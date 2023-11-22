الأربعاء 22 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

مخاوف من مواصلة تراجع "الأولمبي" بعد خسارتيه أمام السعودية وقطر

1700651622958000000
لاعب المنتخب الوطني الأولمبي عمر صلاح يتقدم بالكرة خلال مواجهة قطر - (من المصدر)
عمان- تسببت خسارة المنتخب الوطني تحت 23 عاما لكرة القدم لمباراتية بالدورة الدولية الودية في السعودية أمام أصحاب الأرض وقطر، في إدخال الشك لدى المتابعين بمدى قدرة وإمكانية المنتخب في تحقيق أهدافه في المرحلة المقبلة.اضافة اعلان
وعلى الرغم من الأداء الجيد الذي قدمه المنتخب في المباراتين، إلا أن النتائج السلبية، تتسبب في تراجع الحالة المعنوية عند المنظومة، في الوقت الذي تضع من خلالها تصورات أفضل للمدير الفني عبد الله أبو زمع وجهازه المعاون بهدف تصحيح الأخطاء قبل الاستحقاقات الرسمية.
وخسر المنتخب في مباراته الأولى أمام السعودية بهدفين لهدف سجله بكر كلبونة، فيما تعثر بالخسارة بهدف نظيف من قطر أول من أمس، ليخسر المنتخب مباراته الثالثة على التوالي بعد ودية مصر الشهر الماضي.
وحاول أبو زمع خلال المباراتين ضخ دماء جديدة في بعض المراكز، في ظل غياب 3 عناصر أساسية عن "الأولمبي"، بسبب التحاقهم بالمنتخب الأول، وهم: أحمد الجعيدي، مهند أبو طه وأمين الشناينة.
وشهدت مباراة قطر مشاركة اللاعب يوسف قشي المنضم حديثا لقائمة المنتخب الأولمبي، حيث شارك في الربع ساعة الأخيرة من المباراة، وظهوره بصورة جيدة رغم قصر المدة الزمنية التي لعبها، علما بأن إمكانية الاعتماد عليه لاحقا تبدو صعبة، بسبب صغر عمره مقارنة ببقية اللاعبين في المجموعة، حيث يبلغ من العمر 18 عاما فقط.
وعلى صعيد متصل، تسحب اليوم، عند الساعة الثانية عشرة ظهرا في قطر، قرعة نهائيات كأس آسيا بنسختها السادسة في قطر خلال شهر نيسان (أبريل) من العام المقبل، حيث يتطلع المنتخب إلى خطف إحدى البطاقات المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية (باريس 2024).
وجاء المنتخب في المستوى الثالث بالقرعة، إلى جانب منتخبات تايلند، الكويت والإمارات، فيما حلت منتخبات قطر، السعودية، اليابان وأوزبكستان، وضم المستوى الثاني منتخبات أستراليا، العراق، فيتنام وكوريا الجنوبية، وجاءت منتخبات ماليزيا، طاجكستان، إندونيسيا والصين.
وسيتم توزيع المنتخبات على 4 مجموعات، بحيث تضم كل مجموعة 4 منتخبات، على أن يتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة لربع النهائي، فيما يتم منح 3 بطاقات مباشرة مؤهلة للأولمبياد لأصحاب المراكز الثلاث الأولى، على أن يلعب المنتخب الحاصل على المركز الرابع مباراة الملحق مع رابع قارة أفريقيا منتخب غينيا.
وكان المنتخب، تأهل للنهائيات بعد تفوقه في التصفيات على سلطنة عمان 1-0، وسورية 2-0 وبروناي دار السلام 9-0.
وخلال 5 مشاركات سابقة بالبطولة، تمكن المنتخب من تخطي دور المجموعات في 3 مناسبات، بينما كانت المشاركة الأفضل في العام 2014، بعد أن احتل المنتخب المركز الثالث، بالبطولة التي لم تكن مؤهلة للأولمبياد وقتها.
وبدوره، يشير المحلل الرياضي عبد الله الدويري، إلى أن الخسارتين تعطيان انطباعا سلبيا عن المنتخب نظرا لتوفر العديد من نجوم الدوري في صفوفه، على الرغم من أن الفوائد عديدة من الدورة التي شملت خوض مباراتين أمام منتخبين مستواهما الفني جيد على صعيد القارة الآسيوية، مبديا تفاؤله باللاعبين في المرحلة المقبلة.
ويبين الدويري لـ "الغد"، أن هناك مشاكل في الخط الأمامي تمثلت بتسجيل هدف وحيد في المباراتين رغم الحصول على العدد الكبير من الفرص، وأن الأداء تحسن في مواجهة قطر حسب وصفه، متمنيا عدم تأثر المنتخب بغياب الشناينة وأبو طه في ظل تواجد أسماء أخرى قادرة على تأدية أدوارهما من دون الشعور بغيابهما.
ومن الجدير بالذكر، أن قائمة المنتخب تضم لاعبين مميزين في البطولات المحلية والخارج، ومنهم: عرفات الحاج، عمر صلاح، محمد كحلان، رزق بني هاني، علي العزايزة، عارف الحاج، بكر كلبونة، سيف درويش، هايل الذيابات، فيصل أبو شنب ومحمد النادي.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
1700653404788092000

المنتخب الوطني.. أفكار مشتتة في مواجهة غضب جماهيري متصاعد

منذ 58 دقيقة
1700650237687926800

معان وسحاب يفتتحان الجولة الثامنة لـ"دوري المحترفين" اليوم

منذ 59 دقيقة
1700655091748183700

الحمود يظفر رسميا بلقب الملاحين في راليات الشرق الأوسط

منذ 59 دقيقة
1700650237747927000

الفيصلي والوحدات يتدربان بصفوف مكتملة استعدادا لـ"الآسيوية"

منذ1 ساعة
1700654602908161500

مشاركة تاريخية أولى لـ"الملاكمة" ببطولة العالم للناشئين

منذ1 ساعة
1700643682027710100

اتحاد عمان والأهلي ونجوم الأرثوذكسي يواصلون المطاردة بـ"سلة الناشئين"

منذ1 ساعة
افكار و مواقف

"الحل النهائي" للمشكلة الفلسطينية: منظور فلسطيني (5)

علاء الدين أبو زينة |اليوم

غزة.. الإعلام العربي يبالغ بالتركيز على ضعفنا وخسائرنا

محمود الخطاطبة |اليوم

الترانسفير عود على بدء،،،

سائد كراجة |اليوم
سلامة الدرعاوي

أمن التزود بالطاقة والمياه

سلامة الدرعاوي |اليوم

تحفيز النمو الاقتصادي.. أولا وأخيرا

رعد التل |اليوم

تحفيز النمو الاقتصادي.. أولا وأخيرا

رعد التل |اليوم

الأردن وإسرائيل بعد عدوان غزة

سميح المعايطة |اليوم

بين إعلام مبعثر ومزاج رسمي متشظ

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
الرئيسان الصيني شي جين بينغ والروسي فلاديمير بوتين - (أرشيفية)

القوة العظمى المختلة وظيفيا: هل تستطيع أميركا منقسمة ردع الصين وروسيا؟ (1 - 2)

ترجمات |21 تشرين الثاني 2023
فلسطينيون يبحثون بين أنقاض مبنى دمره القصف، في خان يونس، غزة، تشرين الأول (أكتوبر) 2023 - (المصدر)

عالم في حالة حرب: ماذا وراء الانفجار العالمي للصراعات العنيفة؟

ترجمات |20 تشرين الثاني 2023
"أغنية الجلاد"، للفنان "مستر فيش" – (المصدر)‏

الهولُ.. الهول‏!

ترجمات |19 تشرين الثاني 2023
1700127514369433200

مع الحرب على غزة، تضييق فرنسا على حرية التعبير يبلغ أبعادا غير مسبوقة

ترجمات |17 تشرين الثاني 2023
أرشيفية

معضلة إسرائيل تتفاقم مع استمرار حربها على غزة

ترجمات |19 تشرين الثاني 2023
قائد حركة حماس في غزة، يحيى السنوار - (المصدر)

يحيى السنوار.. زعيم حماس الذي خدع إسرائيل

ترجمات |18 تشرين الثاني 2023
 