السبت 30 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"مدينة الحسين" ثالثا بـ"الطاولة العربية".. وبطولة غرب آسيا تنطلق اليوم

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جانب من تتويج فريق مدينة الحسين للشباب بالمركز الثالث في بطولة الأندية العربية - (من المصدر)
عمان - الغد - فاز فريق مدينة الحسين للشباب بالمركز الثالث في بطولة الأندية العربية الـ34 لكرة الطاولة، والتي اختتمت أول من أمس في مدينة جدة السعودية، وذلك بعد أن حقق الفريق نتائج قوية في مبارياته التي خاصها في دور المجموعات والأدوار النهائية، في الوقت الذي تمكن فيه فريق أنبي المصري من التتويج بالمركز الأول وجاء فريق الاتحاد السعودي بالمركز الثاني. اضافة اعلان
وعلى صعيد مسابقة السيدات، جاء فريق حمادة بالمركز الثاني، بينما فاز فريق الزمالك المصري بالمركز الأول، وحل فريق بتروجت المصري بالمركز الثالث. 
وخاض فريق مدينة الحسين للشباب البطولة بتشكيلة ضمت لاعبي المنتخب الوطني (زيد أبو يمن وزياد عزيز وخالد باسم)، وقاد الفريق المدير الفني للمنتخبات الوطنية عمرو رضا، فيما مثل فريق حمادة في هذه البطولة لاعبات المنتخب الوطني تيماء أبو يمن وبراء الوديان وبتول خضر، وأشرف على الفريق المدرب باسم خضر. 
ويشارك فريقا مدينة الحسين للشباب وحمادة في بطولة أندية غرب آسيا، والتي تنطلق اعتبارا من اليوم في مدينة جدة السعودية بمشاركة كبيرة من الأندية، والتي يشرف عليها اتحاد غرب آسيا برئاسة الأردني طارق الزعبي.
وتأتي مشاركة فريقي مدينة الحسين للشباب وحمادة في بطولة الأندية العربية وبطولة غرب آسيا، ضمن برنامج الإعداد الخاص بمشاركة المنتخب الوطني في تصفيات غرب آسيا الأولمبية، والتي تقام في مدينة السليمانية العراقية خلال الفترة من 9 ولغاية 11 أيار (مايو) المقبل، وهي التصفيات المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.
وضمن برنامج الأعداد الخاص باللاعبين الذين سيمثلون الأردن في التصفيات الأولمبية، وهم زيد أبو يمن وزياد عزيز وتيماء أبو يمن وبراء الوديان، ينتظر أن يخرص اللاعبون بعد عودتهم من مدينة جدة السعودية، معسكرا تدريبيا مشتركا مع لاعبي المنتخب المصري، يتخلله إجراء سلسلة من اللقاءات الودية ذات الطابع التنافسي القوي، إضافة إلى التدريبات اليومية الصباحية والمسائية. 
وكان لاعبو المنتخب الوطني قد أقاموا مؤخرا معسكرا تدريبيا مشتركا مع لاعبي المنتخب المصري في القاهرة. 
ويذكر أن تصفيات غرب آسيا الأولمبية في نسختها الأخيرة، والتي جرت في صالة الأميرة حمزة بمدينة الحسين للشباب في العام 2020، شهدت مشاركة كافة الدول المنتسبة لاتحاد غرب آسيا، وتمكن فيها اللاعب السعودي علي الخضراوي من حجز بطاقة التأهل المخصصة لفئة الرجال، بينما تمكنت لاعبة المنتخب السوري هند ظاظا من حجز بطاقة التأهل لفئة السيدات، كما أن هذه التصفيات شهدت تأهل لاعبا المنتخب الوطني زيد أبو يمن وشقيقته سوار إلى المباراة النهائية لكل فئة.
وتشير سجلات الاتحاد الأردني لكرة الطاولة إلى أن "الطاولة الأردنية" تمكنت من التأهل إلى الأولمبياد من خلال أربع لاعبات، حيث تأهلت سمو الأميرة زينة راشد إلى دورة أثينا 2004، ودورة بكين 2008، وتأهلت جاكلين الدقم إلى دورة سول 1988، وتأهلت ناديا رشاد إلى دورة برشلونة 1992، وتأهلت تتيانا النجار إلى دورة سيدني 2000.
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