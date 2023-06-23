الجمعة 23 حزيران 2023
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معتز ياسين يعلق قفازاته بعد 22 عاما من العطاء والإبداع

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الحارس معتز ياسين يصافح اللاعب السابق رأفت علي في يوم اعتزاله -(من المصدر)
عمان - بعد مسيرة امتدت نحو 22 عاما، ودع حارس مرمى المنتخب الوطني لكرة القدم سابقا معتز ياسين ملاعب الكرة، بعد رحلة طويلة في الميادين توجها بالعديد من الألقاب.اضافة اعلان
وشهد المهرجان الذي أقيم أول من أمس على ستاد عمان الدولي، حضور عدد من اللاعبين العرب القدامى وهم العراقيان نشات أكرم ورزاق فرحان، والفلسطينيان فادي لافي وعبد اللطيف البهداري، والليبي أكرم الزوي، واللبناني محمد سنتينا، إلى جانب عدد من اللاعبين المحليين القدامى والحاليين. 
الحفل الذي افتتحه الفنان الشعبي حسين السلمان بعدد من الأغاني الوطنية، تفاعل معه المئات من الجماهير التي أصرت على وداع ياسين ملاعب الكرة من المدرجات، وأقيمت مباراة بين نجوم العرب ونجوم الأردن انتهت بفوز نجوم العرب 3-2، حيث نجح فرحان بتسجيل هدفين وأضاف خالد سعد هدفا آخر، فيما سجل هدفي نجوم الأردن بسام الخطيب وعامر شفيع، قبل أن ينهي الحكم اللقاء عند الدقيقة 22، وهو رقم اللاعب الذي ارتداه مع غالبية الأندية، ليودع ياسين رفقاء دربه، ويسلم قميصه لحراس مرمى منتخب مواليد 2008، والذين يشرف على تدريبهم في الفترة الحالية وهم أحمد الفالوجي، رؤيم الدبوبي، قصي العجرمي وزياد الزعبي.
وأقيمت مباراة أخرى بين اللاعبين الحاليين حضر فيها عدد من نجوم المنتخب الوطني، وسجل الحارس المعتزل هدفا من ركلة ثابتة، تفاعل معها الجماهير الحاضرة بقوة.
وعبر ياسين (40 عاما) في تصريحاته لوسائل الإعلام عن شكره وتقديره للذين دعموه في مسيرته ويوم اعتزاله ماديا ومعنويا، وعبر عن حزنه من جهة أخرى على فراقه الساحرة المستديرة، ودخل الملعب برفقة أحد حراس المرمى من ذوي الاحتياجات الخاصة، في لفتة طيبة أشاد بها الجميع.
وبدأ معتز ياسين مسيرته مع النادي الأهلي كلاعب في الفئات العمرية، ثم مثل فريق شباب الأردن بدءا من الموسم 2005، ونجح معه في حصد العديد من البطولات المحلية، إلى جانب بطولة كأس الاتحاد الآسيوي.
واتجه معتز نحو فريق ذات راس في العام 2013، ما مهد الطريق له للانتقال للفيصلي بعد ذلك بثلاثة مواسم، ليواصل مسيرة الإنجازات، ويختتم مسيرته مع السلط الذي لعب له في الموسمين الماضيين، علما بأنه مثل “النشامى” في العديد من المرات، وكان الحارس الأساسي في التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر 2022.
ويعد ياسين أحد اللاعبين القلائل في القارة الآسيوية الذين مثلوا 4 فرق مختلفة في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي، حيث لعب في بداية مسيرته مع فريق شباب الأردن، ونجح في التتويج باللقب في العام 2007، ومثل فريقي ذات راس والفيصلي أيضا، وختاما السلط في العام 2021، إذ وصل مع “الرهيب” وقتها للمربع الذهبي عن المنطقة الغربية.
ونال ياسين في مسيرته الكروية، 9 ألقاب مع فريق شباب الأردن، إلى جانب 6 بطولات مع الفيصلي.
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