط تشلسي على أرضه وبين جماهيره أمام وولفرهامبتون 2-4 في أول هزيمة له أمام الأخير في ملعبه منذ الموسم 1978-1979 أيام دوري الدرجة الأولى (1-2).ويدين وولفرهامبتون بالفوز النادر على ملعب الـ"بلوز" الى البرازيلي ماتيوس كونيا الذي بات بثلاثيته (22 و63 و82 من ركلة جزاء) رابع لاعب يحقق "هاتريك" على أرض تشلسي في الدوري الممتاز بعد النيجيري نوانكو كانو والهولندي روبن فان بيرسي مع أرسنال (1999 و2011 توالياً) والأرجنتيني سيرجيو أجويرو مع مانشستر سيتي (2016) وفق "أوبتا" للاحصاءات.وبدأ تشلسي، القادم من هزيمة مذلة أمام ليفربول المتصدر 1-4 الأربعاء في مباراة مؤجلة، اللقاء بشكل جيد بعد تقدمه عبر كول بالمر (19)، لكنه أنهى الشوط الأول متخلفاً بعد تلقيه هدفين عبر كونيا (22) والفرنسي أكسيل ديزازي الذي حول الكرة بالخطأ في شباك فريقه (43).وحسم كونيا النقاط الثلاث لفريقه بإضافة هدفين في الشوط الثاني (63 و92 من ركلة جزاء) قبل أن يقلص مواطنه تياجو سيلفا الفارق (86) من دون أن يكون ذلك كافياً لتجنيب تشلسي الهزيمة العاشرة للموسم والتراجع إلى المركز الحادي عشر بـ31 نقطة وبفارق نقطة خلف وولفرهامبتون بالذات. -(وكالات)