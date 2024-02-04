مدربون يشيدون بإنجاز "النشامى" ويؤكدون قدرته على تجاوز المنتخب الكوري

يحيى قطيشات

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عمان - أجمع عدد من المدربين على أن المنتخب الوطني يسير على الطريق الصحيح في بطولة كأس آسيا 2023، وأنه يملك القدرات الفنية التي تعزز من فرصته في تجاوز عقبة المنتخب الكوري، خصوصا في ظل الإمكانيات الفنية العالية والمستويات الرفيعة التي قدمها خلال المباريات السابقة وحقق فيها إنجازا غير مسبوق بالتأهل للدور نصف النهائي.وأكد المدربون في حديثهم لـ "الغد"، أن مواجهة المنتخب الكوري تحتاج من الجهاز الفني بقيادة المغربي الحسين عموتة، إلى تحضير وإعداد ودراسة نقاط القوة والضعف لدى الفريق المنافس، خصوصا وأن المدرب "عموتة"، أثبت خلال مباريات البطولة القارية كفاءة فنية عالية، وحسن تخطيط واختيار للطرق الفنية التي تساهم في تحقيق الهدف.وبارك المدير الفني لفريق السلط عماد خانكان، إنجاز منتخب النشامى بالتأهل للدور نصف النهائي للمرة الأولى في تاريخ مشاركته في بطولة كأس آسيا، قائلا: "في البداية أتقدم بأجمل التهاني إلى جماهير ومنظومة الكرة الأردنية وعلى رأسها سمو الأمير علي بن الحسين، على الأداء الفني المميز والوصول للمربع الذهبي، وهذا بحد ذاته إنجاز كبير".وأضاف خانكان، "لا شك في أن المنتخب الأردني أمام محطة تاريخية، ومفترق طرق في تاريخ الكرة الأردنية، والنشامى اليوم على بعد 90 دقيقة من الوصول للمباراة النهائية وأمام 180 دقيقة من تحقيق حلم الجماهير الأردنية الوفية في حمل اللقب الغالي بكأس آسيا 2023،والمنتخب يملك حاليا عناصر مميزة، ويكفي أنه يملك قوة هجومية ضارية، ويعد خطه الهجومي من أفضل الخطوط في البطولة، حيث افتتح مشواره برباعية نظيفة في شباك المنتخب الماليزي، وضرب مرمى المنتخب الكوري في مناسبتين، وحقق ريمونتادا رائعة أمام المنتخب العراقي".وأضاف خانكان، "هذا الزخم الهجومي يعطي مؤشرا أن الكرة الهجومية التي يعتمد عليها منتخب النشامى أصبحت سمة، وأنا أقول مباراة المنتخب مع كوريا الجنوبية يوم غد ليست صعبة، خصوصا أن النشامى لعب معه في دور المجموعات، وأرهق المنتخب الكوري كثيرا، قبل أن يدرك هدف التعادل في الوقت بدل الضائع، ولكن هذه المواجهة تحتاج إلى تحضير مختلف، حيث لا مجال للتعويض كما في مباريات الدور الأول، هذه مباراة إقصائية لها ظروفها، وأهم الأمور التي يجب الاهتمام بها ضرورة وجود التركيز العالي، إذ إن المنتخب يريد الذهاب للمباراة النهائية، ويجب ألا يأخذه الحماس أكثر من التركيز، الحماس مطلوب والرغبة مطلوبة والاندفاع الجيد مطلوب، ولكن اليوم، يجب أن يكون التركيز حاضرا، وأضاف، إن أردنا أن نكون موجدين في المشهد النهائي، فعلى الأجهزة الفنية والإدارية والطبية عمل كبير جدا، أهمه التركيز والقراءة السليمة لمجريات المباراة، في المباراة الإقصائية كل دقيقة مهمة للمنتخبين، كل شوط مهم لكلا المنتخبين، ويجب أن يكون هناك تحضيرا نفسيا مميزا.وأردف: "في المجمل نحن شاهدنا المنتخب الكوري خلال مشواره بالبطولة منتخب قوي، وانتشاره داخل الملعب جيد، والتحول للهجوم جيد جدا، وأتمنى التركيز الكبير على الناحية الهجومية، عدم إغفال الناحية الدفاعية، وإغلاق المساحات أمام انطلاقات لاعبي المنتخب الكوري، وعدم المبالغة في الاندفاع وخصوصا في الشوط الأول".وتمنى المدرب الوطني عيسى الترك، أن يحقق المنتخب الوطني الفوز، والتأهل للمباراة النهائية، وبارك للقيادة الهاشمية وسمو الأمير علي بن الحسين والأسرة الأردنية الواحدة، الإنجاز غير المسبوق، مؤكدا أن المنتخب كان وما يزال على الطريق الصحيح نحو العودة باللقب إن شاء الله.وقال: "بالنسبة لمواجهة النشامى أمام نظيره الكوري، تعد كتابا مفتوحا للمنتخبين من ناحية فنية سواء للحسين عموتة أو يورغن كلينسمان مدرب كوريا من خلال المباراة التي جمعت المنتخبين في دور المجموعات، فكل مدرب على دراية تامة بالأوراق المكشوفة".وأضاف: "إذا أردنا أن نتكلم فنيا، فالمنتخب الكوري مرشح من بداية البطولة للفوز باللقب، لكنه يعاني من ناحيه دفاعية، وتلقى عددا كبيرا من الأهداف، التي تثبت الضعف في الحالة الدفاعية، مقابل القوة الهجومية العالية لدى منتخبنا من خلال موسى التعمري أو يزن نعيمات أو محمود مرضي، ولدينا لاعبون يملكون المهارة والقوة في خط الهجوم، هذه ميزة النشامى بكل تأكيد، خصوصا في حالة مقارنة ضعف المنتخب الكوري الجنوبي من ناحية دفاعية وقوه المنتخب الأردني من الناحية الهجومية وهذا شيء ممتاز ويصب في مصلحة المنتخب".َوأكد الترك: "أن منتخب النشامى منظم وسريع في التحولات داخل الملعب بطريقة عاليه جدا وهذا أحد المفاتيح القوية أمام المنتخب الكوري، الذي يعتبر من أفضل المنتخبات الآسيوية، ويستطيع أن يسجل في أي وقت ونجح في العودة أكثر في المباراة في الدقائق الأخيرة والوقت بدل الضائع، وهذه النقاط مهمة ويجب الانتباه إليها، والنقطة الثانية، هي أن سرعة اللاعبين الكوريين الذين يمتازون باستغلال المساحات، وأن الجهاز الفني بقيادة عموتة يعرف قدرات وإمكانيات المنتخب الكوري، وسيعمل على إيقافها من خلال التركيز العالي، ويعتمد المنتخب الكوري على تحركات وإمكانيات اللاعب المميز سون في الحالة الهجومية، وفي حالة فرض الرقابة على مفاتيح اللعب لدى المنافس الكوري تقل خطورته.وعرج الترك على الغياب المؤثر للثنائي علي علوان وسالم العجالين عن المواجهة، مؤكدا أنه قد يؤثر على الانسجام العام للفريق، لكن الجهاز الفني يملك أوراقا بديلة ويستطيع إيجاد البديل والخطة وأسلوب اللعب المناسب، وأن منتخب النشامى يملك إمكانية تجاوز منتخب كوريا، ولكن يجب عدم إغفال الواجبات الدفاعية، وضرورة التركيز خلال مجريات المباراة وخصوصا في الدقائق الأخيرة التي تشهد دائما التفوق الكوري.واشاد المدير الفني لفريق الجليل محمد العبابنة، بأداء المنتخب الوطني في منافسات البطولة، خصوصا وأن النشامى خالف التوقعات قبل البطولة من الناحيتين الفنية والنتائج.وعن المواجهة الكورية في الدور نصف النهائي قال العبابنة: "مباراة منتظرة مثيرة، خصوصا وأن المنتخب الكوري الجنوبي ظهر بشكل فني مختلف في الأدوار الإقصائية، وتميز بالرغبة الكبيرة بالفوز، حيث عاد في اللحظات الأخيرة من الوقت بدل الضائع في مباراته مع المنتخب السعودي وفاز في المباراة بفارق ركلات الترجيح، كما عمل "ريمونتادا" رائعة وجميلة مثيرة في مباراة المنتخب الأسترالي وتأهل لمواجهة النشامى في الدور نصف النهائي".وأضاف العبابنة: "ظهر واضحا اعتماد المنتخب الكوري على الضغط العالي وسرعه التحولات والأداء الجماعي بعيدا عن الفردية، والمطلوب من النشامى الثقة بالنفس وإغلاق المساحات، وخاصة في الثلث الدفاعي واستغلال الفرص المتاحة من المرتدات السريعة لاعتقادي، بأن الفريق الكوري سيعالج الأخطاء التي وقع فيها في المباراة السابقة أمام منتخبنا".وأدرف قائلا: "ميزه الفريق الكوري أنه سجل في الأوقات الأخيرة في معظم المباريات، مع العلم أنه لعب مباراتين بأشواط إضافية وهذا يصب في مصلحة منتخب النشامى الذي يملك الإمكانيات العالية والحافز لمواصلة تسجيل الإنجازات بعد إنجازه غير المسبوق بالوصول لنصف نهائي البطولة القارية".