 
الإثنين 27 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"مستر يونيفيرس/ الأردن" تعود إلى عمان في آب المقبل

لاعب المنتخب الوطني محمد البداوي (وسط) حين توج بلقب بطل أبطال محترفي الفيزيك في "مستر يونيفرس/ الأردن" الأولى-(الغد)
لاعب المنتخب الوطني محمد البداوي (وسط) حين توج بلقب بطل أبطال محترفي الفيزيك في "مستر يونيفرس/ الأردن" الأولى-(الغد)
عمان- أكد رئيس اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية مأمون كلمات، على تنظيم بطولة "مستر يونيفيرس/ الأردن" الدولية للمرة الثانية في عمان، خلال الفترة 1-4 من شهر آب (أغسطس) المقبل، والتي تأتي امتدادا للنسخة الأولى، والتي شهدت مشاركة أردنية وعربية واسعة، وإنجازات للأبطال المحليين في فئات "البدي بلدنج، الفيزيك والكلاسيك"، وفيها توج لاعب المنتخب الوطني محمد البداوي بلقب بطل أبطال محترفي الفيزيك في إنجاز فريد لبناء الأجسام والرياضة الأردنية.اضافة اعلان
وتقام البطولة من قبل مسؤول التنظيم الحكم الدولي المحترف طارق خليل، والمقيم في الإمارات، من خلال اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، وتحت مظلة اللجنة الأولمبية، وتحظى برعاية وإشراف الاتحاد الدولي لبناء الأجسام، حيث شهدت النسخة الأولى حضور فعالياتها من قبل رئيس الاتحاد الدولي الإسباني روفائيل سانتوجة، ونائب الرئيس المصري د.عادل فهيم، وشارك في تحكيم فعالياتها رئيس وحكام من الاتحاد الدولي، إلى جانب حكامنا المحليين المحترفين واختبارات لحكامنا الساعيين للحصول على الشارة الدولية".
وقال كلمات في رده على استفسارات "الغد" : " نصطاد في هذه البطولة أكثر من عصفور بحجر واحد، حيث ضمان إقامة البطولة الشهيرة في الأردن للمرة الثانية، واتاحة الفرصة أمام أبطالنا للاحتكاك والتنافس بالأبطال العرب والدوليين، حين تحظى البطولة بمستويات عالية وتنظيم احترافي على غرار البطولة العالمية، إلى جانب المشاركة المجانية للأبطال الثلاثة، أصحاب بطاقات الاحتراف في بطولة الأردن التي أقيمت مؤخرا، وترويج سياحي للأردن وتأكيد مكانتها وروعة مناطقها السياحية الجاذبة".
وعن آخر التحضيرات لإقامة البطولة الرسمية الأولى لتحدي اللياقة البدنية، قال كلمات : " نظرا للنجاح الكبير لإدراج تحدي اللياقة البدنية ضمن أنشطة الاتحاد، وعطفا على الانجازات اللافتة لمنتخب تحدي اللياقة البدنية آسيويا وعالميا، وتبعا للإقبال الكبير وازدياد عدد الأندية المحلية الراعية لتحديات اللياقة البدنية، وأجوائها التنافسية اللافتة بمشاركة الذكور والإناث والعائلات، أعلنا منذ فترة طويلة عن إقامة البطولة الرسمية الأولى يوم الجمعة الخامس من تموز (يوليو) المقبل.
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