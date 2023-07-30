الإثنين 31 تموز 2023
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مبادرات محلية تثري نادي مرج الحمام

إبراهيم المناصير (يمين) خلال تكريمه في نادي مرج الحمام - (من المصدر)
إبراهيم المناصير (يمين) خلال تكريمه في نادي مرج الحمام - (من المصدر)
  ثمن نادي مرج  الحمام الرياضي الثقافي   والاجتماعي، الدور الذي  يلعبه  المجتمع  المحلي  في  خدمة ودعم  مسيرة  النادي  والنشاطات التي يتبناها  في  خدمة  أبناء المنطقة ، وفق ما ذكره رئيس النادي  مأمون عبد الحفيظ  المناصير،  في الحفل  الذي أقامه  النادي في مقره، وسط  حضور لافت من الداعمين  والمؤازرين للنادي.اضافة اعلان
وتخلل الحفل  الذي أهدى  من خلاله رجل الأعمال المهندس  إبراهيم الخليف  المناصير، حافلة خاصة لخدمة النادي وسلم مفتاحه إلى رئيس النادي الذي بدوره قدم  له درع النادي، تقديراً له و للمحامي محمد خير  خمش، الذي أيضاً  قدم دعما تمثل في عدم تقاضي أجرة مقر النادي لمدة ست سنوات.
كما شكر النادي  كل من قدم الدعم المالي والمعنوي لأنشطته، خاصة وأن فريق النادي لكرة القدم يلعب في مصاف الدرجة  الثانية للموسم المقبل.
وقال المهندس إبراهيم الخليف المناصير: "إن هذا الإهداء جاء تنفيذا لرؤية جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين وولي عهده الأمين، في دعم الشباب الذين يشكلون عماد الأمة وحاضرها ومستقبلها ووسيلة التنمية وغايتها، هم عنوان للمجتمع القوي ومستقبله مؤكداً أن الشباب الواعي المتسلح بالعلم والمعرفة هو الأكثر قدرة على مواجهة تحديات الحاضر والأكثر استعداداً لخوض غمار المستقبل".
وأكد المناصير، أن نادي مرج الحمام كان وما يزال داعمًا قويًا وأساسيًا لجميع أبناء الوطن من الشباب والشابات، ويستحق منا الكثير، مشيراً إلى أن المساهمة في تقديم الدعم لهذا النادي والمجتمع المحلي واجب وطني وإنساني، مشيراً إلى أن مثل هذه الأعمال، تعبر عن المحبة للوطن وقائده، وسبيلاً للتحفيز على المبادرات الوطنية، ودعم الشباب .
فيما أشار المحامي خفش، إلى أهمية تضافر الجهود كافة من المجتمع المحلي ومؤازري النادي لتقديم سبل الدعم لإنجاح مسيرته في المجالات الرياضية كافة والاجتماعية والثقافية، ليكون هذا النادي صرحاً تتجمع فيه شرائح أبناء مرج الحمام وإبراز مكنون إبداعاتهم  سواء على المستوى الرياضي أو الاجتماعي وحتى الثقافي في إطار الأهداف التي أسس عليها النادي.
يذكر أن نادي مرج الحمام  تأسس العام 2018، وهو  منتسب إلى اتحادات الألعاب القوى والمصارعة   والجودو، إضافة إلى كرة القدم.
مجموعة من اللاعبين الشباب خلال الاختبارات ( من المصدر)

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