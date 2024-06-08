مشاركة أردنية في رالي الأرز اللبناني

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عمان - الغد- تختتم اليوم منافسات رالي الأرز الجولة الثانية من بطولة لبنان للراليات لعام، ويشارك في الرالي 25 سائقا، ويمثل المشاركة الأردنية موسى جهريان الذي يلعب درو الملاح للسائق اللبناني أحمد خالد.واقيمت يوم أمس المرحلة الاستعراضية وتبلغ المسافة الإجمالية للرالي 199.98 كم منها 90.80 كم مراحل خاصة للسرعة فيما تقام اليوم منافسات 6 مراحل خاصة للسرعة.وفي ما يلي أسماء السائقين وملاحيهم وسياراتهم المشاركين في الرالي: روجيه فغالي وملاحه مواطنه جوزيف مطر على سكودا فابيا وأليكس فغالي ومارك حداد على متن ميتسوبيتشي لانسر ايفو 10، وباسل أبو حمدان وفراس الياس على متن فولسفاكن بولو جي تي آيو، ورودريك الراعي ونبيل قمبز على متن ميتسوبيتشي لانسر ايفو 9، وشادي الفقيه وسامر صفير على متن رينو كليو وكارل رزق وكريم أبو الياس على متن ميتسوبيتشي لانسر ايفو 10، وجوزيف هندي وفيكين كنلدجيان على متن ميتسوبيتشي لانسر ايفو 10، وناصر خليفة العطية (قطر) وزياد شهاب على متن فورد فييستا، وضومط بو ضومط ورامي منعم على متن سيتروين دي أس 3، والياس الدهني وعمر مذكور على متن سيتروين دي أس 3، وشربل شبلي ودولين شلينك على متن ميتسوبيتشي لانسر ايفو 9، وأحمد خالد وموسى جيهيريان (الأردن) على متن فورد فييستا، وجوزيف سالم وكارلوس حنا على متن بيجو 208 في تي اي، وربيع ايوب وجورج ناضر على متن سكودا فابيا، وريا داغر ونديم ابو الياس على متن ميتسوبيتشي لانسر ايفو 10، ودافيد مزهر وشادي نصر على متن سيتروين دي أس 3، ووليد شلينك واندريه عشقوتي على متن رينو كليو أر أس، وجوانا حسون وكلارا جانبار على متن رينو كليو أر أس، وجايسون وهبه واندريه مهنا على متن سيتروين دي أس 3 آر1، وآنا سيمون حايك وفرانس سعيد على متن سكودا فابيا آر2، وألبير حايك ولؤي صقر على متن رينو كليو أر أس، ومحمد تاج الدين وجوزيف كميد على متن ميتسوبيتشي لانسر ايفو 9، وشربل خليفة وداني الحاج عساف على متن رينو كليو، وجورج اسحق وايلي مهنا على متن ميتسوبيتشي لانسر ايفو 8.