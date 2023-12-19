مطالبات ببنود واضحة في خطة اتحاد الكرة الإستراتيجية

يحيى قطيشات

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تنتظر الأندية أن تسهم الخطة الاستراتيجية لكرة القدم الأردنية، خلال السنوات الخمس المقبلة (2023-2028)، والتي يرسمها اتحاد الكرة من خلال اجتماعات مستمرة، طريقة جديدة لمسيرة الكرة الأردنية وعلاقة أفضل مع الأندية، إضافة الى إيجاد حلول للمشكلة المالية مع عدم وجود شركة رعاية لدوري المحترفين.وكشف اجتماع الهيئة العامة الاتحاد كرة القدم، الذي عقد يوم السبت الماضي، عن حجم المعاناة المالية للاتحاد والأندية، ورغم أن الاجتماع محدد بنقاط أبرزها المصادقة على التقريرين المالي والإداري للعام 2022، وموازنة 2023، وعدد من البنود الروتينية، فإنه لم يخلُ من إشارات واضحة وصريحة عن صعوبة إكمال الموسم الحالي، مع استلام الأندية أكثر من 90 % من مستحقاتها، وعدم قدرة الاتحاد على إيجاد شركة راعية، إضافة إلى التوقفات المستمرة لمنافسات الدوري والتي أثرت على الأندية ماليا وإداريا.وفي الوقت الذي لا تسمح فيه التعليمات بطرح بنود خارج جدول الأعمال، وإصرار الاتحاد على التمسك بذلك، وامتناع المقترحات من إدارات الأندية عن طرح همومها عبر بند ما يستجد من أعمال، شهدت المناقشات خارج إطار الاجتماع تصريحات بين إدارات الأندية والاتحاد حول العديد من النقطة التي تهتم الأندية وأبرزها المالية.وتهدف الخطة الاستراتيجية التي وضعها الاتحاد، إلى توجيه جهوده وعمل كوادره ولجانه ومختلف أركان المنظومة والشركاء نحو تحقيق أهداف نوعية في السنوات المقبلة، مع وجود فترة زمنية محددة لتحقيق هذه الأهداف، من خلال عملية متسلسلة تتم مراقبتها وتقييمها بشكل دوري، بهدف تلبية تطلعات أسرة كرة القدم الأردنية.ووضع الاتحاد محاور الخطة، بعد دراسة مستفيضة لواقع الكرة الأردنية، وأخذ بعين الاعتبار نقاط القوة والضعف، إلى جانب التحديات والفرص المتاحة، لتكوين ملامح خطة عمل استراتيجية وأهداف نوعية يتطلع الاتحاد لتحقيقها خلال السنوات الخمس المقبلة، وتطوير المنتخبات الوطنية والفئات العمرية وتطوير البطولات المحلية، إلى جانب تعزيز البنية التحتية، وتمكين الأندية، وتطوير الجانب التسويقي وزيادة التفاعل مع الجماهير.وتطرقت الأمين العام لاتحاد الكرة سمر نصار، خلال ردها على بند من بنود ما يستجد من أعمال، حول إعادة النظر في برنامج البطولات المختلفة، مؤكدة أن الخطة ستعمل على تطوير منظومة الكرة الأردنية، كما أكدت في وقت سابق أن الاتحاد قام بجهد كبير على مدى الأشهر الماضية لوضع خطة استراتيجية تحمل أهدافاً رئيسية، موضحة أن خلوة الهيئة التنفيذية ومختلف دوائر الاتحاد والتي جرت قبل أشهر، شكلت بداية لسلسلة من الاجتماعات مع مختلف أركان المنظومة والشركاء، قبل اعتماد الاستراتيجية بصيغتها النهائية وبدء تنفيذها.وتمنى عدد من رؤساء الأندية وممثليها الذين حضروا الاجتماع، أن تكون مخرجات الاستراتيجية لكرة القدم الأردنية واضحة الرؤية، وتشمل جميع موظفي الاتحاد وأعضاء اللجان ومجلس إدارة الاتحاد، وأن تكون المسابقات المحلية بمستوى مميز، يضمن التطور الفني القوي، وتوفير الاستقرار المالي وجلب إيرادات مختلفة للأندية والاتحاد من خلال الاهتمام بالجوانب التسويقية وزيادة قيمة لعبة كرة القدم، إضافة تشكيل لجان فنية ولجنة المنتخبات الإدارية والفنية بالمراحل المختلفة.وشدد رؤساء الأندية، في حديثهم لـ"الغد"، على ضرورة الاستعانة بالكفاءات الوطنية في المنتخبات ولجان الاتحاد المختلفة، والاهتمام بتطوير البنية التحتية، وخصوصا الملاعب التي تعاني كثيرا خلال استقبالها منافسات الموسم، على أن يبقى الحوار قائما بين إدارات الأندية والاتحاد في المجالات كافة، وعدم اقتصار الحوار على الأزمات.وعاشت الكرة الأردنية أياما صعبة خلال السنوات الماضية، وشهدت تراجعا كبيرا في أداء ونتائج المنتخبات الوطنية للجنسين في البطولات العربية والاسيوية والدولية، إضافة الى معاناة الأندية، نتيجة تراكم الديون والمستحقات للاعبين والأجهزة الفنية والإدارية.