الأحد 21 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

محمد صلاح يرد على الإعلام المصري: قل خيرا أو اصمت

محمد صلاح قائد منتخب مصر
محمد صلاح قائد منتخب مصر

رد محمد صلاح قائد منتخب مصر على انتقادات الإعلام بشأن أدائه مع الفريق في بطولة أمم إفريقيا الحالية، كما كشف عن حلمه بالتتويج باللقب.
ويسعى منتخب "الفراعنة" دون قائده المصاب إلى تجنب الخسارة أمام كاب فيردي لتفادي خروج مبكر وصادم، الاثنين في الجولة الثالثة الأخيرة من دور المجموعات لكأس أمم إفريقيا لكرة القدم في كوت ديفوار المضيفة التي تبحث عن تجنب إحراج إضافي بعد خسارتها أمام نيجيريا.

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وخلافاً للتوقعات، ضمن منتخب كاب فيردي صدارة المجموعة الثانية بست نقاط لعباً ونتيجة، فيما تحتل مصر، بطلة القارة سبع مرات (رقم قياسي)، المركز الثاني بنقطتين، أمام كل من غانا وموزمبيق اللتين تتواجهان في الوقت عينه في أبيدجان.
وقال صلاح في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة: الجميع يدرك ماذا يعني التتويج بكأس أمم إفريقيا، لم نكن محظوظين في النسخة الماضية وفي الغابون، لكننا سنقدم كل ما لدينا من جهد للفوز والتأهل.
وأضاف: كرة القدم تتطور في إفريقيا بشكل كبير بسبب الاحتراف في سن صغير وهو ما يفيد المنتخبات، في مصر لا يرغب اللاعبون في الاحتراف بسبب حصولهم على قدر كبير من النجومية هنا.
"الفوارق الفنية ليست كبيرة في أوروبا مقارنة بنا، احتراف اللاعب في سن صغير يمنحه أفضلية دائما".
وتابع: نريد فقط أن نتأهل إلى الدور المقبل، لدينا تشكيلة جيدة من اللاعبين ومدير فني رائع، فزت بكل البطولات على كافة المستويات، أريد الفوز بأمم إفريقيا وأعتقد أن هذا سيحدث يوما ما عاجلا أو آجلا.

وختم صلاح حديثه: لم أسمع أي شيء عن انتقادات الإعلام في مصر، لكنني أتفهم الأمر ومعتاد عليه، لكن لدينا لاعبين انضموا لأول مرة إلى المنتخب وقد يتأثرون بالضغط، لذلك من لا يريد أن يتحدث بإيجابية على الأقل لا يتحدث بسلبية.-(وكالات)

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