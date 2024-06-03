مباراة طاجيكستان.. منعطف حاسم في طريق "النشامى" إلى المونديال

يحيى قطيشات

اضافة اعلان

عمان - تحمل مباراة المنتخب الوطني لكرة القدم، أمام نظيره منتخب طاجيكستان بعد غد، ضمن منافسات الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المشتركة، آمال وتطلعات المنظومة الرياضية الأردنية نحو تحقيق خطوة في إنجاز حلم التواجد في كأس العالم للمرة الأولى، خصوصا وأن آسيا تملك 8 مقاعد ونصف مؤهلة للمونديال، وفقا للتوزيع الجديد إثر رفع عدد المنتخبات المشاركة إلى 48 منتخبا ابتداء من كأس العالم 2026، في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.وفي الوقت نفسه، تضرب الخسارة الأحلام والأمنيات في مقتل، وتعود الكرة الأردنية خطوات للوراء، والتنافس مع أضعف المنتخبات الآسيوية والانتظار سنوات لمحاولة الوصول للمونديال، ليضيع عمل سنوات من اتحاد الكرة الذي لم يقصر مع المنتخب ووفر له المعسكرات الداخلية والخارجية والمباريات الودية مع منتخبات عربية وآسيوية وعالمية، معززا بدعم الأندية الأردنية والجماهير الوفية.كما ستحدد نتيجة المباراة أجندة الموسم المقبل بشكل واضح، من حيث تثبيت مواعيد إقامة بطولات الدرع وكأس السوبر ودوري المحترفين وكأس الأردن، إضافة إلى فترات القيد والتوقفات في أيام الفيفا وغيرها، خصوصا أن مواعيد إقامة الدور الثالث من تصفيات كأس العالم محددة، وكذلك الحال بالنسبة للتصفيات الأخيرة المؤهلة لنهائيات كأس آسيا 2027، في حال عدم قدرة النشامى على تجاوز الدور الثاني من التصفيات المشتركة.وتنتظر إدارات أندية المحترفين نتيجة المباراة بفارغ الصبر، حيث سترسم خططا للموسم المقبل الذي تدل المؤشرات على أنه سيكون صعبا وقاسيا في ظل الأوضاع المالية الحالية والعقوبات المنتظرة على ضوء الشكاوى المتراكمة من اللاعبين المحليين والأجانب والأجهزة الفنية والإدارية، وقرار المنع من التسجيل المتوقع من لجنة أوضاع اللاعبين، إضافة إلى أن تأهل "النشامى" إلى الدور الحاسم، سيزيد من عمر الموسم المقبل وفترات التوقف أيضا.ويمنح الانتصار في لقاء طاجيكستان بطاقة التأهل إلى كأس أمم آسيا 2027، إلى جانب المرحلة الثالثة من تصفيات المونديال، والمنافسة على إحدى البطاقات المؤهلة لكأس العالم المقبلة، من خلال المنافسة مع أقوى المنافسين في صراع كروي مثير، حيث سيتم تقسيم المنتخبات الـ18 المتأهلة من الدور الثاني إلى ثلاث مجموعات، وتضم كل مجموعة ستة منتخبات تتنافس بنظام الدوري المجزأ من مرحلتي ذهاب وإياب، وستقام الجولات العشر خلال الفترة من الخامس من شهر أيلول (سبتمبر) 2024، إلى العاشر من شهر حزيران (يونيو) 2025، ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم، في حين ينتقل ثالث ورابع كل مجموعة للمنافسة بالدور الرابع، من أجل تحديد آخر فريقين حاصلين على المقاعد المباشرة لكأس العالم، إضافة إلى الفريق الذي ينتقل لخوض الملحق الآسيوي لتحديد المنتخب المتأهل إلى الملحق العالمي، وتقام المرحلتان الثالثة والرابعة في تشرين الأول (أكتوبر) وتشرين الثاني (نوفمبر) من العام 2025.ويدرك الشارع الرياضي الأردني أهمية مباراة بعد غد، حيث سيرفع اللاعبون شعارا وحيدا هو "نكون أو لا نكون"، سعيا إلى استثمار الإنجاز التاريخي في نهائيات كأس آسيا 2023 بحلول المنتخب الوطني ثانيا، لمواصلة الطريق إلى المونديال.ويرى المدرب الوطني عثمان الحسنات، أن المباراة تعد حاسمة ومصيرية ومحطة فاصلة في تاريخ الكرة الأردنية، وأضاف في حديثه لـ"الغد": "الثقة كبيرة في لاعبي المنتخب والجهاز الفني لتجاوز عقبة منتخب طاجيكستان "المجتهد" والذي يلعب كرة حديثة وجميلة، اللقاء يفتح آفاقا مضيئة للكرة الأردنية في حال تحقيق الفوز، ويزيد من حظوظ النشامى بالتواجد في المونديال المقبل، وسينعكس ذلك إيجابيا على منظومة الكرة الأردنية".وأردف: "الخسارة وعدم التأهل للدور الثالث من التصفيات سيزيد من معاناة الكرة الأردنية، ويضيع جهود جيل من اللاعبين المميزين، ولا يساهم في تطور أداء الأندية والمنتخب واللاعبين، خصوصا أن مباريات المنتخب المقبلة ستكون مع منتخبات ضعيفة".وأكد الحسنات، ثقته بقدرات نجوم المنتخب في تجاوز محطة منتخب طاجيكستان، ومواصلة المشوار نحو التأهل التاريخي وغير المسبوق، خصوصا في ظل امتلاكه لجهاز فني مميز بقيادة الحسين عموتة ودعم الاتحاد برئاسة سمو الأمير علي بن الحسين، والوقفة الجماهيرية الأصيلة.ويرى المتابع علي الزبيدي، أن المباراة حاسمة ومصيرية لمنظومة الكرة الأردنية كاملة، ونتيجتها ستحمل مستقبل الكرة الأردنية خلال السنوات المقبلة، فالفوز سيساهم في تطور وانتعاش الكرة المحلية وعودة الجماهير، وزيادة قدرة الاتحاد على استقطاب شركة راعية لدوري المحترفين، أما الخسارة، فستشكل تراجعا وضربة قاضية لمنظومة الكرة الأردنية.وقال الزبيدي: "جميع المؤشرات تدل على قدرة منتخب النشامى على تجاوز عقبة منتخب طاجيكستان، خصوصا في ظل المعنويات العالية للاعبين الذين حققوا إنجازا في بطولة كأس آسيا 2023، وهدفهم اليوم التأهل للمونديال المقبل".من جانبه، بين المشجع خالد بني حسن أن زيارة ولي العهد سمو الأمير الحسين بن عبد الله، وسمو الأمير هاشم بن عبد الله للمنتخب أول من أمس لتدريبات المنتخب والاجتماع باللاعبين وتشجيعهم، ستمنح نجوم المنتخب دفعة معنوية إضافية، لحسم مواجهة منتخب طاجيكستان، والتأهل الرسمي لنهائيات كأس آسيا 2027، والتواجد في الدور الثالث من تصفيات كأس العالم.وتابع: "المواجهة ليست سهلة أمام منتخب منظم، وتحتاج إلى دراسة أوراق المنافس الفنية بكل دقة، الفوز يعطي دفعة إيجابية لمنظومة الكرة الأردنية والخسارة تضرب آمال الشارع الرياضي وتعيد المنتخب خطوات للخلف".