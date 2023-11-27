مدربو منتخبات الطائرة يستعرضون تحضيراتهم للمرحلة المقبلة

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قال نائب رئيسة اتحاد كرة الطائرة جهاد قطيشات: "إن الموسم الحالي، سجل نجاحات كبيرة على صعيد مشاركات المنتخبات الوطنية، وبما يعكس نجاح البرامج التي يعتمد عليها اتحاد اللعبة في عملية التطوير".وقال قطيشات على هامش اجتماعه مع الأجهزة التدريبية للمنتخبات الوطنية أمس: "ساهمت توجيهات سمو الأميرة آية بنت الفيصل رئيسة الاتحاد، والدعم الكبير الذي قدمته للعبة، في تسطير إنجازات لافتة وغير مسبوقة للمنتخبات الوطنية في مشاركاتها المختلفة"، مؤكدا أن أهم مكاسب الموسم الحالي يتمثل باستكشاف المواهب الناشئة.وأعرب قطيشات عن رضاه وأسرة الاتحاد على مخرجات الموسم، بفضل تعاون الجميع وعلى رأسهم الأندية، التي لعبت دورا محوريا في إخراج النشاطات كافة بالصورة المثالية، مؤكدا ضرورة مواصلة تنفيذ برامج المنتخبات الوطنية، وتجهيزها بالشكل المثالي، قبل الشروع في استحقاقات الموسم 2024.واستعرضت الأجهزة التدريبية المشرفة على تحضيرات المنتخبات الوطنية - التي تضم كلا من: التونسي هيثم الوسلاتي والمدربين الوطنيين اسماعيل توفيق وحسين سويلم وفايز الدعجة وزياد حبش وعبد الفتاح السيد - برامج عمل المنتخبات الوطنية طيلة الفترة الماضية، مشددين على أهمية مواصلة النهج الفني الذي يتبناه الاتحاد لتحقيق الأهداف.