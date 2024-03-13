الخميس 14 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"مدينة الحسين" يسعى للمشاركة في بطولتي الأندية العربية وغرب آسيا لكرة الطاولة

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لاعبان يتنافسان في إحدى البطولات المحلية بكرة الطاولة (الغد)
عمان-الغد- يسعى نادي مدينة الحسين للشباب إلى التواجد في منافسات بطولة غرب آسيا، وبطولة الأندية العربية لكرة الطاولة، والمقرر أن تقام في مدينة جدة السعودية أواخر شهر آذار (مارس) الحالي، واللتان ينتظر أن تشهدا مشاركة كبيرة من الأندية العربية.اضافة اعلان
وكان فريق الأرثوذكسي، اعتذر رسميا عن عدم المشاركة في هاتين البطولتين، في الوقت الذي أبدى فيه فريق حمادة رغبته في المشاركة في منافسات "السيدات" في هاتين البطولتين.
وأكد رئيس الاتحادين الأردني وغرب آسيا طارق الزعبي، أهمية المشاركة الأردنية في هاتين البطولتين نظرا لقوة الأندية العربية، وضرورة احتكاك لاعبي المنتخب الوطني مع اللاعبين الأقوياء، حيث تعتبر هاتين البطولتين محطتين مهمتين، ترفعان من مستويات اللاعبين، قبل الموعد الرسمي للتصفيات الأولمبية الخاصة بمنطقة غرب آسيا، والتي تقام في مدينة السليمانية العراقية خلال الفترة من 9 ولغاية 11 أيار (مايو) المقبل، وهي التصفيات المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.
وقال الزعبي: "ضمن برنامج الإعداد الخاص بالمنتخب الوطني الذي سيشارك في التصفيات الأولمبية تم إدراجهما ضمن البرنامج لما لهما من تأثير كبير على رفع المستوى الفني للاعبين، وفرصة الجهاز التدريبي للوقوف على المستوى الفني للاعبين كافة، وما وصلوا إليه بعد مرحلة جيدة من التدريبات المكثفة، والتي تأتي جميعها من أجل التحضير للمشاركة في التصفيات الأولمبية، والتي تعتبر هدفا رئيسيا للاتحاد لبلوغ الأولمبياد من خلال إحدى البطاقتين المخصصتين لمنطقة غرب آسيا سواء للرجال أو السيدات".
وأكد الزعبي، أن المنتخب الوطني وصل إلى مرحلة متقدمة من التحضيرات الفنية التي تسبق تواجده في التصفيات الأولمبية، وأن المعسكر التدريبي المقام حاليا في العاصمة المصرية القاهرة حقق أهدافه من خلال التدريبات اليومية المكثفة التي يخضع إليها اللاعبون، علاوة على خوضهم للمباريات الودية التي تجمعهم مع لاعبي المنتخب المصري.
ويشارك في المعسكر التدريبي الذي يقام بالتعاون والتنسيق بين الاتحادين الأردني والمصري كل من اللاعبين واللاعبات، زيد أبو يمن وزياد عزيز وخالد باسم وبراء الوديان وتيماء أبو يمن وريناد الحسيني، ويترأس الوفد عضو مجلس إدارة الاتحاد الأردني هنادي تفاحة، إضافة إلى المدير الفني عمرو رضا، والمدير الإداري سلامة محفوظ.
من ناحية أخرى، قرر الاتحاد الآسيوي في اجتماعه الذي عقده في كوريا الجنوبية مؤخرا، تعيين المدرب واللاعب الدولي السابق مروان ضيا، عضوا في لجنة كرة الطاولة البارالمبية المنبثقة عن الاتحاد الآسيوي، وذلك بناء على ترشيح مجلس إدارة الاتحاد الأردني لكرة الطاولة.
وتلقى رئيس الاتحاد الأردني طارق الزعبي، خطاب تهنئة من الاتحاد الآسيوي بعد قرار التعيين، حيث أكد الاتحاد الآسيوي أن هذا القرار يعكس التزامه بتعزيز رياضة كرة الطاولة، ويسلط الضوء على دور الأردن الريادي في هذا المجال.
بدوره، أشار الزعبي إلى أن الكابتن مروان ضيا يستحق أن يكون في هذه اللجنة نظرا لما يحمله من خبرات فنية واسعة في هذا المجال علاوة على ما يحظى به من ترحيب كبير لدى أوساط اللعبة في آسيا 
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