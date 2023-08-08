مدرب النصر: أفضل لاعبي العالم لا يكفون للفوز على الشرطة

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قال لويس كاسترو مدرب النصر إن وجود أفضل لاعبين العالم في فريقه لن يجلب الانتصارات دون العمل والروح والتضحية وذلك قبل مواجهة الشرطة العراقي في الدور قبل النهائي للبطولة العربية للأندية لكرة القدم يوم الأربعاء.وقاد كريستيانو رونالدو وصيف بطل الدوري السعودي للفوز 3-1 على الرجاء المغربي في دور الثمانية ليواجه بطل العراق الذي انتفض وفاز 4-2 على السد القطري.وأبلغ كاسترو مؤتمرا صحافيا يوم الثلاثاء: يجب أن يفهم الجميع أنهم يلعبون أمام النصر وليس أمام الأسماء فقط. النصر فوق كل لاعب. لدينا أفضل لاعبين العالم لكن هذا لن يجلب لنا الانتصار. الشيء الوحيد الذي يساعدنا على الفوز هو العمل والروح والتضحية والأهم هو احترام المنافس. البعض يحاول خداعنا بالحديث عن كثرة نجوم الفريق لكن الرسالة يجب أن تصل للجميع وهي أن النصر ينتصر بفضل المجموعة وليس الأفراد.وتعاقد النصر مع الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش والسنغالي ساديو ماني والبرازيلي أليكس تيليس والقادم من ساحل العاج سيكو فوفانا في فترة الانتقالات الحالية.ورفض المدرب البرتغالي أن يكون فريقه صاحب النسبة الأكبر لترشيحات الفوز بالمباراة.وأضاف: هناك من يقول إن الأولوية لنا وهذا لا يغير أن المباراة 90 دقيقة‭ ‬وأعطي أي مباراة ألعبها نسبة 50 بالمئة للفوز بها. الفريقان تأهلا بعد قتال في المباريات. البعض يقول إنني لا أثق في لاعبي فريقي لكن هذا غير صحيح. أكثر ما أحبه في اللعبة هو احترامها واحترام المنافس ومدربه ولاعبيه.وتأهل النصر بعد احتلاله المركز الثاني بالمجموعة الثالثة بعد منافسه المحلي الشباب، وعقب انتهاء فترة الإعداد التي بدأت في البرتغال وانتهت بمواجهة باريس سان جيرمان وإنتر ميلان في اليابان.وقال كاسترو: الطريق إلى هنا كان طويلا. بذل اللاعبون مجهودا ضخما خارج وداخل الملعب ووصلنا إلى قبل النهائي بعد أكثر من 30 يوما خارج منازلنا.وحقق الشرطة مفاجأة بعد التأهل رفقة الاتحاد بطل السعودية من المجموعة الأولى على حساب الترجي والصفاقسي التونسيين قبل انتفاضة ضد السد وتسجيل ثلاثة أهداف في الشوط الثاني.وقال كاسترو: الشرطة تأهل على حساب فريق كبير مثل السد. هو فريق صعب ومن أفضل فرق البطولة ولا يوجد ما يمكن وصفه بالصدفة في عالم كرة القدم.