مدرب "القوى" المصري يسافر احتجاجا وغضبا.. واللجنة المؤقتة ترد

مصطفى بالو

كشف المدرب الوطني لألعاب القوى أحمد المصري، عن مغادرته إلى قبرص، للهروب من الضغط النفسي الذي خلقه قرار اللجنة المؤقتة لاتحاد ألعاب القوى، باستثنائه من مرافقة وفد منتخب الناشئين إلى البطولة العربية، التي ستقام في سلطنة عُمان مطلع أيلول (سبتمبر) المقبل، مشيرا إلى أن قرار استثنائه أصابه بالتعب النفسي وتناسى جهوده في إعداد الناشئين وتقديم أفضل المواهب من خلال نادي يرموك البقعة.

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وأكد المدرب المصري في رده على استفسارات "الغد"، حالة الغضب التي يشعر بها نتيجة قرار اللجنة المؤقتة للعبة، معتبرا أن هذا القرار كان ظالما.



وأضاف: شعرت بأن الرياضة لا تعطيني على قدر ما أمنحها من وقت وجهد، وكذلك ألعاب القوى التي أقدم لها منذ سنوات طويلة إداريا ومدربا، وأصقل أفضل المواهب وأرفدها للمنتخبات الوطنية، ويتجاهل المسؤولون فيها كل ذلك ويتم استثنائي من السفر مع وفد الناشئين إلى عُمان، وأنا قدمت 3 لاعبين ضمن الوفد المسافر( نور الزرو (وثب طويل)، مكة دجاني (100 م و200 م)، وعمار اسميك(800 م).



وقال المدرب:" شعرت بظلم في قرار الاستثناء وأنا الذي لم أسافر طيلة فترة وجود اللجنة المؤقتة ولم أرافقها في مشاركة خارجية، وإن كانت سمتني سابقا إلى بطولة في أميركا، لكن لم تصدر تأشيريتي وقتها ولم أسافر، في الوقت الذي نظرت من خلال نادي اليرموك الذي أدرب فيه، وبعض أولياء الأمور والداعمين إلى المصلحة الوطنية العليا، حين سافرنا وعلى نفقتنا الخاصة لتمثيل الأردن في العديد من المشاركات الخارجية، ولا سيما تايلند وكازاخستان، وعندما اتصلت بالمسؤولين في اللجنة المؤقتة وسألت عن سبب استثنائي، لم أجد إجابات مقنعة، كما لا يوجد معايير واضحة في اختيار وتسمية المدربين، مما دفعني للسفر للخروج من الحالة والأجواء المحبطة المحيطة".



وتابع: "نجتهد وزميلي المدرب خالد يوسف، في صقل وتطوير إمكانات وقدرات يرموك البقعة، وقدم الفريق مستويات مذهلة في البطولة المفتوحة للناشئين والناشئات، حيث حقق لاعبو ولاعبات يرموك البقعة 23 ميدالية (11 ذهبية و7 فضيات و5 برونزيات)، حين توجت مكة الدجاني بذهبيتي 100م و 200م، ونور الزرو بذهبيتي الوثب الطويل والوثب الثلاثي، وليا الدجاني ذهبية 400م وثالث 200م، وساره معشر بذهبية دفع الجلة وفضية رمي القرص، نور كواليت بذهبية الوثب العالي وفضية الوثب الثلاثي، جود الختالين بذهبية رمي الرمح وبرونزية دفع الجلة، رهف الكيلاني بذهبية 5000م/مشي، رنيم البطران بفضية الوثب الطويل وبرونزية 100م، آشلي حداد بفضية الوثب العالي، عمار اسميك بذهبيتي 200م و800م، عبدالرحمن النوباني بفضيتي 200م و 400م/ حواجز، الياس صالح بفضية الوثب العالي، وفيصل محمد ببرونزيتي 100م و200م".



وفي الرأي الآخر، قال رئيس اللجنة المؤقتة وليد رحاحلة بهذا الصدد: "لدينا مدربين اثنين من فريق يرموك البقعة، وهما أحمد المصري وخالد يسوف، وكنا وعدنا المدرب يوسف في مرات سابقة كثيرة بالسفر، ووجدنا السفر إلى عُمان فرصة مواتية لتسميته إلى جانب زميله عماد أحمد إلى هذه البطولة، في الوقت الذي نكن فيه كل الاحترام والتقدير للمدرب المصري، ونثق بقدراته التدريبية الهائلة، وقدرته على تقديم أفضل اللاعبين واللاعبات إلى المنتخب الوطني لألعاب القوى من الواعدين إلى الرجال والسيدات".



وتابع: "ونعتبر ما وفرناه للمدرب المصري ولاعبيه من تسهيلات للسفر إلى تايلند وكازاخستان، وكنا نسميه ومن معه من خلال اللجنة المؤقتة إلى تلك المشاركات الخارجية، وإن كان يتحمل ومن معه تذاكر السفر والإقامة، إلا أن تسميته ليمثل اللعبة رسميا في تلك المنافسات القارية والدولية، كما أن المدرب المصري مغادر خارج البلاد، ولاعبيه يتدربون تحت قيادة يوسف، مما يعني إمكانية قيادتهم في البطولة العربية".



يذكر أن اللجنة المؤقتة قد رشحت 8 لاعبين ولاعبات، للسفر ضمن وفدها للمشاركة في البطولة العربية في عُمان وهم: نانسي زعل (400م و100م/حواجز)، نور الزرو (وثب طويل)، مكة دجاني (100 م و200 م)، صهيب شباب (وثب ثلاثي ووثب طويل)، ينال أبو شهيل (وثب عالي)، عمار اسميك(800 م )، حمزة الأسد (100 م و200م)، عبادة حسان محمد (رمي الرمح) ويزيد أبو شهيل (10000م/ مشي)، في الوقت الذي تم فيه اعتماد الوفد الإداري، حيث يترأس الوفد رئيس اللجنة المؤقتة د. وليد رحاحلة، ويرافقه هيا قطامي إدارية للوفد، والمدربين عماد الغفري وخالد يوسف.

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