 
الإثنين 20 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

معركة "النجاة" تلقي بظلالها على افتتاح الجولة قبل الأخيرة من دوري المحترفين اليوم

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صراع على الكرة بين مهاجم الرمثا هاشم الخالدي ولاعب الأهلي ماهر مروان بمواجهة الذهاب - (من المصدر)

تنطلق اليوم منافسات الأسبوع الحادي والعشرين من دوري المحترفين لكرة القدم للموسم 2023-2024، من خلال إقامة 4 مواجهات في 3 مدن مختلفة، تسعى من خلالها فرق عدة، إلى الهروب من شبح الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى.

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 ويستقبل الوحدات صاحب المركز الثالث على سلم الترتيب نظيره سحاب على ستاد عمان الدولي عند الساعة السابعة مساء، وفي التوقيت ذاته، يواجه شباب الأردن نظيره مغير السرحان على ملعب البتراء في مدينة الحسين للشباب، ويلعب شباب العقبة أمام نظيره معان على ملعب العقبة، فيما يحتضن ستاد الحسن في مدينة إربد موقعة الرمثا والأهلي.


وتختتم الجولة غدا بمواجهتين عند الساعة السابعة مساء أيضا، إذ يلتقي السلط نظيره الجليل على ملعب السلط، فيما تقام قمة الجولة على ستاد الحسن، والتي تجمع متصدر الترتيب الحسين إربد بنظيره الفيصلي، في مواجهة قد تشهد حسم اللقب لصالح «غزاة الشمال» حال الخروج بنتيجة الفوز أو التعادل، فيما يؤدي فوز الفيصلي إلى تأجيل الحسم للجولة الأخيرة.


وأنهى فريق الحسين إربد الجولة الماضية بالصدارة برصيد 56 نقطة، وواصل الفيصلي مطاردته برصيد 51 نقطة، فيما بقي الوحدات ثالثا برصيد 42 نقطة، وتواجد الرمثا بالمركز الرابع وبرصيد 32 نقطة، والسلط خامسا برصيد 25 نقطة، بفارق المواجهات المباشرة عن شباب العقبة صاحب المركز السادس.


ويحتل معان المركز السابع برصيد 20 نقطة، وشباب الأردن المركز الثامن برصيد 19 نقطة، ويستقر سحاب في المركز التاسع برصيد 18 نقطة، وبالرصيد ذاته، يتواجد مغير السرحان بالمركز العاشر، فيما يقبع الأهلي بالمركز الحادي عشر وقبل الأخير برصيد 17 نقطة، ويتذيل الجليل جدول الترتيب برصيد 12 نقطة وفي المركز الثاني عشر.


الوحدات - سحاب 

يتطلع الوحدات بقيادة المدرب رأفت علي، إلى معالجة الأخطاء التي ظهرت في المباريات السابقة، وتحسين منظومة اللعب بعد المستويات المتواضعة التي قدمها «الأخضر» مؤخرا، وآخرها أمام معان في الجولة الماضية، رغم الفوز بهدف نظيف.


وتمثل مواجهة اليوم فرصة للمدرب لتطبيق بعض أفكاره الفنية للاستفادة منها في بطولة الكأس، معتمدا في خياراته على كل من: أحمد جعيدي، فراس شلباية، محسن الربجة، دانيال عفانة، خالد كردغلي، محمود شوكت، كريست كوفوما، مهند أبو طه، صالح راتب، محمد أبو زريق «شرارة» وسيدريك هنري.


ويدخل سحاب المواجهة أملا في الخروج بنتيجة إيجابية تجعله قريبا من الاستمرار بين الكبار، إذ يضمن له الفوز بنسبة كبيرة تحقيق هدفه، في مواجهة قد تشهد غياب المدير الفني محمد المحارمة عن الدكة، بسبب وفاة والدته أول من أمس.


ويعول سحاب في قائمته الأساسية على كل من: وليد عصام، ورد البري، حسام أبو سعدة، رواد أبو خيزران، يزيد محفوظ، خالد الردايدة، أحمد طنوس، محمد طنوس، أحمد العيساوي، حمزة الصيفي وأحمد أبو كبير.


الرمثا - الأهلي

يعيش الرمثا فترة جيدة تحت قيادة مدربه وسيم البزور، والذي نجح في موسمه الأول مع الفريق ورغم الظروف القاهرة، بتكوين فريق شاب قادر على المنافسة بالمواسم المقبلة، وهو ما أثبته في الجولات الماضية، وآخرها عندما تغلب بثلاثية خارج الديار على شباب العقبة.


ويبرز في قائمة «غزلان الشمال» كل من: مالك شلبية، أحمد المغربي، عامر أبو هضيب، عبد الرحمن الدرايسة، عبد الله المنيص، أحمد السلمان، إبراهيم الخب، عبد الرحمن أبو الكاس، بشار الذيابات، علي العزايزة ومجد الزعبي.


ويبحث الأهلي في رحلته الصعبة عن تسجيل نتيجة إيجابية، تبعده عن المركز قبل الأخير، المؤدي إلى دوري «المظاليم»، بعد نتائج سلبية سجلها «الليث الأبيض» هذا الموسم وآخرها «رباعية» من السلط.

 

ويعتمد المدير الفني عماد رشاد في خياراته الأساسية على كل من: ربيع عز الدين، بهاء الشملتي، علي حجبي، ليث أبو رحال، يزن الغرابلة، أحمد إلياس، عون اللوزي، إبراهيم الجوابرة، أنس بني عودة، خالد الدردور ومحمد مراعبة.


شباب العقبة - معان 

يدخل فريق شباب العقبة المواجهة أملا بكسر هيمنة منافسه معان عليه في دوري المحترفين، بعد 7 مباريات سابقة لم يذق فيها رجال المدرب رائد الداود طعم الفوز سوى في لقاء وحيد، مقابل فوز معان في 3 مناسبات والتعادل 3 مرات أيضا.
ويأمل الداود خلال مواجهة معان، في معالجة الأخطاء الدفاعية، التي جعلت الفريق الأضعف دفاعيا هذا الموسم بقبوله 35 هدفا، معتمدا في خياراته على كل من: حماد الأسمر، أنس بدوي، أحمد أبو حلاوة، ياسر الرواشدة، أنس أبو طعيمة، كريستيان شكوكا، غيث المدادحة، محيسن أبو جبلة، عمر سريوة، فرج المزينة وكريستيان فارجاس.


ويبحث معان بقيادة مديره الفني عامر عقل، عن نقطة وحيدة من اللقاء قد تكون كافية لضمان التواجد في دوري المحترفين للموسم الخامس على التوالي، ويبرز من تشكيلته كل من: رشيد رفيد، قصي نمر، أيسر صباح، محمد فال، حربي أحمد، عون المحارمة، مهدي علامة، عبد الملك مفتاحي، يوسف الرواشدة، إبراهيم الرواد وحسين عبيدات.


شباب الأردن - مغير السرحان 

يتطلع شباب الأردن مع مدربه الجديد رائد عساف، إلى مواصلة النتائج الإيجابية، والتقدم خطوة جديدة على سلم الترتيب، أملا في عدم الهبوط للمرة الأولى في تاريخ النادي لمصاف أندية الدرجة الأولى.


ويبرز في قائمة شباب الأردن كل من: محمد رشيدات، حسن حلوة، عامر المجدوبة، أحمد أيمن، محمد أبو غوش، محمد أبو طه، فضل هيكل، أحمد صبرة، محمد ذيب، حمزة النعيم وأيهم هشام.


وعلى الطرف المقابل، يأمل مغير السرحان في وضع حد للنزيف النقطي الذي يتعرض له مؤخرا، ومحاولة الهروب من شبح الهبوط، الذي ينافس عليه مجددا بعد أن ضمن الثبات الموسم الماضي بالجولة الأخيرة.


ويعول المدير الفني لفريق مغير السرحان خالد الدبوبي في خياراته الأساسية على كل من: أحمد عرباش، قصي طنوس، زيد أبو الريش، سبيع الحموي، أحمد أبو انجيلة، محمد العملة، حمزة الشمالي، معتز عبيدات، كريم أبو سعيد وسامر خانكان.

 

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