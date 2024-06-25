 
الأربعاء 26 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

مشاركة عالمية كبيرة في بطولة الأردن لكرة الطاولة

لاعبان يتنافسان في بطولة دولية سابقة جرت في الأردن - (من المصدر)
لاعبان يتنافسان في بطولة دولية سابقة جرت في الأردن - (من المصدر)
يشهد الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة الطاولة إقبالا كبيرا من اللاعبين من مختلف دول العالم، والراغبين بالمشاركة في بطولة الأردن الدولية، التي تقام منافساتها كافة، في صالة قصر الرياضة بمدينة الحسين للشباب خلال الفترة من 23 ولغاية 26 تموز (يوليو) المقبل.اضافة اعلان
وسجل لغاية أمس أكثر من 179 لاعبا ولاعبة في مختلف الفئات العمرية التي اعتمدها الاتحاد الآسيوي في البطولة وهي (تحت 19 وتحت 17 وتحت 15 وتحت 13 وتحت 11 سنة للجنسين)، حيث يعتبر هذا الرقم غير مسبوق في البطولات الماضية التي أقامها الاتحاد الدولي في المنطقة العربية.
وقال رئيس الاتحاد الأردني طارق الزعبي: "هذه المشاركة الكبيرة التي تمثل أغلب دول العالم المنتسبين للاتحاد الدولي، يعزز من ثقتنا في المضي بمواصلة إقامة مثل هذه البطولات، التي تساعدنا على تطوير اللعبة من مختلف الجوانب، وخصوصا الفئات العمرية الصغيرة، والتي يتطلع إليها الاتحاد الأردني باهتمام بالغ نظرا للدور الذي تلعبه في إنجاح برامج الاتحاد، إضافة إلى ما تشكله من قاعدة قوية في رفد المنتخبات الوطنية بمجموعة كبيرة من اللاعبين".
وأضاف الزعبي، "بدأنا منذ فترة بالتحضير لإنجاز المتطلبات التي تحتاجها البطولة، وتم اختيار صالة قصر الرياضة لاستضافة منافسات البطولة كافة، نظرا لانشغال الأخرى في البطولات الدولية، التي تقام في عمان، وسنعمل على تجهيز الصالة بالمتطلبات التي يحتاجها الاتحاد الدولي، والاتحاد من خلال الكوادر العاملة لديه واللجان المنبثقة عنه قادر على إخراج هذا الحدث الدولي بالصورة الإيجابية، والتي ستعكس مدى التطور الكبير الذي أصابه  من الناحيتين الفنية والتنظيمية".
وينتظر أن يدفع الاتحاد الأردني بأكبر عدد من اللاعبين للمشاركة في هذه البطولة، والتي تمثل لهم فرصة طيبة للاحتكاك وخوض لقاءات قوية مع لاعبين يتمتعون بمستويات فنية عالية، خصوصا وأن البطولة تتوافق مع برامج الاتحاد الفنية الرامية إلى منح اللاعبين فرص الاحتكاك وخوض الكثير من المباريات التي تحمل الطابع القوي. من ناحية أخرى، يشارك المنتخب الوطني بعدد من اللاعبين في الفئات العمرية ببطولة ليبيا الدولية، التي تقام في مدينة بنغازي خلال الفترة من 1 ولغاية 4 تموز (يوليو) المقبل، والتي يشرف عليها الاتحاد الدولي، حيث ينتظر أن يعتمد الاتحاد الأردني اليوم القائمة الرئيسية التي ستشارك في البطولة.
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