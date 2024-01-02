مانشيني يختار قائمة المنتخب السعودي النهائية لكأس آسيا

أعلن الإيطالي روبرتو مانشيني مدرب المنتخب السعودي لكرة القدم يوم الثلاثاء، القائمة النهائية التي ستشارك في كأس آسيا الشهر الحالي في قطر بعد استبعاد أربعة لاعبين من تشكيلة مبدئية أعلنها يوم السبت الماضي.



والمستبعدون هم الحارس محمد اليامي ولاعب الوسط علي هزازي والمهاجمان خالد الغنام ومحمد مران.



وأعلن حساب المنتخب السعودي على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي المعروف سابقا باسم تويتر، تشكيلة ضمت 26 لاعبا هم:



حراس المرمى: نواف العقيدي وراغد نجار وأحمد الكسار.



مدافعون: حسن كادش وعون السلولي وعلي البليهي وعلي لاجامي وحسان التمبكتي وسعود عبدالحميد وفواز الصقور وعبدالله الخيبري.



لاعبو الوسط: عبد الإله المالكي ومختار علي وفيصل الغامدي وعيد المولد وسالم الدوسري وعباس الحسن وناصر الدوسري ومحمد كنو وسامي النجعي.



مهاجمون: فهد المولد وأيمن يحيى وعبدالرحمن غريب وفراس البريكان وعبدالله رديف وصالح الشهري.

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وسيخوض المنتخب خلال معسكره الحالي في الدوحة ثلاث مباريات ودية أمام لبنان يوم الخميس، ومنتخب فلسطين بعدها بخمسة أيام، ثم يختتم المعسكر بمواجهة هونغ كونغ في العاشر من يناير الحالي.



وخاضت السعودية ست مباريات ودية في مراحل الإعداد الثلاث السابقة بواقع مباراتين في كل مرحلة أمام منتخبات فنزويلا وبوليفيا وكوستاريكا وكوريا الجنوبية ونيجيريا ومالي.



كما خاض الأخضر مباراتين ضمن الجولة الأولى من الدور الثاني للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026 أمام باكستان والأردن.



وتشارك السعودية، بطلة آسيا ثلاث مرات، في كأس آسيا التي تنطلق في 12 من الشهر الحالي ضمن المجموعة السادسة إلى جوار سلطنة عُمان وقرغيزستان وتايلاند.