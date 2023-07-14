مراكز متقدمة لليابان والهند وقيرغيزستان في بطولة آسيا للشباب للمصارعة

اضافة اعلان

عمان - الغد - سجلت منافسات السيدات ضمن منافسات بطولة آسيا للشباب والناشئين، نتائج مهمة حققتها لاعبات الدول المشاركة من القارة.وحصدت اليابان والهند وقيرغيزستان، أهم المراكز خلال المنافسات التي تتواصل بحضور رئيس الإتحاد الآسيوي وعضو مجلس إدارة الاتحاد الدولي إلى جانب ممثل الاتحاد الدولي وعضو مجلس إدارته زامل الشهراني، ورئيس الاتحاد العربي كمال بو عزيز، ورئيس الاتحاد الأردني م. محمد العواملة وعدد من ممثلي الاتحادات الآسيوية.وأسفرت منافسات السيدات لفئة تحت 15 سنة على النحو التالي:- وزن 33 كغمالأول: ديكشا ديكشا (الهند)الثاني: ان ناكاشي (اليابان)الثالث: اسيما اسانجريف (قيرغستان)- وزن 36 كغمالأول: بوجا بوجا (الهند)الثاني: ايديمي اسانجفيزا (قيرغستان)الثالث: سوياكي هيبريانو (اليابان)- وزن 39 كغمالأول: راشانا راشانا (الهند)الثاني: شوخيستا شونازاروفا (اوزبكستان)الثالث: سانيا سلطان غالي (كازخستان)- وزن 42 كغمالأول: ديبانشي ديبانشي (الهند)الثاني: جنى ابو شاور (الأردن)الثالث: ريزا كوجيما (اليابان)- وزن 46 كغمالأول: كوماري اديتي (الهند)الثاني: يو كوتاسامي (اليابان)الثالث: ميرامغول اخماتيزهان (كازخستان)- وزن 50 كغمالأول: دريستيشي دريستيشي (الهند)الثاني: كريمه سعيد صالح (الأردن)الثالث: نانا كوزوكا (اليابان)- وزن 54 كغمالأول: رويون اوجانا (اليابان)الثاني: مينسا مينجياشاروفا (اوزبكستان)الثالث: ساندها ساندها (الهند)- وزن 58 كغمالأول: هنانو مورويكا (اليابان)الثاني: ارينزول بولدبتار (منغوليا)الثالث: تينا بونيا (الهند)- وزن 62 كغمالأول: اشوفيني فيشينيو (الهند)الثاني: ايانا اسمالكوف (قيرغستان)الثالث: لايلو اورزبوفا (اوزبكستان )- وزن 66 كغمالأول: يورينا هوندا (اليابان)الثاني: موخايو راكيمونوف (اوزبكستان)الثالث: ساي سينا وانغ (الصين تايبيه)ترتيب الدولالأول: اليابانالثاني: الهندالثالث: قيرغيزستانالرابع: كازخستانالخامس: أوزبكستانالسادس: الصين تايبيهالسابع: منغولياالثامن: الأردن