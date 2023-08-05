مانشستر يونايتد يعلن التعاقد مع المهاجم الدنماركي هويلاند

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هالاند جديد، سنشاهده في الملاعب الإنجليزية، وهذه المرة في "الطرف الأخر" من مدينة مانشستر، وذلك بعد إعلان "الشياطين الحمر" عن الصفقة الجديدة السبت.كشف مانشستر يونايتد الإنجليزي صفقة انتقال المهاجم الدنماركي الشاب، راسموس هويلاند، من أتالانتا الإيطالي، بصفقة مقدّرة بـ82 مليون دولار.وقع المهاجم البالغ 20 عاما لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد سنة إضافية، ليحقق المدرب الهولندي إريك تن هاغ مبتغاه بضم مهاجم قبل انطلاق الموسم.وكان تن هاغ قد وضع هويلاند على رأس قائمة رغباته، في ظل تقارير حول رفض يونايتد ملاقاة السعر الذي حدده توتنهام لبيع قائد المنتخب هاري كاين القريب من بايرن ميونيخ الألماني.قال هويلاوند (6 أهداف في 6 مباريات دولية) لموقع النادي: "ليس سرا بأني اشجع هذا النادي مذ كنت طفلا وحلمت بالدخول إلى ملعب أولد ترافورد كلاعب مع يونايتد".شبّهه مدرب أتالانتا جان بييرو غاسبيريني بالنروجي إرلينغ هالاند، الهداف الفتاك لمانشستر سيتي بطل أوروبا وإنجلترا.يتشابه النجمان بالشكل الاسكندنافي والشعر الأشقر، وكذلك بالطول الفارع: هالاند (195 سم)، هويلاند (191 سم).ويتقاربان بالسن، فهالاند يبلغ من العمر 23 عاما، وهويلاند عمره 20 عاما، وكلاهما من أبرز مهاجمين جيل مواليد الألفينات.انضم هويلاند إلى أتالانتا الإيطالي في أغسطس 2022 وسجل 10 أهداف في 34 مباراة الموسم الماضي. وسيكون الآن المتحدي الأول لهالاند في مدينة مانشستر، ابتداء من الموسم المقبل.