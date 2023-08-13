الأحد 13 آب 2023
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مبابي يعود لتمارين سان جيرمان

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نجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي -(من المصدر)
مدن - انقلبت الأمور رأسا على عقب، في الجدل الدائر حول كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، بشأن وجهته المقبلة.
وذكرت شبكة "فوت ميركاتو"، أن مبابي يرحب بتمديد تعاقده مع بي إس جي، الذي ينتهي في حزيران (يونيو) 2024.اضافة اعلان
وأضافت أن النجم الباريسي، أبدى تفاؤله بتحركات ناديه في سوق الانتقالات هذا الصيف.
وأشارت إلى أن الاتجاه للاستغناء عن البرازيلي نيمار دا سيلفا، أقنع مبابي كثيرا بجدية الإدارة نحو بدء مشروع جديد.
وكشفت أيضا أن مبابي مدفوع أيضا برغبة الإدارة الباريسية في إتمام صفقة برناردو سيلفا، نجم مانشستر سيتي، رغم أنها تبدو معقدة.
من جانبها، فجرت شبكة "RMC سبورت" مفاجأة مدوية، بتأكيدها أن مبابي يفكر في تمديد تعاقده مع باريس حتى 2025.
وذكرت أيضا أن ناصر الخليفي، رئيس النادي الباريسي، بدأ مفاوضات جديدة مع اللاعب، أمس الأحد، بعد قرار العفو عنه وإعادته للتدريبات.
يذكر أن مبابي يرتبط بتعاقد مع النادي الباريسي ينتهي في حزيران (يونيو) 2024.
وكتب فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "سيكون كيليان مبابي متاحًا في مباراة باريس سان جيرمان المقبلة، وهو الآن جزء من فريق لويس إنريكي". 
وأضاف:" قال ناصر الخليفي أمام جميع الفريق اليوم (كيليان مُلتزم مع باريس سان جيرمان.. لقد عاد كيليان)". -(وكالات)
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