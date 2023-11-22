مخاوف من مواصلة تراجع "الأولمبي" بعد خسارتيه أمام السعودية وقطر

مهند جويلس

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عمان- تسببت خسارة المنتخب الوطني تحت 23 عاما لكرة القدم لمباراتية بالدورة الدولية الودية في السعودية أمام أصحاب الأرض وقطر، في إدخال الشك لدى المتابعين بمدى قدرة وإمكانية المنتخب في تحقيق أهدافه في المرحلة المقبلة.وعلى الرغم من الأداء الجيد الذي قدمه المنتخب في المباراتين، إلا أن النتائج السلبية، تتسبب في تراجع الحالة المعنوية عند المنظومة، في الوقت الذي تضع من خلالها تصورات أفضل للمدير الفني عبد الله أبو زمع وجهازه المعاون بهدف تصحيح الأخطاء قبل الاستحقاقات الرسمية.وخسر المنتخب في مباراته الأولى أمام السعودية بهدفين لهدف سجله بكر كلبونة، فيما تعثر بالخسارة بهدف نظيف من قطر أول من أمس، ليخسر المنتخب مباراته الثالثة على التوالي بعد ودية مصر الشهر الماضي.وحاول أبو زمع خلال المباراتين ضخ دماء جديدة في بعض المراكز، في ظل غياب 3 عناصر أساسية عن "الأولمبي"، بسبب التحاقهم بالمنتخب الأول، وهم: أحمد الجعيدي، مهند أبو طه وأمين الشناينة.وشهدت مباراة قطر مشاركة اللاعب يوسف قشي المنضم حديثا لقائمة المنتخب الأولمبي، حيث شارك في الربع ساعة الأخيرة من المباراة، وظهوره بصورة جيدة رغم قصر المدة الزمنية التي لعبها، علما بأن إمكانية الاعتماد عليه لاحقا تبدو صعبة، بسبب صغر عمره مقارنة ببقية اللاعبين في المجموعة، حيث يبلغ من العمر 18 عاما فقط.وعلى صعيد متصل، تسحب اليوم، عند الساعة الثانية عشرة ظهرا في قطر، قرعة نهائيات كأس آسيا بنسختها السادسة في قطر خلال شهر نيسان (أبريل) من العام المقبل، حيث يتطلع المنتخب إلى خطف إحدى البطاقات المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية (باريس 2024).وجاء المنتخب في المستوى الثالث بالقرعة، إلى جانب منتخبات تايلند، الكويت والإمارات، فيما حلت منتخبات قطر، السعودية، اليابان وأوزبكستان، وضم المستوى الثاني منتخبات أستراليا، العراق، فيتنام وكوريا الجنوبية، وجاءت منتخبات ماليزيا، طاجكستان، إندونيسيا والصين.وسيتم توزيع المنتخبات على 4 مجموعات، بحيث تضم كل مجموعة 4 منتخبات، على أن يتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة لربع النهائي، فيما يتم منح 3 بطاقات مباشرة مؤهلة للأولمبياد لأصحاب المراكز الثلاث الأولى، على أن يلعب المنتخب الحاصل على المركز الرابع مباراة الملحق مع رابع قارة أفريقيا منتخب غينيا.وكان المنتخب، تأهل للنهائيات بعد تفوقه في التصفيات على سلطنة عمان 1-0، وسورية 2-0 وبروناي دار السلام 9-0.وخلال 5 مشاركات سابقة بالبطولة، تمكن المنتخب من تخطي دور المجموعات في 3 مناسبات، بينما كانت المشاركة الأفضل في العام 2014، بعد أن احتل المنتخب المركز الثالث، بالبطولة التي لم تكن مؤهلة للأولمبياد وقتها.وبدوره، يشير المحلل الرياضي عبد الله الدويري، إلى أن الخسارتين تعطيان انطباعا سلبيا عن المنتخب نظرا لتوفر العديد من نجوم الدوري في صفوفه، على الرغم من أن الفوائد عديدة من الدورة التي شملت خوض مباراتين أمام منتخبين مستواهما الفني جيد على صعيد القارة الآسيوية، مبديا تفاؤله باللاعبين في المرحلة المقبلة.ويبين الدويري لـ "الغد"، أن هناك مشاكل في الخط الأمامي تمثلت بتسجيل هدف وحيد في المباراتين رغم الحصول على العدد الكبير من الفرص، وأن الأداء تحسن في مواجهة قطر حسب وصفه، متمنيا عدم تأثر المنتخب بغياب الشناينة وأبو طه في ظل تواجد أسماء أخرى قادرة على تأدية أدوارهما من دون الشعور بغيابهما.ومن الجدير بالذكر، أن قائمة المنتخب تضم لاعبين مميزين في البطولات المحلية والخارج، ومنهم: عرفات الحاج، عمر صلاح، محمد كحلان، رزق بني هاني، علي العزايزة، عارف الحاج، بكر كلبونة، سيف درويش، هايل الذيابات، فيصل أبو شنب ومحمد النادي.