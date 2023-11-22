الأربعاء 22 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

معان وسحاب يفتتحان الجولة الثامنة لـ"دوري المحترفين" اليوم

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لاعب معان مهدي علامة يتقدم بالكرة أمام مراقبة لاعب سحاب أحمد طنوس في مواجهة سابقة - (من المصدر)
عمان- تنطلق اليوم منافسات الجولة الثامنة من دوري المحترفين لكرة القدم لموسم 2023-2024، من خلال مباراة وحيدة تجمع بين فريقي معان وسحاب على ستاد الأمير محمد في مدينة الزرقاء عند الساعة الخامسة مساء.اضافة اعلان
ويمني فريق سحاب النفس، في انطلاقة جديدة ببطولة الدوري، تحت قيادة فنية جديدة ممثلة بالمدرب محمد المحارمة، الذي تسلم المهمة خلفا للمدرب أحمد عبد القادر، فيما يأمل معان بمواصلة نتائج الإيجابية بعد فوزه الثمين في الجولة الماضية على مستضيفه الرمثا.
وتتواصل منافسات الجولة يوم غد، بلقاء وحيد أيضا يجمع بين فريقي شباب العقبة والسلط على الملعب والتوقيت ذاتهما، فيما تقام يوم السبت المقبل مواجهتين، حيث يلتقي الأهلي مع شباب الأردن على ستاد البتراء عند الساعة الخامسة مساء، فيما يواجه الجليل نظيره الحسين إربد عند الساعة السابعة والنصف مساء على ستاد الحسن الدولي.
وقرر اتحاد الكرة تأجيل مباراتي مغير السرحان والفيصلي، والوحدات والرمثا إلى إشعار آخر، بسبب مشاركة الفيصلي والوحدات ببطولتي أبطال آسيا وكأس الاتحاد الآسيوي، حيث يلتقي الأول مع ناساف كارشي الأوزبكي الاثنين المقبل، فيما يلعب الثاني مع أهلي حلب السوري في اليوم التالي.
ويعيش سحاب ظروفا فنية صعبة في الفترة الحالية، بعد أن تغيب لاعبوه عن غالبية تدريبات الفريق خلال فترة التوقف الدولية الماضية، إذ يأمل المحارمة في العمل على الجانب النفسي للاعبين، خصوصا أنه لم يلتق بهم سوى في تدريب وحيد أقيم أمس.
ويستقر سحاب في المركز التاسع وبرصيده 7 نقاط، وقد تعرض لانتكاسات في الجولات الماضية بالبطولة جعلته في منطقة غير آمنة، بعد البداية الجيدة في الجولات الثلاث الأولى، لتسبب التعادلات والخسائر المتتالية تراجعا في مركزه، وانخفاض الدافع عند اللاعبين للعودة من جديد.
وتتنوع خيارات المحارمة في لقاء اليوم أملا باختيار التشكيلة الأمثل في الظفر بالنقاط الثلاث، معتمدا في القائمة الأساسية التي تعتبر الأنسب وتضم كلا من اللاعبين: تامر صالح، عمر قنديل، حسام أبو سعدة، رواد أبو خيزران، إيهاب الخوالدة، محمد طنوس، محمد الرازم، وردي البري، أحمد العيساوي، حنزة الصيفي وأحمد أبو كبير.
وعلى الطرف الآخر، شكل الفوز الذي سجله معان في الجولة السابقة على الرمثا، دفعة معنوية كبيرة للاعبين لتقديم الأفضل في الجولات المقبلة، إذ إن انتصارهم الأول بالبطولة جاء على أرض فريق يتواجد بالمربع الذهبي بالترتيب، ما يجعل المدرب أمجد أبو طعيمة أمام تحد جديد من أجل التقدم خطوات جيدة للأمام قبيل انتهاء المرحلة الأولى من عمر الدوري.
ويحتل معان المركز العاشر برصيد 6 نقاط، حيث يشكل الفوز في لقاء اليوم تقدما رهيبا على الترتيب حتى لو كان مؤقتا، بالوصول للمركز الخامس وبالرصيد ذاته مع الرمثا صاحب المركز الرابع، علما بأنه يفقد خدمات المدافع السنغالي محمد فال بداعي حصوله على البطاقة الحمراء في آخر مباراة.
ويبرز من فريق معان كل من: رشيد رفيد، حربي أحمد، إياد طمليه، سليمان غزال، عبد الرحمن مرعي، عون المحارمة، أحمد العواودة، إبراهيم الرواد، ضرار بن سعد الله، مهدي علامة وحسين عبيدات.
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