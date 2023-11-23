الخميس 23 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

مدرب "الأولمبي" يعتبر الحظوظ متساوية في مجموعته بكأس آسيا

المنتخب الوطني لكرة القدم تحت 23 عاما - (من المصدر)
المنتخب الوطني لكرة القدم تحت 23 عاما - (من المصدر)
 عدّ المدير الفني للمنتخب الأولمبي تحت سن 23 لكرة القدم عبدالله أبو زمع، أن حظوظ جميع المنتخبات متساوية في المجموعة الأولى بكأس آسيا.
وصرح أبو زمع لموقع اتحاد الكرة، أن حظوظ المنتخبات متساوية للظفر ببطاقتي التأهل للدور المقبل، مشيرا إلى أن مستويات الفرق متقاربة، والوصول بعيدا في البطولة حق مشروع للجميع، وأن المنتخب يسعى إلى تقديم مستوى مميزا يليق بالكرة الأردنية بهدف الوصول للأولمبياد.اضافة اعلان
ووقع المنتخب الوطني تحت 23 عاما لكرة القدم، في مجموعة صعبة بنهائيات كأس آسيا بنسختها السادسة، والمقرر إقامتها في قطر في الفترة من 15 نيسان (أبريل) وحتى 3 أيار (مايو) المقبلين، حيث جاء في المجموعة الأولى إلى جانب قطر المستضيف، وأستراليا وإندونيسيا.
ويسعى المنتخب الأولمبي، إلى تحقيق أفضل النتائج بالنهائيات ومحاولة الوصول للمربع الذهبي، من أجل الظفر بإحدى البطاقات المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية العام المقبل في باريس للمرة الاولى في تاريخه، إذ تتأهل المنتخبات صاحبة المراكز الثلاث الأولى بشكل مباشر للأولمبياد، فيما يخوض صاحب المركز الرابع، مباراة الملحق مع المنتخب الغيني، صاحب المركز الرابع عن قارة أفريقيا.
وجاءت منتخبات اليابان، كوريا الجنوبية، الإمارات والصين في المجموعة الثانية، فيما حلت منتخبات السعودية، العراق، تايلند وطاجكستان في المجموعة الثالثة، فيما ضمت المجموعة الرابعة كلا من: أوزبكستان، فيتنام، الكويت وماليزيا.
وكان المنتخب، تأهل للنهائيات للمرة السادسة في تاريخه، بعد أن تمكن في التصفيات، من التأهل عن المجموعة التي جرت خلال شهر أيلول (سبتمبر) الماضي على ستاد الأمير محمد في مدينة الزرقاء، بعد أن تغلب على منتخب بروناي دار السلام بنتيجة 9-0، فيما تفوق على منتخب سلطنة عمان 1-0، قبل أن يتجاوز منتخب سورية بنتيجة 2-0، ليتأهل وحيدا عن المجموعة وبالعلامة الكاملة.
ومن خلال 5 مشاركات سابقة للمنتخب الوطني، لم يسبق لـ"الأولمبي" أن واجه منتخبي قطر أو إندونيسيا في أي دور من أدوار البطولة، فيما واجه أستراليا مرتين في دور المجموعات، إذ كانت الأولى في النسخة الثانية بالعام 2016 في قطر، وتعادلا بدون أهداف، فيما خسر المنتخب الوطني بالمواجهة الثانية في النسخة الخامسة العام الماضي في أوزبكستان بهدف نظيف.
وشارك "الأولمبي" مؤخرا في بطولة رباعية ودية بالسعودية، واجه من خلالها أصحاب الأرض وتعثر أمامهم بالخسارة بهدفين لهدف، فيما خسر من المنتخب القطري بهدف نظيف، لتكون الخسارة الأخيرة هي الثالثة للمنتخب الوطني تحت قيادة المدير الفني عبد الله أبو زمع، بعد أن تلقى الهزيمة الأولى الشهر الماضي من مصر بثلاثة أهداف لهدف في لقاء ودي بالقاهرة.
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