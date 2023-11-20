محمد جمال.. "سنتر" مبدع يتطلع لترك بصمة في "الطائرة" اللبنانية

مصطفى بالو

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انضم النجم الصاعد في صفوف المنتخب الوطني للرجال والوحدات محمد جمال، والذي يعد أفضل لاعب "سنتر" في صالات الطائرة المحلية حاليا، بشهادة المتابعين والمحللين والمدربين، إلى صفوف بطل لبنان فريق الأنوار لموسم واحد.وسافر جمال (22 عاما)، إلى لبنان الخميس الماضي، وحاز على إعجاب مدرب الفريق زاهي نمر، الذي نسب سريعا بالتعاقد معه، وفضله على محترفين عرب وأجانب.ويقول المتألق محمد جمال عن صفقة انتقاله إلى صفوف الأنوار: "جرت المفاوضات سريعا، عندما هاتفني أحد لاعبي الفريق، وأبلغني بنية رئيس النادي الحديث معي، حيث أرسلت له رقمي وهاتفني يوم الثلاثاء الماضي، مبديا إعجابه بمستواي، بناء على ترشيح المدرب، ومشاهدة مباريات لي خلال مشاركتي مع الوحدات في بطولة غرب آسيا التي اقيمت في عمان، طالبا مني حجز تذكرة سفر باليوم التالي الأربعاء، ورحبت بالفكرة وطلب تأجيل موعد سفري إلى الخميس، لترتيب أموري وتمت الأمور بعد الاستئناس طبعا برأي مجلس إدارة نادي الوحدات والجهاز الفني والإداري لاتحاد الكرة الطائرة".وأضاف: "وجدت الحفاوة والاهتمام من نادي الأنوار، حيث استقبلني رئيس النادي ومدير نشاط الكرة الطائرة، ورحب بي مدرب الفريق واللاعبون، والتحقت فورا بالتدريبات، حيث حزت على إعجاب الجهاز الفني واندمجت سريعا، وتم الاتفاق على تفاصيل العقد الذي كان يمتد لشهر آذار (مارس) المقبل، إلا أنه تم تمديده إلى 30 نيسان (أبريل)، لأشارك الفريق منافسات الدوري والكأس، وسأبذل قصارى جهدي لمشاركة الفريق طموحاته بالاحتفاظ بلقب الدوري والظفر بالكأس، وأجد التجربة فرصة لتطوير مستواي، تبعا لقوة الدوري اللبناني وارتفاع مستواه".وعن سر تفضيل عرض الاحتراف اللبناني على عروض محلية عدة، أجاب جمال: "أعشق الكرة الطائرة، وتعلقت بها إلى حد الإدمان منذ اليوم الأول الذي دخلت فيه نادي الوحدات ناشئا، لكن عشقي هذا اصطدم بظروفي الاجتماعية، حتى اضطررت أحيانا إلى ترك عملي كي ألعب وأشارك فريقي الوحدات المنافسات الرسمية، وكانت تواجهني المعضلة نفسها عند التحاقي بالمنتخبات الوطنية، وتبقى عوائد المشاركة المالية لا تلبي الطموح، لذا طرقت باب الاحتراف لمواصلة طموحاتي مع اللعبة التي أعشق، وتحسين لأوضاعي المالية في ظل تردي أوضاع الطائرة المحلية اقتصاديا".وتحدث جمال عن مشواره في الكرة الطائرة وتألقه رغم صغر سنه، وقال: "الصدفة قادتني إلى ممارسة الكرة الطائرة، خالي محمد الحوراني من نجوم الكرة الطائرة المحلية بالوحدات والمنتخب الوطني، ورغم تقدمه بالعمر إلا أنه شارك مليح بالصعود للممتاز بالموسم الحالي، وأنا من سكان مخيم الوحدات، وكنت عاشقا كأقراني لكرة القدم، وفي أحد الأيام مررت بالصدفة من أمام نادي الوحدات، وسمعت صوتا من صالة النادي لتدريب الفريق الأول، وصعدت لمتابعته، ولفت انتباه المدرب وقتها محمد نعمان، الذي جاء إلي وسألني فيما إذا كنت أرغب بممارسة اللعبة، فلم أمانع وقلت له: "إنني لم أمارسها من قبل، فطلب مني الالتحاق بتدريبات الناشئين، وشجعني خالي والتحقت بالتدريبات منذ العام 2016، وشاركت الشباب والناشئين في البطولات الرسمية وقتها".وأردف قائلا: "لعبت لموسم واحد في الفئات العمرية، وسريعا التحقت بالفريق الأول وأنا في السابعة عشرة من عمري، والتحقت ايضا بمنتخبات الفئات العمرية الناشئين الذي شاركته البطولة العربية، والشباب الذي شاركته بطولة غرب آسيا، وحاليا أمثل المنتخب الوطني الأول الذي شاركته في الدورة العربية بالجزائر، في الوقت الذي عشت فيه مع الوحدات إنجازات لاتنسى، حين ظفرنا بلقب كأس الأردن 2021، وثلاثية ألقاب الموسم 2022، وفي الموسم الماضي شاركت فريق البقعة الصعود إلى الممتاز".وحول سبب تعرضه لعقوبة من إدارة نادي الوحدات في الموسم الماضي خلال استحقاقات أندية الدوري الممتاز، أجاب: "نادي الوحدات صاحب الفضل، وما حدث سحابة صيف، لكن ما أريد توضيحه للجماهير أنني لست متمردا، وإنما ضحيت بمصدر رزقي بالعمل، لألتزم في تدريبات ومباريات الفريق بالمنافسات المحلية، لكنني صدمت بتأخير الرواتب ما أربك ظروفي المعيشية، واللاعب إنسان، يعيش في عائلة ضمن مجتمع، وعليه الكثير من الالتزامات المالية، لكن المشكلة تم حلها ويبقى انتمائي وعطائي للوحدات الذي أصدر شهادة نجوميتي".ويحظى جمال، بإشادة العديد من مدربي الكرة الطائرة المحلية، وقال عنه المدرب السابق في فريق الوحدات الأول والفئات العمرية وليد سليم: "منذ أن التحق جمال بتدريبات ناشئي الوحدات، لفت انتباهي والمدير الفني محمد نعمان، وأبدى شغفا كبيرا للعبة، وتطور في فترة وجيزة، حتى انتقل بسرعة إلى الفريق الأول، وتميز في مركز السنتر وسجل أرقاما مميزة في فترة قصيرة، حيث بلغت نسبة صده هجمات المنافسين 60 %، فضلا عن قدراته على إحداث الفارق النوعي الفني في الهجوم من العمق، إلى جانب قوة إرساله، وهو ما يفتقده أغلب لاعبي السنتر".من جانبه، قال المدرب رزق أبو سردانة الذي استعار جمال لصفوف البقعة ليشارك النادي العودة إلى الممتاز بطلا للدرجة الأولى: "وصفته بصريح العبارة بالسد العالي، لمهارته في إغلاق حائط الصد أمام المنافسين، وإجادته التلاعب بحوائط الصد وتوجيه الهجوم الساحق من عمق الشبكة، ولعب جمال دورا كبيرا في انتصارات البقعة وعودته إلى الممتاز بالموسم الماضي، ويعتبر أفضل لاعب سنتر في الطائرة الأردنية حاليا، ونصحته بقبول العرض اللبناني عندما استأنس برأيي، وأتوقع أن يترك بصمة فنية في الملاعب اللبنانية".