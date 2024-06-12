 
الأربعاء 12 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

مدرب هولندا: يقتلون اللاعبين بأجندة المباريات المزدحمة

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رونالد كومان

تثير أجندة المباريات المتزايدة بصورة مستمرة في مسابقات كرة القدم قلق رونالد كومان، المدير الفني للمنتخب الهولندي، إذ يرى أن الأمر يزيد الضغط على اللاعبين، مشيراً إلى أنها قرارات لا تتعلق بكرة القدم.

وقال كومان (61 عاما) لمجلة (شبورت بيلد) الألمانية، يوم الأربعاء، قبل انطلاق بطولة كأس أوروبا 2024: الأمر لا يتعلق دائماً بالرياضة. إنهم يقتلون لاعبي كرة القدم.

وأشار كومان إلى زيادة عدد الفرق ببطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل من 32 إلى 36 فريقاً مع زيادة عدد مباريات دور المجموعات وارتفاع عدد المشاركين في كأس العالم من 32 إلى 48 منتخباً عام 2026.

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أضاف كومان: سفر الأندية إلى آسيا أو أمريكا للاستعداد لأي موسم يزيد هذه المشكلة. بدلاً من تقليل الضغط على اللاعبين، فإنه يزداد عليهم.

ومن المقرر أيضاً إقامة كأس العالم للأندية في العام المقبل بأميركا، بمشاركة 32 فريقاً بدلا من سبعة فرق.

واضطر كومان لاستبعاد لاعبي خط الوسط فرينكي دي يونج وتيون كوبمينيرس وماتس ويفر ومارتن دي رون وكوينتن تيمبر من البطولة القارية التي تستضيفها ألمانيا.

وتبدأ هولندا مشوارها في أمم أوروبا بمواجهة بولندا في مدينة هامبورغ يوم الأحد، ضمن منافسات المجموعة الرابعة، التي تضم أيضا منتخبي هولندا والنمسا.

ويطمح كومان لقيادة منتخب هولندا للتتويج بكأس أوروبا للمرة الثانية في تاريخه، بعدما سبق أن حصل عليها كلاعب في نسخة عام 1988، التي استضافتها ألمانيا الغربية في ذلك الوقت.

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