الأربعاء 18 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

مشاركة واسعة ببطولة الأمير محمد للشطرنج

رئيس اتحاد الشطرنج م.نواف إرشيدات يتوج إحدى اللاعبات في منافسة شطرنجية سابقة- (الغد)
رئيس اتحاد الشطرنج م.نواف إرشيدات يتوج إحدى اللاعبات في منافسة شطرنجية سابقة- (الغد)
عمان- ترعى سمو الأميرة تغريد محمد، منافسات بطولة الأمير محمد للشطرنج في نسختها التاسعة والعشرين، والتي تنطلق اليوم، بتنظيم من نادي الشطرنج الملكي.
وتأتي هذه البطولة، إحياء لذكرى راعي الحركة الشطرنجية الراحل سمو الأمير محمد الذي قدم الكثير الكثير للعبة.اضافة اعلان
وتنطلق اليوم منافسات الجولة الأولى التي تقام عند الساعة الخامسة مساء في قاعة المغفور له الحسين بن طلال بمقر اتحاد الرياضة الذهنية.
وقال رئيس اتحاد ونادي الشطرنج الملكي م.نواف إرشيدات لـ"الغد": "تأتي الرعاية الكريمة من سمو الأميرة تغريد محمد، تأكيدا لنهج الراحل سمو الأمير محمد في رعاية الشطرنج والشطرنجيين، وترسيخا لمبادئه الداعمة والدافعة نحو التطور والإنجاز للرياضة الأردنية، باعتبار سموه الأب الروحي والمعلم والملهم للشطرنجيين عبر مسيرة طويلة للرياضة الذهنية، وما أحاطها به من اهتمام طيلة حياته بوصفه رئيسا للاتحاد ونادي الشطرنج، والذي مهد الطريق بأفكاره نحو تحقيق التطور والإنجازات النوعية على المستوى الفردي والجماعي، عربيا وقاريا ودوليا للشطرنج والرياضة الأردنية.
وتابع إرشيدات: "عكف نادي الشطرنج الملكي على تنظيم هذه البطولة لأكثر من 31 عاما، عرفانا لما قدمه الرئيس السابق للنادي الراحل سمو الأمير محمد بن طلال للشطرنج، باعتبارها إرثا نعمد على تنظيمه سنويا، وبمشاركة عربية ودولية، ولطالما قدمت نسخ البطولة على مدار أعوام سابقة، أفضل المواهب الشطرنجية من الجنسين ولجميع الفئات، والتي رفدت المنتخبات الوطنية وغدت مصدر الإنجاز للرياضة الذهنية".
وحول تعليمات البطولة وجوائزها المالية، رد إرشيدات: "تقام البطولة بحسب النظام السويسري من 9 جولات، وأغلق باب التسجيل للبطولة مساء أمس، وسط توقعات بمشاركة واسعة من الجنسين ولمختلف الفئات العمرية، حيث تنطلق البطولة اليوم، بإقامة الجولة الأولى عند الساعة السادسة مساء، فيما تقام الجولتان الثالثة والرابعة يوم غد، وتقام الجولة الرابعة عند الساعة 6 من مساء يوم بعد غد، والجولة الخامسة ب بالتوقيت ذاته، من مساء يوم الثلاثاء المقبل، فيما تقام الجولة السادسة مساء الخميس المقبل.
وأضاف: "رصدنا جوائز مالية مجزية لأصحاب المراكز الأولى، وكذلك لأفضل الناشئين والناشئات لمختلف الفئات العمرية، لتحفيز الأبطال، العناصر الناشئة من الجنسين، لتقديم أفضل ما لديهم على الرقع الشطرنجية، مما ينعكس على المستوى العام للجولات، ويصب في مصلحة الشطرنج في ظل التوقعات في اكتشاف مواهب فتية قادرة على رفد المنتخبات الوطنية في هذه النسخة من البطولة."
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