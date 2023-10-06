الجمعة 06 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

مشاركة كبيرة في ماراثون أطفال عمان

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تتويج الفائزين في ماراثون أطفال عمان أمس - (من المصدر)
عمان -الغد- اختتمت أمس النسخة الرابعة عشر من اكوافينا ماراثون عمّان (جولته الأولى) الخاصة بسباق الأطفال، والذي نظمته الجمعية الأردنية للماراثونات بالشراكة مع أمانة عمّان الكبرى، والذي أقيم في حدائق الحسين، وشهد مشاركة أكثر من 1500 طفل ضمن فئة سباق الأطفال، الذين تراوحت أعمارهم ما بين السادسة وحتى الرابعة عشر. اضافة اعلان
وحضر السباق نائب مدير المدينة للتنمية المجتمعية حاتم الهملان، وعماد ظاظا نائب رئيس الاتحاد الأردني لألعاب القوى، ومدير عام الجمعية لينا الكرد، رؤى زيدان مندوبا عن شركة أكوافينا، الذين توجوا الفائزين بالمراكز الأولى.
وقد ضم السباق ثلاث فئات، الأولى فئة الأطفال من عمر 6 إلى 8 سنوات، والثانية من 9 إلى 11 سنة، والثالثة من 12 إلى 14 سنة، وجاءت النتائج على النحو التالي:
- فئة الذكور من 12 - 14 سنة - المركز الأول: جواد محمد، المركز الثاني: إبراهيم سلامة، المركز الثالث: إبراهيم أبو صيام.
- فئة الذكور من 9-11 سنة - المركز الأول: ماجد سليمان، المركز الثاني: ماجد احمد، المركز الثالث: أمير خالد
- فئة الذكور من 6 - 8 سنوات - المركز الأول: زيد خالد، المركز الثاني: عبد المجيد أبو سعيد، المركز الثالث: قصي عطية
- فئة الإناث من 12-14 سنة - المركز الأول ملك سلطان، المركز الثاني: سارة الفرارجة، المركز الثالث: تالا هيكل.
- فئة الإناث من 9-11 سنة - المركز الأول: شيماء الشرايعة، المركز الثاني: الين أبو حطب، المركز الثالث: ساوا كاشيواجي.
- فئة الإناث من 6 - 8 سنوات - المركز الأول: ليليان نشاش، المركز الثاني: كيندا الزبيدي، المركز الثالث: سوزي ثيريس.
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