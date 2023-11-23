الخميس 23 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

مجدداً.. عائلة زوجة ميسي تتعرض لعملية سطو وإطلاق نار

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أنتونيلا زوجة ميسي

سرق مسلحان ما يقارب 20 ألف يورو من إحدى المحلات التابعة لعائلة أنتونيلا أوروكوزو زوجة الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وبحسب "ماركا" الإسبانية فإن المسلحين كانا سريعين في عملية السرقة إذ نزلا من سيارتهما وكسرا زجاج مركبة تقل قريبة لأنتونيلا وعاملين للمتجر.

وبعد كسر الزجاج قام المسلحان بأخذ حقيبتين تحتويان على 8 ملايين بيزو أرجنتيني ما يوازي 20 ألف يورو وأكثر قبل أن يطلقا النار على الأقل مرة واحدة ويهربان من المكان.

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وقالت إحدى العاملات بعد الحادثة: كنا نستعد للذهاب من المتجر إلى المصرف لإيداع المبلغ قبل أن يكسرا الزجاج ويأخذا الأموال.

وهذه المرة ليست هي الأولى التي يتعرض لها أقرباء ميسي إلى هجوم مسلح ففي مارس الماضي أيضا بروزاريو، أطلقت النيران من سلاح آلي على باب إلكتروني لإحدى متاجر عائلة أنتونيلا مع رسالة مكتوب فيها "ننتظرك يا ميسي، خافكين (عمدة روزاريو) فاسد ولن يساعدك.

ويعتقد المحققون أن الهجوم دوافعه سياسية قبل الانتخابات المقبلة بحسب ما يرى بابلو خافكين، عمدة روزاريو، وأن اسم ميسي استخدم فقط لإلقاء ضوء أكثر.

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