السبت 13 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

مشاركة كبيرة في تجمعات الواعدين بكرة اليد

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من لقاءات تجمعات مراكز الواعدين بكرة اليد أمس - (من المصدر)
عمان -الغد- شارك أكثر من 100 لاعب ولاعبة في اللقاءات الودية، والتي أقامها الاتحاد الأردني لكرة اليد أمس، في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، وجمعت بين تجمعات مراكز الواعدين والواعدات في مناطق عمان وإربد وجرش.اضافة اعلان
وتهدف هذه اللقاءات التي اعتاد الاتحاد الأردني على إقامتها سنويا، للوقوف على المستويات الفنية للمراكز بعد أن خضعت في الفترة الماضية إلى برامج تدريبية بإشراف عدد من المدربين المحليين، حيث يشرف على تجمع مركز عمان (الواعدين) المدرب طلال قصقص، ويشرف على تجمع مركز عمان (الواعدات) المدرب محمد فضل، ويشرف على تجمع مركز إربد (الواعدين) المدرب يزن الطعاني، وتشرف على تجمع مركز إربد (الواعدات) المدربة رشا عبيدات، ويشرف على تجمع مركز جرش (الواعدين)
 المدرب حسن الوهيبي.
ويولي الاتحاد الأردني لكرة اليد اهتماما كبيرا بمراكز الواعدين، ويعمل على دعمها ورعايتها من خلال البرامج التي يعتمد عليها، والتي حققت نجاحات كبيرة منذ بدء المشروع مطلع العام 2018، حيث نجحت مراكز الواعدين في تخريج الكثير من اللاعبين، الذين مثلوا الأندية المحلية، والتحق عدد منهم بصفوف المنتخبات الوطنية، والتي استفادت كثيرا من هذه التجربة، حيث تتألف قائمة المنتخبات الوطنية حاليا (الشباب والناشئين والواعدين والشاطئية)، من اللاعبين الذين انتقلوا من مراكز الواعدين.
وينتظر أن يعمل الاتحاد الأردني في المرحلة المقبلة، على تشكيل المنتخبات الوطنية للواعدين والواعدات من اللاعبين واللاعبات الذين ظهروا بصورة طيبة في التجمعات التي يقيمها الاتحاد.
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