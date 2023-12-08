الجمعة 08 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

مدرب الأرجنتين: سأتحدث مع ميسي بشأن مستقبلي

SCA
سكالوني
كشف سكالوني، مدرب منتخب الأرجنتين، أنه سيتعين عليه التحدث مع الأسطورة ليونيل ميسي بشأن مستقبله وقرار استمراره في تدريب الفريق الذي توج بكأس العالم 2022 في قطر.اضافة اعلان
وأصبحت قضية سكالوني واحدة من أكثر القضايا المثيرة للقلق فيما يتعلق بالمنتخب الأرجنتيني، عندما فاجأ المدرب الجميع بعد الفوز التاريخي على البرازيل في ملعب "ماراكانا" الشهير، عندما أعلن عن أنه يفكر جديا في مغادرة منصبه.

وقال سكالوني الذي حضر قرعة بطولة كوبا أميركا، الجمعة، في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا": ما زلت أفكر بشأن مستقبلي، لا يوجد شيء غريب، اللاعبون جيدون جدا وكذلك كافة أفراد الفريق، وهم بحاجة إلى مدرب جيد، أعتقد أنهم بحاجة إلى مدرب في مستواهم.
وتابع المدرب الأرجنتيني: لقد تحدثت مع ميسي في غرفة الملابس بعد لقاء البرازيل، إنه القائد ولدي علاقة رائعة معه، يتعين علي الحديث معه مرة أخرى.
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حسين عشيش

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