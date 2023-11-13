الإثنين 13 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

مدرب الوحدات يعود من مسقط.. ومواجهة ودية مع شباب الأردن

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لاعب الوحدات مهند أبو طه يحاول المرور من لاعبي شباب الأردن بمباراة سابقة - (تصوير: أمجد الطويل)
عمان- يعود المدير الفني لفريق الوحدات لكرة القدم العماني رشيد جابر من العاصمة العمانية مسقط اليوم، بعد إجازة قصيرة قضاها والجهاز المعاون له، عقب خوض فريق الكرة مواجهة الكهرباء العراقي الثلاثاء الماضي في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي.اضافة اعلان
ويبدأ الوحدات تدريباته اليوم، بعد فترة راحة لأيام عدة، منحها الجهاز الفني للاعبين، عقب الإرهاق الذي عاشه الفريق بعد السفر إلى العراق، والمكوث هناك لمدة أسبوع، والخسارة بثلاثة أهداف مقابل هدف من الكهرباء، والتي أعادت الفريق للمركز الثالث وجمدت رصيده النقطي عند 6 نقاط.
ويخوض الوحدات مباراة ودية مع فريق شباب الأردن الأحد المقبل، تحضيرا لمواجهة أهلي حلب السوري في 28 من الشهر الحالي، في مدينة الطائف السعودية، ضمن منافسات الجولة الخامسة من كأس الاتحاد الآسيوي.
ويسعى جابر للاستفادة من مباراة شباب الأردن الذي تغلب عليه مؤخرا في دوري المحترفين بهدفين دون رد، ومحاولة تدارك الأخطاء التي وقع بها في مباراته الماضية أمام الكهرباء، والتجهيز بصورة جيدة للمواجهة المقبلة في البطولة القارية، في ظل غياب المنافسات الرسمية قبل مواجهة الأهلي، وغياب الوحدات عن الجولة الثامنة من الدوري، لتأجيل مباراته مع الرمثا إلى إشعار آخر.
ويملك جابر قرار إعادة اللاعب أنس العوضات لتدريبات الفريق من عدمه، بعد أن استبعده في الفترة الماضية لسوء سلوكه في المباريات والتدريبات، حيث قدم اللاعب اعتذاره مؤخرا لمجلس إدارة النادي، بانتظار القرار من الجهاز الفني.
إلى ذلك، يغيب عن تدريبات فريق الوحدات في الفترة الحالية 13 لاعبا، بتواجد 6 لاعبين مع منتخب الرجال، ومثلهم مع "الأولمبي" بسبب فترة التوقف الدولي، إلى جانب اللاعب السوري خالد كردغلي المنضم لمنتخب بلاده، حيث انضم للمنتخب الأول كل من: فراس شلباية، يوسف أبو الجزر، محمود شوكت، صالح راتب، مهند أبو طه وأنس العوضات، فيما يتواجد مع "الأولمبي" كل من: مراد الفالوجي، دانيال عفانة، عرفات الحاج، محمد كحلان، عامر جاموس ومالك علان.
وسيعوض جابر هذه الغيابات باستدعاء عدد من لاعبي الفئات العمرية، في انتظار عودة اللاعب بهاء فيصل والأنغولي ماريو مانويل دي أوليفيرا "إيتو" لتدريبات الفريق الجماعية، والوقوفف على مدى جاهزيتهما البدنية، فيما يتواصل غياب المدافع طارق خطاب بداعي الإصابة.
ويتواجد في تدريبات الفريق من قائمة اللاعبين للموسم الحالي 12 لاعبا، وهم: أحمد عبد الستار، عبد الله الفاخوري، أحمد الصغير، فادي الناطور، أحمد سمير، خالد عصام، أحمد سريوة، محمد موالي، حسان زحراوي، محمد عبد المطلب "بوغبا"، محمود زعترة وسيدريك هنري.
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