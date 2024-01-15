"مسابقات الكرة" تضع تصورات حول المباريات المؤجلة في الدوري والكأس

يحيى قطيشات

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عمان – تعكف دائرة المسابقات باتحاد الكرة على وضع التصورات الأولية، لمواعيد المباريات المؤجلة من منافسات مرحلة الذهاب، وبرنامج مباريات مرحلة الإياب، والمباريات المؤجلة من منافسات بطولة كأس الأردن ومباراتي نصف النهائي فيها.وقررت اللجنة التنفيذية في وقت سابق، ترحيل المباريات المؤجلة بعد انتهاء مشاركة المنتخب الوطني لكرة القدم في نهائيات كأس آسيا 2023 في قطر والتي تحتتم منافساتها يوم العاشر من شهر شباط (فبراير) المقبل، بثلاثة أيام على الأقل. وتدرس الدائرة التي يرأسها "الخبير" عوض شعيبات، الخيارات المتاحة، من حيث أيام وتواريخ إقامة جولات الدوري ومنافسات الكأس والملاعب، في ظل ازدحام الأجندة خلال الفترة المقبلة، والتي تشهد مشاركة المنتخب الأولمبي في منافسات بطولة كأس آسيا، والتي تقام في العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من الخامس عشر من نيسان (أبريل) ولغاية الثالث من أيار(مايو) المقبلين، ما يفرض توقفا جديدا لمنافسات الدوري، رغم أن البطولة تقام خارج أيام الفيفا، حيث يحق للأندية التمسك بلاعبيها في هذه الفترة.وهناك أيضا، مشاركة منتخب "النشامى" في منافسات التصفيات المشتركة، وسيخوض الفريق مواجهتين رسميتين مع المنتخب الباكستاني يومي الحادي والعشرين والسادس والعشرين من الشهر نفسه، فيما تتخوف الأندية من طلب مدرب المنتخب الوطني عموتة أياما إضافية لاستدعاء اللاعبين، بعيدا عن أيام الفيفا كما جرت العادة.وتدرك دائرة المسابقات أن المنتخب تنتظره مواجهتين من العيار الثقيل أمام منتخب طاجكستان في عمان يوم السادس من شهر حزيران (يونيو) المقبل والمنتخب السعودي يوم الحادي عشر من الشهر ذاته في السعودية، وهذا يحتاج إلى فترة توقف جديدة إذا لم يكن الموسم قد انتهى.وفرضت فترات التوقف السابقة التي طلبها عموتة، على أندية الحسين والفيصلي والوحدات ومغير السرحان والعقبة، خوض المباريات المؤجلة من دون تعاقدات جديدة وباللاعبين الذين كانوا في صفوف الفريق بالفترة الماضية، بقرار من اتحاد الكرة، ولن يتأثر فريق الرمثا بالقرار لأنه محروم من التعاقدات.وتحفظت إدارات الأندية باستثناء الحسين، على قرار ترحيل المباريات المؤجلة، بسبب أضراره المالية والمعنوية على الفرق.وكان اتحاد الكرة ولتحقيق العدالة، قرر فتح باب القيد للفترة الثانية بعد إقامة المباريات المؤجلة في بطولة الدوري، ومنح الأندية فترة مناسبة لتحرير وتسجيل لاعبين جدد خلال فترة التسجيل.وهناك 6 مباريات مؤجلة منها 4 من مرحلة الذهاب للدوري ومباراتين في إطار منافسات دور الستة عشر من بطولة الكأس، والمباريات هي: الوحدات مع الحسين إربد، والفيصلي مع شباب العقبة (الجولة الخامسة بالدوري)، والفيصلي مع مغير السرحان، والوحدات مع الرمثا (الجولة الثامنة من الدوري)، كما تم تأجيل مباراتي الكأس التي تجمع سحاب مع الفيصلي، ومغير السرحان مع الوحدات، في إطار منافسات دور الستة عشر.