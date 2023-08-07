الثلاثاء 08 آب 2023
النسخة المطبوعة

مساندة أردنية لمنتخب سيدات المغرب في المونديال

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فرحة لاعبات المنتخب المغربي للسيدات( من المصدر)
عمان- يترقب الشارع الرياضي العربي بشغف ومعه الجماهير الأردنية اليوم، المباراة المصيرية للمنتخب المغربي الشقيق أمام المنتخب الفرنسي ضمن منافسات دور الستة عشر لكأس العالم للسيدات المقامة حاليا في أستراليا ونيوزيلندا.اضافة اعلان
وتشهد مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن والعالم العربي تعاطفا  كبيرا مع المنتخب المغربي، خاصة وأنه الممثل العربي الوحيد في المونديال. وأبدى عدد كبير من المشجعين والمتابعين الأردنيين وخصوصا من فئة السيدات، دعمهم للمنتخب المغربي، متمنين له مواصلة تقدمه في المونديال. 
 وأشاد المتابعون في تغريداتهم بما قدمته لاعبات المنتخب المغربي في منافسات الدور الأول، خصوصا بعد تجاوز آثار الخسارة الثقيلة أمام المنتخب الألماني بنتيجة 0-6، ليكون بعد ذلك الإبداع والتألق والعودة السريعة من خلال الفوزين على منتخبي كوريا الجنوبية وكولومبيا ليكتبن تاريخا كرويا نسويا عربيا في كأس العالم للسيدات، وبات المنتخب الشقيق أول منتخب عربي وأفريقي في التاريخ يفوز بمباراتين متتاليتين بالمونديال.
 وعلى الرغم من إدراك غالبية الجماهير العربية بأن منتخب "لبؤات الأطلس" حقق المطلوب منه أو أكثر بالتأهل لدور الستة عشر، يسود التفاؤل والأمل بأن يقدم المنتخب أداء مميزا تحت قيادة المدير الفني الفرنسي رينالد بيدروس الذي يعرف الكرة الفرنسية جيدا خاصة وأنه درب عدة فرق فرنسية، ويملك القدرة على تحقيق الحلم العربي وأبعاد المنتخب الفرنسي والتقدم مع المنتخب المغربي نحو دور الثمانية من البطولة. ويرى المدرب الوطني منير أبو هنطش، أن المنتخب المغربي أثبت نفسه في الدور الأول بجدارة ومن خلال مستوى فني مميز على الرغم من صعوبة المجموعة، وتمنى أبو هنطش التوفيق للمنتخب الشقيق في مباراة اليوم مع الأخذ بعين الاعتبار قوة المنتخب الفرنسي.
 ويضيف:  كرة القدم لا تعرف المستحيل وكل الثقة والأمل بقدرات لاعبات المغربي الفنية والبدنية في تخطي الصعب.
وتقول المشجعة سهام منصور السالم،" كنت حريصة على متابعة جميع مباريات المنتخب المغربي في الدور الأول، وشعرت بالخوف على مصير المنتخب بعد الخسارة الثقيلة في المباراة الأولى، ولكن والحمد لله بعد الخسارة جاء التألق والإبداع، وتضيف السالم، تتمثل قوة المنتخب الشقيق في الانسجام بين لاعبات المنتخب واللعب وتحقيق التوازن في الواجبات الدفاعية والهجومية.  وترى اللاعبة السابقة في صفوف المنتخب النسوي منال مناصرة، أن المنتخب المغربي قدم مباريات جيدة من الناحيتين الفنية والبدنية خلال منافسات الدور الأول.
وتقول: على الرغم من قوة المنتخب الفرنسي وخبراته وإمكانياته الفنية فان ذلك لا يعني أن منتخب "لبؤات الأطلس" سيكون لقمة سائغة، وتمنت أن تبذل اللاعبات أفضل المستويات الفنية في المباراة من أجل تحقيق حلم التأهل إلى الدور ربع النهائي للمونديال. 
 وتمنى المشجع خالد المصري التوفيق للمنتخب المغربي في مباراة اليوم، مضيفا أن المهمة صعبة للغاية وتحتاج تركيزا من اللاعبات وقراءة جيدة من الجهاز الفني، ويرى المصري أن تأهل المنتخب المغربي للنهائيات وما قدمه في منافسات الدور الأول يجب أن يكون حافزا للاعبات المنتخب النسوي في الاستفادة من التجارب السابقة والبحث عن التواجد في البطولات العالمية والآسيوية الكبرى، مطالبا اتحاد الكرة بالبحث عن الإنجازات والابتعاد عن التباهي بالتصنيف العالمي.       من جانبها تمنت المشجعة وفاء العمر أن تشكل نتائج المنتخب المغربي خلال الدور الأول من البطولة حافزاً أكبر للمنتخبات العربية النسوية ومنها المنتخب الوطني للتواجد في البطولات المهمة ولإسعاد الجماهير الأردنية والعربية. وأضافت، منتخب "النشميات" نال خلال السنوات الماضية دعم ومساندة اتحاد الكرة ويفترض أن يكون أفضل بكثير من المستوى الحالي.
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