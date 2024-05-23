 
الجمعة 24 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

مشاركة كبيرة في بطولة الأردن الوطنية للخيول العربية

جانب منافسات جمال الخيول في بطولة سابقة - ( من المصدر)
جانب منافسات جمال الخيول في بطولة سابقة - ( من المصدر)
تنطلق اليوم على ميدان الفروسية بمدينة الحسين للشباب بطولة الأردن الوطنية للخيول العربية الأصيل، والتي يقيمها اتحاد الفروسية الملكي برعاية سمو الأميرة عالية بنت الحسين رئيس الاتحاد، وتقام على مدار يومي الجمعة والسبت.  اضافة اعلان
 وتشهد منافسات البطولة التي تعد من أهم البطولات لجمال الخيول مشاركة واسعة، حيث تشير التوقعات لمشاركة 130 رأسا من الخيول العربية الأصيلة في تنافس مثير لحصد الألقاب لمختلف الأعمار من قبل الإسطبلات الأردنية، لإظهار جمال خيولهم ونيل ألقاب الفئات المختلفة بحسب عمر وجنس الخيل المشارك، ولتتأهل الخيول الفائزة لبطولة الشرق الأوسط لجمال الخيول العربية والتي ستقام خلال شهر أيلول (سبتمبر) المقبل.
 حيث تبدأ البطولة من المهرات والأمهار للمواليد الصغار مرورا بالأفراس لمختلف المواليد، ومن ثم الفحول وكذلك بطولات الإناث المسنة وغير المسنة، والذكور غير المسنة وأجمل رأس ذكور وأجمل رأس إناث.
شهدت البطولة تنافساً كبيراً بين مربي الخيول في الأردن لإظهار جمال خيولهم ونيل ألقاب الفئات المختلفة بحسب عمر وجنس الخيل المشارك ولتتأهل الخيول الفائزة لبطولة الشرق الأوسط لجمال الخيول العربية والتي ستقام في الأردن في وقت لاحق.
وتشمل خطة الاتحاد لهذا العام استضافة بطولة الشرق الأوسط للخيول العربية الأصيلة، خلال الفترة من الثاني عشر ولغاية الرابع عشر من شهر أيلول (سبتمبر) المقبل، بمشاركة عربية ودولية واسعة، نظرا للسمعة الطيبة والتنظيم الجيد من كوادر الاتحاد.
وينظم اتحاد الفروسية مختلف بطولات المحلية والعربية والدولية، بمتابعة وإشراف سمو الأميرة عالية بنت الحسين، ونجح الاتحاد في اكتساب سمعة مميزة على الصعدين العربي والدولي، ساهم في استقطاب مشاركات خارجية واسعة من الفرسان والخيول.
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