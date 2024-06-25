 
الأربعاء 26 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

مساع لتجهيز الملاعب قبل بداية الموسم الكروي الجديد

ملعب الأمير محمد بالزرقاء - ( من المصدر)
ملعب الأمير محمد بالزرقاء - ( من المصدر)
عمان – تبدأ لجنة الملاعب باتحاد كرة القدم خلال الفترة المقبلة، زياراتها للملاعب المرشحة لاستضافة منافسات الموسم المقبل، والذي ينطلق خلال شهر آب (أغسطس) المقبل بإقامة بطولة دوري المحترفين، وذلك  للوقوف على جاهزية المدن الرياضية من النواحي كافة وبكل مرافقها، ولا سيما، بعد استكمال أعمال التأهيل والصيانة التي شهدتها في الفترة الماضية تحضيرا للموسم الكروي الجديد،اضافة اعلان
وستعمل اللجنة التي تضم ممثلين عن الاتحاد ووزارة الشباب ومديرية الأمن العام والتلفزيون الأردني، على إعداد تقارير أولية عن أوضاع الملاعب والتجهيزات وضرورة توفير اللوازم الخاصة باحتضان المباريات والتدريبات، وتوفير النواقص المطلوبة قبل اعتمادها بشكل رسمي. 
وتفيد المعلومات، بأن الملاعب "ستاد عمان الدولي والحسن بإربد والأمير الحسين بن عبدالله الثاني بالسلط وتطوير العقبة جاهزة حاليا لاستقبال المباريات، بعد أن شهدت في الفترة السابقة عملية صيانة وتحديث خصوصا في ستاد عمان، الذي استضاف مباريات المنتخب الوطني في التصفيات الآسيوية المشتركة، وسيستضيف أيضا مباريات النشامى في الدور الثالث من تصفيات كأس العالم 2026، اعتبارا من الخامس من أيلول (سبتمبر) المقبل.  وبخصوص ملعب البترا، فإنه سيكون تحت تصرف الاتحاد في البطولات التي ينظمها، حيث استقبل الملعب خلال الموسم الحالي عددا من مباريات الدوري وكأس الأردن، إضافة إلى الكثير من تدريبات المنتخبات الزائرة ولا سيما، الفئات العمرية وكذلك دوري الدرجة الأولى.
وسيكون ملعب الملك عبدالله الثاني بالقويسمة جاهزا لاستقبال المباريات خلال شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، بعد غيابه عن المشهد في منافسات الموسم الحالي  وإغلاقه لإعادة تأهيله وصيانته، بسبب الانتقادات التي طالت أرضيته من قبل مسؤولين في الاتحاد ومدربين ولاعبين، ولا سيما، خلال استضافة الملعب للمباريات الدولية، حيث تم تجديد مقاعد المنصة الرئيسة، ومقاعد البدلاء، وبدأت أعمال الصيانة في الملعب خلال شهر نيسان (أبريل) الماضي، بانتظار تجهيزه ليعود جاهزا لاستقبال الأنشطة الرياضية، وخاصة مباريات كرة القدم.
وأكد مدير مدينة الأمير محمد بالزرقاء، الدكتور خالد العموش، أن العمل جار الآن على قدم وساق لإنجاز أعمال تبديل أرضية الملعب، استعدادا للعام المقبل.
وأضاف في حديثه لـ"الغد"، أن الملعب سيكون جاهزا لاستضافة منافسات الدوري بالوقت المحدد، وأن هناك تعاونا بين وزارة الشباب واتحاد الكرة خصوصا وأن الملعب يعد من أكثر الملاعب التي تستضيف مباريات الموسم، حيث احتضن الموسم الحالي مباريات بطولة درع الاتحاد كافة، إضافة إلى مباريات بطولتي الدوري وكأس الأردن والبطولات الأخرى. 
ويقدر اتحاد الكرة الجهود الكبيرة التي بذلتها المدن الرياضية خلال المواسم الماضية والتعاون الكبير الذي ساهم بتحقيق النجاح لموسم كرة القدم الحالي ولمختلف الدرجات والفئات العمرية، ويركز اتحاد الكرة على ضرورة مواصلة عمل لجنة الملاعب من خلال الاستمرار بجولات ميدانية على الملاعب كافة، بهدف الاطمئنان على جاهزيتها على مدى الموسم المقبل، خصوصا في ظل الشكاوى التي ظهرت من الجماهير وأركان اللعبة خلال الموسم الحالي.   
ويتمنى الشارع الرياضي، أن تكون المدن الرياضية وملاعبها على أتم الجاهزية لاستقبال المباريات من النواحي كافة، خصوصا في ظل شكاوى مستمرة من الجماهير بشأن سوء نظافة مدرجات الملاعب، متمنية إيجاد حل جذري وفوري من المسؤولين لنظافة الملعب، خوفا من عدم حضور الجماهير لمباريات الموسم.
ويؤكد المتابعون للشأن الرياضي الأردني، أن من حق الجماهير الحضور والجلوس على مدرجات تليق بالجماهير التي تحضر المباريات لجميع فرق المحترفين.  ويعد ستاد عمان أحد أقدم الملاعب الرياضية في الأردن، والأكثر سعة في مدرجاته والأكثر ملاءمة لاستيعاب المباريات الجماهيرية، إلا أن ضعف مرافقه يعصف بجاهزيته في بعض الأحيان، ويجعل الكثير من مرافقه تفتقر للشروط المطلوبة. 
ويعتبر ستاد مدينة الحسن الرياضية في مدينة إربد، من أهم ملاعب الكرة في الأردن، حيث شكل منذ تأسيسه سندا حقيقيا لاستاد عمان، ويشكل مع الملاعب الأخرى التي استحدثت لاحقا كاستاد الملك عبدالله الثاني وستاد الأمير محمد وملعب الأمير الحسين بالسلط وتطوير العقبة، مرحلة مهمة في تاريخ كرة القدم الأردنية. 
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