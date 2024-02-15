مدير المنتخب المصري يذكر صلاح بـ"شيكابالا"

أكد إبراهيم حسن مدير المنتخب المصري لكرة القدم أن محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي، وقائد المنتخب سيكون له شأن كبير تحت القيادة الفنية لشقيقه حسام حسن، الذي تولى المسؤولية رسمياً بعد الخروج من كأس إفريقيا الأخيرة، إذ استرجع تجربة شقيقه مع شيكابالا لاعب الزمالك وكيف أصبح الأخير أحد أفضل اللاعبين في مصر.

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وقال إبراهيم حسن في مؤتمر صحافي يوم الخميس: البعض يريد إثارة أحاديث ولكن تذكروا كلامي أن محمد صلاح سيكون له شأن كبير مع حسام حسن، لكن أود أن أذكر بقصة شيكابالا عندما أشرف عليه حسام في الزمالك وكيف تحول إلى أحد أفضل اللاعبين في مصر.



وزاد: تدريب الفراعنة شرف وأي لاعب يجب أن يدرك قيمة المنتخب المصري واللعب له، حسام حسن يملك كل المقومات للتعامل مع النجوم وعلى رأسهم محمد صلاح وليس لدينا أي مشكلة مع صلاح أو غيره ومصلحتنا منتخب بلادنا.



وتولى حسام حسن مهمة تدريب منتخب مصر عقب إقالة البرتغالي روي فيتوريا من منصبه إثر الخروج من ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا التي اختتمت مؤخراً في كوت ديفوار.