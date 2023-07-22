الأحد 23 تموز 2023
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مباراتان في "طائرة" الممتاز وشباب الحسين يحتفل باللقب رسميا

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كرة طائرة
عمان- تقام اليوم مباراتان في دوري الكرة الطائرة الممتاز، وذلك عندما يحتفي فريق شباب الحسين رسميا باللقب عبر بوابة ديرعلا-أول الهابطين إلى مصاف أندية الدرجة الأولى-، من خلال المباراة التي تقام عند الساعة 8 مساء، ويسبقها لقاء عيرا المطارد مع المحطة المتطور، من خلال المباراة التي تقام عند الساعة السادسة  في ذات الصالة-صالة قصر الرياضة بمدينة الحسين للشباب-، لحساب الجولة 13 من منافسات الكبار.اضافة اعلان
وكان فريق شباب الحسين حسم اللقب بشكل رسمي، عندما تفوق على التعاون بنتيجة 3-0، بواقع 25-19، 25-14، و25- 11، لحساب الجولة 12 أول من امس، في المباراة التي جرت في صالة قصر الرياضة، واحتضنت أيضا فوز الوحدات على الكرمل بنتيجة 3-1، بواقع 25-23، 22-25، 25-17 و25-20، ليرفع شباب الحسين رصيده إلى النقطة 36 نقطة، فيما بقي التعاون عند 6 نقاط-الهابط الثاني إلى مصاف أندية الدرجة الأول-، فيما أصبح رصيد الوحدات 26 نقطة، والكرمل 12 نقطة.
ويصب التفوق الفني لمصلحة شباب الحسين على ديرعلا، حيث يواصل الشباب انتصاراته من دون خسارة، وبرقم قياسي من خسارة الأشواط حين خسر شوطين في 12 مباراة، ويملك المدير الفني للفريق وليد العسود، نجوما مميزة سواء التشكيلة الأساسية أو البدلاء، يبرز منهم ياسر عثمان، حسن وخالد أبو مشرف، إياد ماضي ومهند جروان والمحترف إبراهيم عبد الحميد والليبرو أيهم خنفر، فيما يشارك ديرعلا من أجل المشاركة وتضم تشكيلته 6 لاعبين من الخبرة وأغلبهم من الشباب، منهم مأمون علي، الحارث علي أوس الصلاحات، وأحمد النعيم وبقي برصيد خال من النقاط طيلة 12 جولة.
على الطرف الآخر، يهتم فريق عيرا بوصافة الدوري، هو الذي يحتل المركز الثاني برصيد 31 نقطة، ويعول المدير الفني للفريق إياد توفيق، على مجموعة منسجمة من اللاعبين، بقيادة المعد الخبير محمد الناجي، والذي يتحضر لاعتزال اللعبة بنتائج مميزة مع فريقه، إلى جانب راشد العلوان، أحمد العواملة، اليمني آسار جلال وأمين السطري، في الوقت الذي يبحث المحطة المتطور بقيادة المدير الفني عفيف سالم، إلى تحقيق مركز متقدم وهو الذي يحتل المركز الخامس برصيد 13 نقطة، ويعزز في صفوفه علاء المحارمة، وائل رداد، جمال غنايم والمحترف سعيد الشامي والليبرو بشار محارمة.
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