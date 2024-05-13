الإثنين 13 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

مصطفى وحجيلة يغيبان عن بطولة آسيا للتايكواندو و"الحلواني" يفتتح المشاركة الأردنية

لاعب منتخب التايكواندو زيد مصطفى - (ارشيفية)
لاعب منتخب التايكواندو زيد مصطفى - (ارشيفية)
دا نانج - يغيب نجم المنتخب الوطني للتايكواندو زيد مصطفى، عن المشاركة في بطولة آسيا الـ 26 التي ستنطلق يوم الخميس في مدينة دا نانج الفيتنامية والتي تستمر حتى السبت المقبل، بعد قرار الجهاز الفني بإراحته وتركيز تحضيراته على ظهوره الأول في دورة الألعاب الأولمبية في باريس الصيف المقبل.اضافة اعلان
وكان المنتخب الوطني  وصل مدينة دا نانج صباح يوم أمس الاثنين، وقد باشر تحضيراته للبطولة بتدريبه الأول الذي كان للاستشفاء من رحلة تايوان، حيث يجري المنتخب تدريباته على صالة البطولة قصر تيان سون الرياضي، وسيبدأ اليوم التدريبات النهائية قبل خوض غمار المنافسات.
وجاء قرار المدير الفني فارس العساف بإراحة "مصطفى" بعد دراسة الوضع الفني والإعدادي للاعب في البطولة الآسيوية، مفضلا إراحته لعدة عوامل أهمها خشية تعرضه لإصابة قد تبعده عن دورة الألعاب الأولمبية.
ويعتبر "مصطفى" صاحب التصنيف الثاني عالميا والثالث أولمبيا، من أبرز لاعبي المنتخب الوطني في وزن تحت 68 كغم، حيث حقق العديد من الميداليات في بطولات الجائزة الكبرى، بالإضافة إلى تأهله للأولمبياد المقبل.
المنتخب الوطني أعلن أيضا عن غياب اللاعب محمد الحجيلة بسبب إصابة تعرض لها خلال معسكر المنتخب الأخير في تايوان، حيث كشفت الفحوصات الطبية عدم قدرة اللاعب على خوص البطولة في وزن تحت 58 كغم.
المدير الفني للمنتخب الوطني فارس العساف عقب على قرار إراحة زيد مصطفى في البطولة الآسيوية، بأن الخطة الفنية والبدنية للاعبين توضع وفق معطيات يتم دراستها بعناية.
وقال العساف خلال حديثه لموفد اتحاد الإعلام الرياضي إن الجهاز الفني فضل الحفاظ على حالة زيد مصطفى البدنية والفنية، مشيرا إلى أنه سيبقى في مرحلة إعداد عالية المستوى تحضيرا لمشاركته في دورة الألعاب الأولمبية.
وأضاف العساف أن ثقته عالية بجميع نجوم المنتخب بتحقيق المطلوب في بطولة آسيا، مؤكدا جاهزية جميع اللاعبين بمختلف الأوزان والهدف هو منصات التتويج.
ومع غياب مصطفى وحجيلة تتقلص قائمة المنتخب المشاركة في البطولة إلى 7 (لاعبين ولاعبات):
زيد الحلواني ( تحت 63 كغم)، محمد العداربة (تحت 74 كغم)، صالح الشرباتي (تحت 80 كغم)، فهد عمار (تحت 87 كغم)، فادية خرفان (تحت 57 كغم)، جوليانا الصادق (تحت 67 كغم)، راما أبو الرب (تحت 73 كغم).
الحلواني يفتتح المشوار
يقص زيد الحلواني شريط مشاركة المنتخب الوطني في البطولة الآسيوية في اليوم الافتتاحي الخميس المقبل في صالة (قصر تيان سون الرياضي)، بخوضه منافسات وزن تحت 63 كغم، فيما يظهر الثلاثي فهد عمار ومحمد العداربة وراما أبو الرب في منافسات يوم الجمعة، وتختتم المشاركة الأردنية السبت المقبل بمشاركة جوليانا الصادق وفادية خرفان وصالح الشرباتي.
وعُقد يوم أمس الاثنين الاجتماع الفني للبطولة بحضور المديرين الفنيين والإداريين لكافة المنتخبات المشاركة، حيث عرضت اللجنة المنظمة التعليمات والتفاصيل الكاملة لبطولة آسيا والتي كانت قد وزعت سابقا على الاتحادات الأعضاء.
البطولة تنقل عبر "اليوتيوب"
سيقوم الاتحاد الآسيوي للتايكواندو بنقل أحداث البطولة الآسيوية عبر قناته الرسمية في موقع "اليوتيوب" ببث مباشر لكافة أحداث البطولة، حيث سيتمكن عشاق لعبة التايكواندو من مشاهدة البطولة عبر روابط البث المباشر التي أعلنها الاتحاد القاري.
"آسيوي التايكواندو" يناقش بطولاته
انعقدت يوم الاثنين الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي للتايكواندو في مدينة دا نانج الفيتنامية على هامش إقامة بطولة آسيا.
وصادقت الجمعية العمومية على التقريرين المالي والإداري للعام الماضي، فيما ناقشت أجندة بطولات التايكواندو القارية للعام الحالي والثلث الأول من العام المقبل وتم التصويت على الدول التي ستحظى باستضافة بطولات آسيوية.
ومثل الأردن في الاجتماعات الآسيوية ذيب الكردي نائب رئيس الاتحاد الآسيوي ونائب رئيس الاتحاد الأردني.
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