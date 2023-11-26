الأحد 26 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

مشاركة واسعة في فعالية "رابطة اللاعبين" لدعم غزة

من فعاليات رابطة اللاعبين الدوليين - (من المصدر)
من فعاليات رابطة اللاعبين الدوليين - (من المصدر)
 أقامت رابطة اللاعبين الأردنيين الدوليين الثقافية، فعالية إنسانية وثقافية ورياضية، خصص ريعها بالكامل لدعم صمود الأهل في قطاع غزة بالتعاون مع تكية ام علي.اضافة اعلان
َوشهدت الفعالية التي أقيمت أول من أمس، على ملاعب "تراكس" بحضور فادي زريقات نائب رئيسة الرابطة، مشاركة واسعة وتفاعلا مميزا من الحضور مع الفقرات المتنوعة التي حملت شعار "أناديكم .. أشد على أياديكم".
وأعلنت رابطة اللاعبين، أن تنظيم هذه الفعالية يندرج ضمن مواقف الأردن الراسخة والثابتة بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين وسمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني في دعم القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني الشقيق، ومن الواجب الإنساني لاستذكار معاناة الأهل في قطاع غزة ودعمهم قدر المستطاع في ظل الظروف الصعبة التي يمرون بها، بسبب العدوان الغاشم الذي أودى بحياة الآلاف من الأبرياء بعد (50) يوما من الحرب.
وتفاعل الحضور مع فقرات متنوعة، عكست روح الهوية الوطنية الفلسطينية قدمها مجموعة من المشاركين بعد قراءة سورة الفاتحة والوقوف دقيقة صمت حدادا على أرواح الشهداء.
وشهدت الفعالية، بازازا خيريا متنوعا للمنتجات الفلسطينية اليدوية، وعمل رسومات من الأطفال مهداة إلى أطفال غزة بالتعاون مع مركز هيا الثقافي، وعشاء تقشفي (أسوة بالطفل يوسف من غزة) بالتعاون مع مطعم عزوتي.
كما تفاعل الحضور مع فقرة أكاديمية "حركة" التي تقدم برامج عربية محلية ترجمت الأغنيات الوطنية لجمل حركية رياضية، وفقرة أغنيات وطنية للفرقة الفلسطينية "جيروساليما"، بقيادة الفنان مهند الجبالي وكورال "ناي" تفاعل معها الحضور بشكل كبير.
واختتمت الفعالية، بإضاءة الشموع المهداة لأرواح الشهداء وإطلاق المناطيد في الهواء على أنغام أغنية موطني قدمتها فرقة "جيروساليما"، وشاركهم الغناء على المسرح المنظمون والحضور كافة.
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