معسكر التايكواندو في أوزبكستان.. مكتسبات فنية وبدنية

أيمن وجيه الخطيب

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عمان - يحمل المنتخب الوطني المشارك في المعسكر التدريبي الدولي للتايكواندو المقام في أوزبكستان ويستمر حتى 8 نيسان (أبريل) المقبل، رسالة اجتماعية وأسرية بين الدول المشاركة ، خاصة خلال شهر رمضان، ناهيك عن الفوائد الفنية والبدنية التي يكتسبها نجوم المنتخب من هذا المعسكر.ويشارك في المعسكر التدريبي حاليا المنتخب الوطني ممثلا باللاعبين صالح الشرباتي وزيد مصطفى وزيد الحلواني وفهد عمار ومحمد الحجيلة ‏ومحمد العداربة وسيلتحق المدير الفني للمنتخبات الوطنية واللاعبة راما أبو الرب بالمعسكر التدريبي يوم الخميس المقبل.ويركز اتحاد التايكواندو على اقامة معسكرات تدريبية خارجية للمنتخب الوطني استعدادا للمشاركة في البطولة الآسيوية السادسة والعشرين (عيار 4 نجمات) التي ستقام في فيتنام بالفترة من 16 إلى 18 ‏أيار (مايو) المقبل، وكان من المقرر مشاركة المنتخب الوطني في بطولة مصر المفتوحة (عيار نجمتين) التي تم تأجيلها وكانت مقرر إقامتها وفقا لروزنامة الاتحاد الدولي الشهر المقبل، ويبدي اتحاد التايكواندو رغبة في المشاركة في البطولة، والتي من المحتمل إقامتها في شهر أيار (مايو) المقبل.ووفق ما علمته “ الغد” يأتي تأجيل بطولة مصر الدولية، بسبب موعدها الذي يتداخل مع موعد عيد الفطر.وبدأ المعسكر التدريبي في العاصمة الأوزبكية طشقند، يؤتي ثماره الفنية والبدنية على المنتخب الوطني، بانتظار مزيد من الفائدة في المرحلة المقبلة، للوصول إلى الجاهزية الكاملة التي تؤهل المنتخب لمزيد من الإنجازات.وتحقق المعسكرات التدريبية أهدافها، من كافة الجوانب، وهو ما يرنو إليه المنتخب الوطني الذي بدأ باستثمار المعسكر في الجوانب الفنية والبدنية، استعدادا للمنافسات الرسمية المقبلة.وسيقوم المنتخب الوطني للرجال بلقاءات ودية مع المنتخبين الأوزبكي والروسي، اللذين يتطلعان لاكتسابات خبرات لاعبي المنتخب الوطني المصنفين ضمن الأوائل على المستويين الأولمبي والعالمي.وتبحث الدول عن معسكرات ذات فائدة كبيرة قبل المشاركة في بطولات عالمية وآسيوية وفي سلسلة الجائزة الكبرى.وأكد أمين سر اتحاد التايكواندو والناطق الإعلامي فيصل العبداللات لـ”الغد” : إن إقبال المنتخبات العالمية على المشاركة في معسكرات دولية يشارك فيها منتخبنا يأتي من أجل اكتساب مزيد من الخبرات الفنية، في ظل المستويات الفنية العالية التي يتمتع بها المنتخب الوطني” .وبين :” إن الانجازات التي حققها نجوم المنتخب الوطني في البطولات العالمية والأولمبية والآسيوية والعربية، وتأهل 4 لاعبين لأولمبياد باريس 2024 دفعت المنتخبات العالمية لطلب خوض لقاءات تدريبية دولية مع لاعبينا.وكشف المدير الفني المدير الفني للمنتخبات الوطنية للتايكواندو فارس العساف، أن منتخبات عالمية تطلب دائما إقامة معسكرات تدريبية في الأردن، في إطار تحضيراتها للمشاركة في البطولات العالمية، بهدف الاستفادة من خبرات وقدرات لاعبي المنتخب الوطني الذين يحتلون مراكز متقدمة على المستوى العالمي.