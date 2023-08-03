معان والجليل يفتتحان "دوري المحترفين" بالتعادل الإيجابي

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عمان -الغد - سيطر التعادل الإيجابي على المباراة التي جمعت بين فريقي الجليل ومعان، والتي جرت أمس على ستاد الحسن بإربد، في افتتاح دوري أندية المحترفين لكرة القدم.وافتتح لاعب معان إبراهيم الرواد التسجيل لفريقه عند الدقيقة 36 من المباراة، قبل أن يدرك المحترف المغربي نبيل خشخاش هدف التعادل للجليل في الدقيقة 74.والتقى في ساعة متأخرة من أمس فريق مغير السرحان مع ضيفه فريق الرمثا على ملعب الأمير محمد بالزرقاء.وتتواصل اليوم منافسات الجولة الأولى بإقامة مباراتين تجمع الأولى فريقي شباب العقبة وسحاب عند الساعة السابعة مساء على ستاد الأمير محمد في مدينة الزرقاء، فيما يلتقي الوحدات والأهلي عند التاسعة والنصف مساء على ستاد عمان.وتتطلع الفرق المتنافسة، إلى تحقيق أفضل انطلاقة لها في البطولة التي تقام بمشاركة 12 فريقا، علما بأن جميع مباريات الجولة الحالية، لا يوجد لها بث عبر القناة الرياضية، على أن تنقل عبر القناة الرسمية لاتحاد الكرة عبر “يوتيوب”.وأقيمت في ساعة متأخرة من مساء أمس مباراتان في افتتاحية البطولة، إذ التقى الجليل مع معان على ستاد الحسن، فيما استقبل مغير السرحان نظيره الرمثا على ستاد الأمير محمد.وتختتم مباريات الجولة غدا بمواجهتين أيضا، إذ يرحل شباب الأردن لملاقاة الحسين إربد على ستاد الحسن عند الساعة السابعة، فيما يستقبل الفيصلي نظيره السلط على ستاد عمان عند الساعة التاسعة والنصف.ويقود لقاء شباب العقبة وسحاب طاقم تحكيمي مكون من: أسامة حسن حكما للساحة، حمزة سعادة مساعدا أول، منذر عقيلان مساعدا ثانيا، ووسيم طبيشات حكما رابعا، فيما يتولى إدارة مباراة الوحدات والأهلي كل من: مراد الزواهرة حكما للساحة، قيس خميس مساعدا أول، معتز الفراية مساعدا ثانيا وإبراهيم سمارة حكما رابعا.شباب العقبة * سحابيدخل الفريقان مواجهة اليوم وعيونهم على تحقيق النقاط الثلاث، علما بأنها المواجهة السابعة بينهما في بطولة الدوري تاريخيا، إذ تعادلا في 4 مناسبات سابقة، مقابل فوز كل فريق في مواجهة.واحتل سحاب المركز السادس على سلم ترتيب بطولة الدرع الأخيرة برصيد 14 نقطة، متقدما بفارق نقطتين على شباب العقبة صاحب المركز السابع، فيما تعادلا أيضا باللقاء الذي جمع بينهما بالبطولة بهدف لمثله.ويعول شباب العقبة بقيادة المدرب رائد الداود، على استقرار وانسجام لاعبيه من الموسم الماضي، نظير عقوبة حرمان الفريق بعدم التعاقد مع لاعبين، إذ يبرز من الفريق كل من: حماد الأسمر، أنس بدوي، أحمد أبو حلاوة، منذر رجا، قصي دواهدة، محمد عاصي، غيث المدادحة، محمد الحسنات، محيسن أبو جبلة، عمر سريوة وكريستيان فارغاس.وعلى الطرف المقابل، يسعى المدير الفني لفريق سحاب أمجد أبوطعيمة، إلى أن يبدأ الدوري بصورة مختلفة لتحقيق هدف التواجد بين الكبار، بعد طي سوء الفهم الذي حصل بينه وبين إدارة الفريق مؤخرا، معتمدا في خياراته على عدد من اللاعبين البارزين، منهم: وليد عصام، عمر قنديل، يزيد محفوظ، رواد أبو خيزران، إبراهيم الأخرس، محمد الرازم، أحمد طنوس، أحمد العيساوي، محمد قاسم، حمزة الصيفي وأحمد أبو كبير.الوحدات * الأهلييسعى الوحدات إلى افتتاح الدوري بأفضل صورة، بعد حصوله على لقب كأس السوبر الأسبوع الماضي، وهو ما منح جماهيره الأمل بقدرة الفريق على العودة لمنصات التتويج للبطولة الغائبة عن خزائنه في الموسمين الماضيين.وتحسنت نوعية اللاعبين المتواجدة في قائمة المدرب البوسني داركو نيستوروفيتش، والذي أعادت له وللاعبيه الثقة بعد الفوزين المتتالين على الفيصلي بالسوبر.وتتنوع خيارات نيستوروفيتش في لقاء اليوم، إلا أن الأسماء الأقرب لبدء المباراة بصفة أساسية هي: عبد الله الفاخوري، فراس شلباية، دانيال عفانة، عرفات الحاج، خالد كردغلي، محمود شوكت، ماريو دي أوليفيرا “إيتو”، صالح راتب، أنس العوضات، مهند أبو طه وسيدريك هنري.وبدوره، يأمل الأهلي في أن يسجل أفضل انطلاقة له ببطولة الدوري بعد عودته لمصاف أندية الكبار، رغم إيمان المنظومة بأنهم أمام أصعب تحد بمواجهة أكثر الفرق جاهزية وبحالة معنوية جيدة، إضافة لخسارتهم أمام “الأخضر” ببطولة الدرع بهدف نظيف.ويمتلك المدرب عماد رشاد، عددا من الأسماء الجيدة القادرة على تحقيق الإضافة المطلوبة له في لقاء اليوم، ومن أبرزها ربيع عزالدين، ماهر مروان، علي حجبي، بهاء الشملتي، فيفيان آي كوا، بيخوذ سعيدوف، أحمد إلياس، محمد مشة، إبراهيم الجوابرة، خالد الدردور والبشير سيدي.