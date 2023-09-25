مشاركة تاريخية أولى لمنتخب "البادل" بالبطولة العربية

مهند جويلس

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عمان- يبدأ المنتخب الوطني للبادل/ الرجال مشاركاته الخارجية، بعد موافقته على التواجد بالبطولة العربية الأولى للرجال، والتي يستضيفها الاتحاد الإماراتي بالتعاون مع الاتحاد العربي للعبة في دبي، بمشاركة 11 دولة عربية.وحل المنتخب الوطني في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات سورية، الكويت، مصر، البحرين والسودان، فيما ضمت المجموعة الأولى كلا من: منتخبات الإمارات، قطر، سلطنة عمان، العراق والمغرب.ويمثل المنتخب الوطني في البطولة العربية اللاعبون: سيف عدس، أحمد عدس، كرم حتاملة، زيد المشني، محمد اليماني، أحمد عقيل، حمزة الأسود ومحمد القطب، تحت قيادة المدرب سامي السيد، فيما يرأس الوفد عضو مجلس الإدارة ناديا نفاع، ويرافقهم المعالج محمد بربراوي، على أن يغادر الوفد العاصمة عمان صباح اليوم.وتقام البطولة حتى الأول من شهر تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، حيث يفتتح المنتخب مشواره بملاقاة المنتخب الكويتي في الجولة الأولى، وفي الجولة الثانية يتلقي المنتخب البحريني، وفي الثالثة يواجه المنتخب السوداني، على أن يختتم مشواره في الدور الأول بملاقاة المنتخب المصري، فيما تتأهل أول 4 منتخبات من كل مجموعة للدور ربع النهائي.وشهد الشهر الماضي، إقامة بطولة المملكة التصنيفية الأولى للعبة البادل على ملاعب اتحاد التنس، والذي شارك فيها 92 لاعبا ولاعبة، بهدف توسيع قاعدة اللعبة وتشكيل منتخب وطني للرجال والسيدات استعدادا للمشاركات الخارجية.ويتطلع المنتخب الوطني، إلى تحقيق نتائج إيجابية في أول مشاركة له باللعبة، بعد أن أفرزت البطولة التصنيفية مستويات طيبة من اللاعبين المشاركين، واختيار العناصر الأفضل والأقوى لتمثيل المنتخب من خلالها.ومن الجدير بالذكر، أن البطولة التصنيفية شهدت فوز اللاعبان سيف عدس وأحمد عدس بالمركز الأول، والثنائي كرم حتاملة ومحمد اليماني بالمركز الثاني، وزيد المشني ورامي الشعلان بالمركز الثالث، فيما فاز عن فئة السيدات الثنائي آنا ابو الحاج ودانا شوكة، وحلت في المركز الثاني كل: من دينا نفاع وناديا نفاع، وفي الترتيب الثالث الثنائي مايا العساف وهاجر اللوزي.وعلى صعيد منفصل، يتواجد رئيس اتحاد التنس خالد نفاع وأمين السر صهيب إسماعيل في المكسيك، وذلك لمشاركة الاتحاد بعملية التصويت لاختيار رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد الدولي الجديد لرياضة التنس.