الثلاثاء 19 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

مدرب باريس سان جيرمان: أتمنى استمرار مبابي

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المهاجم كيليان مبابي
تمنى لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان الفرنسي استمرار المهاجم كيليان مبابي مع الفريق لما بعد الموسم الحالي إذ ينتهي عقده مع نادي العاصمة في الصيف، معتبراً إياه بعمر ابنه.اضافة اعلان

وتأهل سان جيرمان إلى الأدوار الإقصائية في البطولة القارية بعد احتلال المركز الثاني في المجموعة السادسة، بينما تصدر سوسييداد المجموعة الرابعة من دون خسارة.

وقال مدرب برشلونة وإسبانيا السابق للصحافيين يوم الثلاثاء: أنا سعيد بالقرعة لأنني أردت حقا العودة إلى إسبانيا. نعرف ريال سوسييداد جيدا. لديه العديد من اللاعبين الذين كانوا معي في تشكيلة المنتخب الوطني الإسباني.

وأتبع: نعرف أنها ستكون مباراة صعبة. لقد تصدروا مجموعة ضمت إنتر ميلان الذي خاض نهائي الموسم الماضي ورغم ذلك نجحوا في احتلال القمة.

وأضاف لويس إنريكي، الذي تولى تدريب باريس سان جيرمان في يوليو الماضي، أنه لا يزال في عملية تحسين وتطوير تشكيلة الفريق لاستخلاص أفضل ما فيها.

وتابع: سعيد للغاية بالنصف الأول من الموسم على صعيد النتائج. كنا في مجموعة صعبة للغاية في دوري الأبطال. وفي النهاية حققنا نتائج جيدة أيضا في الدوري. الجزء الأكثر صعوبة سيكون في النصف الثاني من الموسم.

ويملك باريس سان جيرمان فارق خمس نقاط في صدارة ترتيب دوري الدرجة الأولى الفرنسي ويواجه ميتز صاحب المركز 14 الأربعاء، لكن لويس إنريكي حذر فريقه من التساهل ضد منافسه الذي خسر آخر ثلاث مباريات.

وقال: ستكون مباراة صعبة للغاية، سيتركون مساحات قليلة للغاية لنا في الهجوم، نحتاج إلى أن نكون في غاية الدقة من أجل استغلال تلك المساحات.

وتتزامن المباراة مع عيد ميلاد كيليان مبابي الذي سجل 164 هدفا في الدوري مع باريس سان جيرمان، من بينها 16 هدفا هذا الموسم في 15 مباراة.

وقال لويس إنريكي: مبابي لا يزال صغيرا جدا بعمر 25 عاما. إنه في عمر ابني وهو شيء مميز، أتمنى أن يحقق النجاح الفردي والجماعي، وآمل أن يظل هنا في باريس، وآمل كذلك أن نساعده على التطور.
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