الثلاثاء 14 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

مشاركة أردنية في المعسكر التدريبي الدولي لمدربي وحكام التايكواندو

لقطة جماعية للمدربين والحكام الدوليين في المعسكر التدريبي للتايكواندو -(من المصدر)
لقطة جماعية للمدربين والحكام الدوليين في المعسكر التدريبي للتايكواندو -(من المصدر)
عمان - شارك حكام ومدربون أردنيون، في المعسكر التدريبي المشترك للمدربين والحكام العالميين للتايكواندو الذي اختتم أول من أمس في كوريا الجنوبية، استعدادا لدورة الألعاب الأولمبية 2024 التي ستقام في العاصمة الفرنسية باريس.اضافة اعلان
وتواجد في المعسكر مدربا المنتخب الوطني محمد العبادي وأسامة الشلول، بناء على تنسيب من اتحاد التايكواندو.
وأتاح المعسكر الذي استمر على مدار 3 أيام، فرصة التعرف بشكل كامل إلى بعض الابتكارات التكنولوجية المستخدمة، لضمان سير منافسات التايكواندو بسلاسة وأمان.
وتضمن المعسكر جلسات أدارها محمد شعبان، عضو المجلس العالمي للتايكواندو والمندوب الفني لـ"باريس 2024"، ورئيس لجنة الحكام سونج تشول كيم، ورئيس اللجنة الطبية ومكافحة المنشطات الدكتور داي هيون جيونج.
كما تم تعريف الحكام والمدربين بنظام إعادة تشغيل الفيديو الفوري (IVR) وطرق استخدامه بشكل فعال، إلى جانب العديد من السيناريوهات التي تم مناقشتها، وتم تقديم العروض التقديمية حول نظام التسجيل الحامي (PSS) ونظام إعادة التشغيل رباعي الأبعاد.
وساعد إدخال هذه الأنظمة إلى التايكواندو في السنوات الأخيرة، في الحفاظ على عدالة ونزاهة المسابقات، كما ضمن المعسكر التدريبي أن يكون جميع الحكام والمدربين على دراية جيدة بكيفية عملها.
وتضمن المعسكر أيضًا، جلسات حول الخدمات الطبية وحالات الطوارئ والتثقيف في مجال النزاهة في "باريس 2024"، ما يضمن سلامة الرياضيين ورفاهيتهم.
وبعد الجلسات التعليمية الرسمية، شارك الحاضرون بنشاط في إدارة اللعبة ومحاكاة التسجيل، وتم تخصيص وقت طويل لهذا النشاط، لإعطاء الفرصة للحكام والمدربين لتطبيق ما تعلموه وضمان الإلمام بالأنظمة المعمول بها خلال منافسات التايكواندو في الألعاب الأولمبية.
إضافة إلى ذلك، كانت هناك جلسات منفصلة مخصصة  للحكام والمدربين، حيث تدرب الحكام على إشارات اليد وتطبيقها، بينما ناقش المدربون الإجراءات الخاصة بمرحلة ما بعد باريس.
كما انعقد الاجتماع الاستثنائي للمجلس العالمي للتايكواندو، على هامش المعسكر التدريبي المشترك للمدربين والحكام لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، وتضمن جدول أعمال كامل، بما في ذلك انتخاب المدن المضيفة لنهائي الجائزة الكبرى العالمية للتايكواندو 2024 وبطولة العالم 2025.  ووافق المجلس على تعديلات لوائح تصنيف منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وقواعد المنافسة وسن قواعد ولوائح التايكواندو الافتراضية، وتم إطلاع المجلس على آخر المستجدات حول مشروع تقييم المخاطر التابع للاتحاد الدولي، بما في ذلك توسيع نطاق الحماية ليشمل كل اتحاد قاري، كما وافق المجلس على تعيين مسؤول للنزاهة في  الاتحاد الدولي.
وقال المدرب محمد العبادي عن مشاركته: "كان المعسكر التدريبي المشترك للمدربين والحكام الدوليين مهما، حيث تم فيه إجراء المناقشات بين المشاركين لمعالجة التحديات الرئيسية، وتحقيق توافق في الآراء بشأن المسائل المتعلقة بالألعاب الأولمبية".
وأضاف: "وفر المعسكر فرصة مميزة للمدربين والحكام للعمل معا، وتعزيز الشمولية والسعي لتحقيق الهدف المشترك وهو نجاح التايكواندو في الألعاب الأولمبية المقبلة، بما يتماشى مع تطلعات الاتحادات كعائلة واحدة للتايكواندو في جميع أنحاء العالم".
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