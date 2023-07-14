الجمعة 14 تموز 2023
النسخة المطبوعة

مراكز متقدمة لليابان والهند وقيرغيزستان في بطولة آسيا للشباب للمصارعة

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من منافسات السيدات في بطولة آسيا للشباب والناشئين للمصارعة - (من المصدر)
عمان - الغد - سجلت منافسات السيدات ضمن منافسات بطولة آسيا للشباب والناشئين، نتائج مهمة حققتها لاعبات الدول المشاركة من القارة.
وحصدت اليابان والهند وقيرغيزستان، أهم المراكز خلال المنافسات التي تتواصل بحضور رئيس الإتحاد الآسيوي وعضو مجلس إدارة الاتحاد الدولي إلى جانب ممثل الاتحاد الدولي وعضو مجلس إدارته زامل الشهراني، ورئيس الاتحاد العربي كمال بو عزيز، ورئيس الاتحاد الأردني م. محمد العواملة وعدد من ممثلي الاتحادات الآسيوية.اضافة اعلان
وأسفرت منافسات السيدات لفئة تحت 15 سنة على النحو التالي: 
- وزن 33 كغم 
الأول: ديكشا ديكشا (الهند) 
الثاني: ان ناكاشي (اليابان) 
الثالث: اسيما اسانجريف (قيرغستان) 
- وزن 36 كغم 
الأول: بوجا بوجا (الهند)
الثاني: ايديمي اسانجفيزا (قيرغستان) 
الثالث: سوياكي هيبريانو (اليابان) 
- وزن 39 كغم 
الأول: راشانا راشانا (الهند) 
الثاني: شوخيستا شونازاروفا (اوزبكستان) 
الثالث: سانيا سلطان غالي (كازخستان)
- وزن 42 كغم 
الأول: ديبانشي ديبانشي (الهند) 
الثاني: جنى ابو شاور (الأردن) 
الثالث: ريزا كوجيما (اليابان) 
- وزن 46 كغم 
الأول: كوماري اديتي (الهند) 
الثاني: يو كوتاسامي (اليابان) 
الثالث: ميرامغول اخماتيزهان (كازخستان) 
- وزن 50 كغم 
الأول: دريستيشي دريستيشي (الهند) 
الثاني: كريمه سعيد صالح (الأردن) 
الثالث: نانا كوزوكا (اليابان) 
- وزن 54 كغم 
الأول: رويون اوجانا (اليابان) 
الثاني: مينسا مينجياشاروفا (اوزبكستان) 
الثالث: ساندها ساندها (الهند) 
- وزن 58 كغم 
الأول: هنانو مورويكا (اليابان) 
الثاني: ارينزول بولدبتار (منغوليا) 
الثالث: تينا بونيا (الهند) 
- وزن 62 كغم 
الأول: اشوفيني فيشينيو (الهند) 
الثاني: ايانا اسمالكوف (قيرغستان) 
الثالث:  لايلو اورزبوفا (اوزبكستان ) 
- وزن 66 كغم 
الأول: يورينا هوندا (اليابان) 
الثاني: موخايو راكيمونوف (اوزبكستان) 
الثالث: ساي سينا وانغ (الصين تايبيه) 
ترتيب الدول 
الأول: اليابان 
الثاني: الهند 
الثالث: قيرغيزستان 
الرابع: كازخستان 
الخامس: أوزبكستان 
السادس: الصين تايبيه 
السابع: منغوليا 
الثامن: الأردن
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