الأربعاء 22 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

مشاركة تاريخية أولى لـ"الملاكمة" ببطولة العالم للناشئين

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لاعبو المنتخب الوطني للملاكمة المشاركين ببطولة العالم للناشئين - (من المصدر)
عمان- يخوض المنتخب الوطني للملاكمة بطولة العالم للناشئين تحت 17 عاما، للمرة الأولى في تاريخه، والتي تنطلق اليوم وتستمر حتى الخامس من شهر كانون الأول (ديسمبر) المقبل، في العاصمة الأرمينية يريفان، بمشاركة 500 لاعب من 58 دولة.اضافة اعلان
ويشارك المنتخب في البطولة بعد تطور ملموس على نتائج المنتخبات الوطنية للفئات العمرية في الملاكمة بالفترات الماضية، حيث نجح المنتخب ببطولة آسيا الشهر الماضي للشباب والناشئين، في تحقيق ميداليتين برونزيتين عبر اللاعب عمر الحديدي واللاعبة ميس أبو خديجة. 
ويضم وفد المنتخب المشارك في البطولة كلا من: المدرب عمر المجالي، ومساعده فرج درويش، إضافة إلى طبيب المنتخبات الوطنية د. هيثم بحر، إلى جانب 4 لاعبين، وهم: أكرم زيادة (وزن تحت 60 كغم)، راشد حياصات (وزن تحت 63 كغم)، نظمي جرادات (وزن تحت 66 كغم)، ويامن فحماوي (وزن تحت 70 كغم)، على أن يتعرف اللاعبين إلىة منافسيهم من خلال سحب القرعة اليوم.
وأشار المجالي في حديثه لـ"الغد"، إلى أن المشاركة جاءت بقرار من اتحاد الملاكمة، بهدف تنفيذ برامجه المتضمنة استمرارية المشاركة في البطولات العربية والقارية والعالمية للفئات العمرية، والاهتمام المتزايد بهم باعتبارهم الرديف لمنتخب الرجال خلال السنوات المقبلة.
وأضاف: "حرصنا على المشاركة بأبرز اللاعبين الذين قدموا مستويات لافتة في البطولة الآسيوية، وهدفنا من المشاركة هو الاحتكاك واكتساب الخبرات في ظل منافسة لاعبين مميزين من مختلف دول العالم، إلى جانب المنافسة على الميداليات والوصول لمنصات التتويج".
ولفت المجالي، إلى أن مجلس إدارة الاتحاد وفر جميع الإمكانيات اللازمة لمنتخب الناشئين قبل خوض البطولة، مؤكدا أن اللاعبين حريصون على العودة لأرض الوطن بميدالية أولى تاريخية لهذه الفئة السنية.
وتحظى الملاكمة الأردنية في الأعوام الماضية، بمرتبة مميزة على الصعيد العربي والآسيوي، حيث نجح العديد من اللاعبين في مختلف الأعمار في تحقيق إنجازات تاريخية، ما جعل الاتحاد يكثف من مشاركاته الخارجية، وزيادة الاهتمام باللاعبين لمواصلة الإنجازات، إلى جانب إقامة العديد من البطولات المحلية.
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