معالجة أزمات الرياضة الأردنية رهن الحكومة و"الصندوق"

خالد الخطاطبة

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عمان- يرى العاملون في الحقل الرياضي الأردني، وفي مختلف الرياضات، أن الحكومة وصندوق دعم الرياضة، هما الجهتان الكفيلتان بإيقاف الأزمات التي تعيشها الرياضة الأردنية، خاصة على الصعيد المالي، كما أنهما السبيل الوحيد لانتشال الرياضة الأردنية من أزماتها المتعاقبة والمتكررة، والتي تؤدي في أغلب الأحيان إلى تدمير المستويات الفنية، وبالتالي غياب النتائج الطموحة التي يتطلع إليها الجمهور.ويطالب الرياضيون، بما في ذلك الاتحادات الرياضية، بضرورة إقدام الحكومة الأردنية على رفع ميزانية الرياضة الأردنية سواء اللجنة الأولمبية أو وزارة الشباب أو الاتحادات الرياضية، خاصة الشعبية منها، لمنحهم هامشا أكبر من المناورة، بحثا عن منتخبات وأندية أقوى، ونتائج أفضل تقود إلى منصات التتويج.ويؤكد العاملون في الحقل الرياضي، أن الميزانية التي تخصصها الحكومة للرياضة الأردنية واللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية، خاصة لعبتي كرة القدم وكرة السلة والألعاب الفردية المتفوقة، لا تعد كافية مقارنة بأهمية هذا القطاع الذي يسهم في رفع علم الوطن عاليا في مختلف المحافل، وبالتالي لعب دور السفير المثالي والمشرف في الكثير من دول العالم، وفي البطولات التي تحظى بمتابعة عالمية كبيرة، ما يعكس صورة حضارية عن الأردن بمختلف قطاعاته.واعتبر متحدثون لـ"الغد"، أن الحكومة عادة ما تخصص ميزانيات عالية لقطاعات ليست بذات أهمية القطاعات الرياضية، وبالتالي ضرورة إيلاء المؤسسات الرياضية أهمية أكبر، بحثا عن إنجازات أفضل، لافتين إلى أن العديد من القطاعات الرياضية تعيش حاليا أزمات مالية خانقة ضربت تحضيراتها ومستوياتها الفنية.وتطرق البعض إلى الأزمة الأخيرة التي حدثت بين اتحاد الكرة وأندية المحترفين، وتسببت في تعليق الأندية لمشاركتها في الدوري، قبل أن تعود عن قرارها؛ حيث تسببت هذه الأزمة التي جاءت لأسباب مالية، في إثارة الرأي العام بأكمله، وتحرك الوزراء والأعيان والنواب لمناقشة الموضوع ومحاولة حله، في مشهد يعكس أهمية الرياضة وتأثيرها، مع تأكيد ضرورة عدم تكرار مثل هذه الأزمات، من خلال رفع الدعم المالي لاتحاد كرة القدم والأندية، ورفع ميزانية اللجنة الأولمبية أيضا، بما يتماشى مع نفقات الرياضة العالية والمكلفة في حال أردنا تأسيس منتخبات وأندية منافسة.وطالب الكثير من أوساط الشارع الرياضي المحلي، بضرورة إعادة تفعيل صندوق دعم الرياضة، لرفد القطاعات الرياضية بمبالغ مالية مقبولة قادرة على درء خطر أي أزمة رياضية مقبلة، والعمل على توفير متطلبات مثالية للمنتخبات الوطنية والأندية الباحثة عن منصات التتويج.رئيس نادي السلط خالد عربيات، طالب بضرورة الإسراع في رفع قيمة الدعم الحكومي للرياضة الأردنية بشكل عام، وللأندية بشكل خاص، لافتا إلى أن الرياضة تلعب دورا كبيرا في تنشئة الشباب وتوجيه طاقاتهم نحو الرياضة والبحث عن إنجازات، بدلا من اندفاعهم نحو خطر الانحراف نتيجة الفراغ.وأضاف "الرياضة بشكل عام والأندية بشكل خاص، تعيش أزمة مالية حقيقية تهدد كيانها وأنشطتها، الأمر الذي يتطلب إعادة النظر بآلية الدعم، فلا يعقل أن يتم دعم الأندية بشكل متساو، بحيث يحصل النادي الغارق في سبات طويل،على مبلغ مالي يساوي النادي النشيط الذي يحارب على أكثر من جبهة وأكثر من لعبة"، مطالبا بضرورة إنصاف الأندية الفاعلة والمؤثرة من خلال تخصيص دعم خاص لها بما يتناسب مع تأثيرها وأنشطتها وإنجازاتها.وتساءل عربيات عن أسباب غياب صندوق دعم الرياضة، الذي كان يرفد الرياضة بمبالغ مالية جيدة، مطالبا بضرورة إعادة تفعيله مجددا، لما له من دور مهم في دعم المنتخبات والأندية، خاصة وأن مشكلة المشاكل في الرياضة الأردنية تعد مادية.الناطق الإعلامي لاتحاد التايكواندو فيصل العبداللات، شدد على ضرورة المطالبة بدعم حكومي أكبر للرياضة الأردنية بشكل عام، إذا ما أرادت الحكومة تطوير المنتخبات والأندية، ودفعها لتحقيق إنجازات مختلفة تسهم في رفع علم الوطن عاليا، معتبرا أن شح الموارد المالية يشكل العائق الأكبر أمام تطور الرياضة الأردنية.وأضاف "على سبيل المثال، نحن في اتحاد التايكواندو، لدينا الكثير من المشاريع والمعسكرات لتطوير اللعبة وتحقيق المزيد من الإنجازات التي اعتدنا عليها، ولكن مشاريعنا تصطدم بضعف القدرات المالية، وبالتالي مطالبة الحكومة بدعم اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية بما يخدم الرياضة الأردنية".واعتبر العبداللات، أن إعادة تفعيل صندوق دعم الرياضة، وزيادة مخصصات الرياضة في الموازنة، من شأنهما إعادة الرياضة الأردنية للمسار الصحيح، الذي يقود إلى تحقيق الألقاب والبطولات وصعود منصات التتويج.رئيس نادي عجلون رجائي الصمادي، شدد على ضرورة زيادة الدعم الحكومي للرياضة الأردنية في مختلف الألعاب، وخاصة الأندية التي لا تستطيع المشاركة في الكثير من البطولات بسبب غياب القدرة المالية.وأضاف "نحن في نادي عجلون، نملك المواهب القادرة على الانتساب لاتحاد كرة السلة واتحادات فردية أخرى، ولكن ضعف القدرات المالية يمنعنا من ذلك، ما يتسبب في حالة من الإحباط عن المواهب الشابة التي تبحث عن متنفس رياضي".وتمنى الصمادي أن تبادر الحكومة إلى زيادة مخصصات اللجنة الأولمبية الأردنية واتحاد كرة القدم والاتحادات الأخرى، لتتمكن هذه الجهات من التقدم والتطور، وتسهم في رفع قيمة الدعم للأندية المنتشرة في مختلف المحافظات، وهو أمر إيجابي ينعكس أيضا على الحالة المجتمعية.