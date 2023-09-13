الأربعاء 13 أيلول 2023
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مدرب المنتخب الفرنسي يعلق على "ورطة بوغبا"

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بول بوغبا
استبعد مدرب المنتخب الفرنسي لكرة القدم ديدييه ديشامب أن يكون لاعب وسط "الديوك" ويوفنتوس الإيطالي بول بوغبا تناول المنشطات عمداً، وفق ما أفاد الثلاثاء بعد الهزيمة الودية على أرض ألمانيا 1-2.اضافة اعلان

وقال المدرب عن اللاعب الذي خاض تحت قيادته 91 مباراة دولية سجل فيها 11 هدفاً، إنه "مندهش جداً، لا أملك المعطيات، ستتوالى الأمور، لكن الكثير من الأشياء تتراكم فوقه (بوغبا)، وهذا أمر صعب".

وقرّرت الوكالة الإيطالية لمكافحة المنشطات، الإثنين، إيقاف بوغبا موقتاً بعد ثبوت تعاطيه هرمون التستوستيرون المحظور، ما يُشكل ضربة قاسية جداً لحلمه بالعودة إلى مستواه السابق بعدما عانى الأمرين من جراء الإصابات.
وفي هذه الحالة، يمكن للاعب أن يطلب تحليلًا مضاداً للتأكد من عدم وجود أخطاء في العينة.

وفي غضون الأيام السبعة المقبلة، سيتم تحليل العينة "باء" بواسطة المختبر نفسه، الذي قام بفحص العينة "ألف".

وإذا جاءت النتيجة إيجابية، فسيتم إيقاف اللاعب تلقائياً في انتظار الحكم.

ويواجه ابن الثلاثين عاماً خطر الإيقاف لمدة تصل إلى 4 أعوام وفق الإعلام الإيطالي إذا تبين أنه تناول عقارات لتحسين الأداء.

ولدى سؤاله عما إذا كان يعتقد أن بوغبا تناول المنشطات عمداً، أجاب ديشامب: "لا يمكنني تخيل ذلك. استناداً إلى معرفتي به، وما يتعلق بكل ما يدور في رأسه... لكن المادة (المنشطات) موجودة، ما لم يكن هناك رأي ثانٍ (بعد الفحص المضاد)".

وكشف ديشامب: "لقد تواصلت معه عبر الرسائل، لكن سيكون لدي الوقت للتحدث معه أكثر في الأيام المقبلة للحصول على المزيد من المعلومات"، مضيفاً "بعد ذلك، سنعرف السبب والكيفية. لا أعتقد أنه هو نفسه يعرف. لسوء الحظ، سيستغرق الأمر بعض الوقت. الأمر صعب عليه، لقد دعمته دائماً بطبيعة الحال".

ووفقاً للصحافة الإيطالية، فإن بوغبا الذي غاب عن غالبية موسم 2022-2023 واكتفى بخوض 10 مباريات فقط بسبب الإصابات، سقط في فحص المنشطات الذي خضع له بعد المباراة بين يوفنتوس ومضيفه أودينيزي في المرحلة الأولى من الدوري والتي لم يشارك فيها.

وأفادت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) بعد ظهر الإثنين أن بوغبا أظهر مستويات مرتفعة من هرمون التستوستيرون في اختبار دم أجراه بعد الفوز على أودينيزي 3-0 في 20 أغسطس.

ورغم أنه بقي على مقاعد البدلاء ولم يشارك في اللقاء، كان بول بوغبا أحد الذين تم اختيارهم بشكل عشوائي للخضوع للاختبار.
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