مشاركة تاريخية لشلباية في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس

مهند جويلس

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عمان- يشارك لاعب التنس الأرضي عبد الله شلباية، في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس (إحدى بطولات الجراند سلام) ذات الـ 2000 نقطة، والتي تقام على الملاعب الصلبة في العاصمة الأسترالية ملبورن، بمشاركة أبرز لاعبي كرة المضرب.وسيخوض النجم الأردني هذه البطولة للمرة الأولى في تاريخه، من خلال التصفيات المؤهلة للجدول الرئيسي، إذ سيبلغ عدد اللاعبين المشاركين في البطولة 128 لاعبا في منافسات الفردي رجال.وتعد بطولة أستراليا إحدى بطولات الجراند سلام الأربعة الكبرى، وتقام سنويا في آخر أسبوعين من شهر كانون الثاني (يناير) من كل عام، بحيث ستنطلق النسخة المقبلة في 15 وحتى 28 من الشهر ذاته، كما تمتاز البطولة بثاني أعلى جمهور ببطولات التنس بعد أميركا المفتوحة.وجاءت مشاركة شلباية البالغ من العمر 20 عاما، بناء على التصنيف الذي يحتله في الفترات الحالية، على الرغم من تراجعه 9 مراكز دفعة واحدة في التصنيف الأخير الصادر عن رابطة اللاعبين المحترفين، واستقراره في المركز 196 عالميا، ويتطلب منه تخطي أكثر من منافس لبلوغ الجدول الرئيسي للبطولة.وتبلغ قيمة الجوائز المالية في البطولة 76 مليونا و500 ألف دولار، ويضمن الفائز الحصول على 2 مليون و430 ألف دولار، إلى جانب الظفر بألفي نقطة، مقابل 1200 نقطة للوصيف ومليون و215 ألف دولار.ومن أبرز اللاعبين المشاركين في البطولة بالجدول الرئيسي، حامل لقب النسخة الماضية وصاحب المركز الأول بالتصنيف الدولي، الصربي نوفاك دجوكوفيتش، والذي سبق له التتويج باللقب في 10 مناسبات.كما يشارك أيضا عدد من اللاعبين البارزين، ومنهم الروسي دانيل ميدفيف (المصنف 3 عالميا)، الروسي أندريه روبليف (المصنف 5 عالميا)، اليوناني ستيفانوس تسيباس (المصنف 6 عالميا)، الأمريكي تايلور فريتز (المصنف 10 عالميا)، النرويجي كاسبر رود (المصنف 11 عالميا)، الكندي فيليكس أوجير أليازيمي (المصنف 29 عالميا)، والإسباني رافايل نادال المتوج باللقب مرتين عامي 2022 و2009، وصاحب المركز 666 عالميا بالتصنيف الأخير.واختتم شلباية مشاركاته في العام 2023 بخوضه بطولة الجيل القادم بنسختها السادسة، والتي أقيمت في مدينة جدة السعودية بمشاركة 8 لاعبين مطلع شهر كانون الأول (ديسمبر) الحالي، حيث تمكن من تحقيق الفوز في مباراة واحدة جاءت على حساب الأميركي أليكس ميكيلسن بثلاثة أشواط لواحد، مقابل الخسارة أمام الصربي حمد ميديدوفيتش 1-3، ومن الفرنسي لوكا فان أش 1-3.وجاءت مشاركات شلباية في العام الحالي مميزة، ما جعلته متصدرا للاعبين العرب في التصنيف العالمي لأكثر من مرة، ومن أبرزها الحصول على لقب بطولة تشارلستون الأميركية ذات الـ 75 نقطة، والظفر ببطولة تشالنجر مورسيا الإسبانية بمنافسات الزوجي مع زميله الإسباني دانيل رينكون، فيما شارك بالعديد من البطولات المهمة، ومنها بطولة مدريد للأساتذة ذات الـ 1000 نقطة، وبطولة قطر المفتوحة، وخوض تصفيات بطولة ميامي المفتوحة.