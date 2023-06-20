الأربعاء 21 حزيران 2023
النسخة المطبوعة

533 لاعبا ولاعبة و51 حكما يمثلون 21 دولة

مشاركة قياسية في بطولة آسيا للمصارعة للناشئين والشباب

من تدريبات المنتخب الوطني للمصارعة تأهبا لبطولتي العرب وآسيا - (من المصدر)
من تدريبات المنتخب الوطني للمصارعة تأهبا لبطولتي العرب وآسيا - (من المصدر)
عمان – أغلق اتحاد المصارعة باب التسجيل لفعاليات بطولة آسيا للمصارعة للناشئين والشباب تحت 15 و20 عاما، والتي يستضيفها الأردن في الفترة من 12 إلى 20 تموز (يوليو) المقبل، في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب.اضافة اعلان
ووصل عدد المشاركين إلى 533 لاعبا ولاعبة "رقم قياسي" يمثلون 21 دولة، إلى جانب تناوب 51 حكما على إدارة فعاليات البطولة، وفقا لما صرح به نائب رئيس اتحاد المصارعة م.عبدالله قطيشات.
ويمثل المنتخب الوطني في البطولة 38 لاعبا ولاعبة من مختلف الأوزان، وهم: عمر اسحاق، محمد اسحاق، حمزة إيهاب، عبدالرحمن مرافي، محمود حسنين، محمد ريان، هاشم شابسوغ، فيصل ملحس، آدم عودة، أوس سميح، سند حاتم، حمزة فارس، قصي حازم، زيد حاتم، نبيل شلباية، علاءالدين بهاء، جاد عبدالقادر، عبدالهادي المغربي، تقى ياسين، جنى زيد، كريمة سعد، مايا اسحاقات، سند البيطار، ورد عشا، أورتس شاميل، سيف درة، عبدالله مكون، عمر اللحام، عبدالله عمار، أحمد خالد، أحمد عمر، حسان حاتم، صهيب الحسنات، محمود شريم، يحيى حسين أبو طبيخ، يوسف العبادي، المعتصم بالله، نورا طيبين.
ويشرف المديرون الفنيون، يحيى أبو طبيخ ورمزي المرافي وهاني المرافي ورائد القيسي على تدريب اللاعبين في البطولة، إلى جانب مشاركة 7 حكام أردنيين، وهم: نايف علوش وندى رشدان ومنير السلاق ومحمود الزيادنه وخالد المصري وهيثم ابراهيم ومحمد جاموس، كما يشارك جورجي اورلاندو وعبدالعزيز طمليه وم.محمد العواملة وسيرين إسماعيل في إدارة وتنظيم فعاليات البطولة "اللجنة المنظمة".   
وتأتي هذه المشاركة الأردنية القياسية، في إطار مساعي اتحاد اللعبة بتوفير فرصة الاحتكاك للاعبين ضمن أعلى المستويات العالمية، فضلا عن تعريف المجتمع المحلي بأهمية اللعبة وقوة المنافسة على صعيد القارة الآسيوية.
وتعد البطولة الآسيوية، الحدث القاري الأول من نوعه الذي ينظمه اتحاد المصارعة، حيث كان الاتحاد الدولي للمصارعة، أسند ملف تنظيم هذه النسخة من البطولة القارية إلى الأردن في أواخر العام الماضي، نظرا للسمعة الكبيرة التي تحظى بها المملكة بتنظيم البطولات الدولية والقارية في مختلف الألعاب.
وأكد الاتحاد الدولي دعمه لاتحاد المصارعة في برامجه وآلية التنفيذ، بهدف نشر اللعبة وتوسيع قاعدة اللاعبين، إلى جانب تعريف المجتمع برياضة المصارعة، حيث يقول قطيشات في حديثه لـ (الغد): "التحدي صعب والمنافسة لن تكون سهلة، لكنها خطوة مهمة لاكتساب الخبرات التنظيمية والتحكيمية للمنظومة كاملة"، معربا عن شكره للمؤسسات الداعمة من القطاعين العام والخاص".
وأشاد قطيشات، بالدور الداعم من وزارة الشباب ممثلة بالوزير محمد النابلسي، والذي يرأس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، مثمنا الجهود المبذولة في تشكيل فريق عمل من أعضاء مجلس الإدارة وكادر الاتحاد والمتطوعين من أركان اللعبة، والذين يعملون على مدار الساعة لإخراج البطولة بصورة تليق بالحدث.
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