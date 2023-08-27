الإثنين 28 آب 2023
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مانشيني مدربا للمنتخب السعودي

مانشيني
مانشيني
أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم الأحد عن تعيين الإيطالي روبرتو مانشيني مدرباً للمنتخب الوطني الأول.

وقال الاتحاد السعودي في حسابه على منصة "اكس" (تويتر سابقاً): شريطٌ من الذكريات تبدأ بعده رحلة كتابة التاريخ مع الأخضر.اضافة اعلان

وبث حساب الاتحاد السعودي فيديو تقديمي للمدرب الجديد للمنتخب، ظهر من خلاله مانشيني يختار ربطة العنق باللون الاخضر وهو لون قميص المنتخب السعودي.

وقال مانشيني: صنعت التاريخ في أوروبا والآن جئت لصناعة التاريخ في السعودية.

خلال مسيرته الكروية، ارتدى مانشيني قميص سمبدوريا من عام 1982 إلى عام 1997، وشكل مع مواطنه الراحل أخيراً جانلوكا فيالي أحد أكثر الثنائيات الهجومية فعالية في الدوري الإيطالي.

دافع عن الوان المنتخب الإيطالي في 36 مباراة وسجل 4 أهداف.

استهل مانشيني مسيرته التدريبية مع فيورنتينا عام 2001، قبل أن يقود لاتسيو (2002-2004)، وإنتر (2004-2008 و2014-2016) وفاز بلقب "سيري أ" مرتين، ومانشستر سيتي (2009-2013) الذي قاده في عام 2012 إلى لقبه الأول كبطل للدوري الانجليزي منذ 44 عاماً.
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